První dojmy: Designový Alcatel Idol Alpha se vznáší na polštáři světla

Značka Alcatel se v poslední době hodně snaží. Od výroby velmi levných smartphonů se přesouvá i do vyšších tříd a přichází s opravdu zajímavými nápady. Zatímco jeho kříženec mobilu a tabletu One Touch Hero překvapí možnostmi rozšíření, model Idol Alpha přináší špičkové materiály a perfektní design.

Luxus za rozumné peníze

Stylová novinka patří k nejelegantnějším a nejlíbivějším telefonům současnosti. Kolem celého těla je kovový pásek, který tvoří jakýsi základ designu. Mezi páskem a tělem telefonu je pak vrstva průsvitného materiálu, nahoře a dole je masivnější, okolo boků jen tenoučká. Nahoře a dole mohou plochu prosvětlovat diody, světlo lehce proniká i do bočních částí, takže hlavní část těla telefonu s displejem vlastně vypadá, jako by se vznášela.

Efekt je trochu podobný tomu, co používal na některých svých modelech Sony Ericsson. Rozdíl je v tom, že Alcatel nepoužívá barevné diody, vystačí si pouze s bílým světlem. Celek působí opravdu velmi elegantně a efektně zároveň.

Telefon je navíc hodně bytelný, zpracování působí opravdu špičkovým dojmem. A v ruce je One Touch Idol Alpha opravdu příjemným kouskem. Tělo telefonu je tenké jen 7,5 mm a díky příjemnému zaoblení rohů dobře padne do dlaně.

Vůbec špatná není ani výbava. Displej má úhlopříčku 4,7 palce a rozlišení 1 280 × 720 pixelů, tedy HD. Jde o IPS panel s velmi příjemným barevným podáním a uživatelským prostředím, které se obejde bez klasického menu. Widgety a ikony se tu mísí na úvodních obrazovkách.

Telefon je poháněn zatím blíže neurčeným čtyřjádrovým procesorem, výkonu by tedy měl mít dostatek.

Mini trend pokračuje

I další dvě novinky Alcatelu používají v názvu označení Idol, které patří vlajkové řadě telefonů. Typ označený Idol S má výbavu velmi podobnou designovému modelu Alpha, stejný je IPS displej, fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů. Procesor je tentokrát dvoujádrový, telefon však navíc podporuje LTE sítě, proto to S v názvu jako Speed, tedy rychlost. Podle všeho by mohlo jít o jeden z cenově dostupných LTE telefonů.

Z hlediska designu ctí Idol S dosavadní linii výrobce. Tvary jsou vcelku jednoduché, ale elegantní, uživatelé budou mít na výběr z řady barevných variant. Barvičky jsou tu použity především na zadním krytu. Díky soft-touch úpravě působí i tento jinak hranatější kousek v ruce výtečně, tloušťka je příjemných 7,4 mm.

Do řady Idol patří i třetí novinka, Idol Mini. Ten přebírá design typu Idol S, jen namísto rozměrů 133,5 × 66,8 × 7,4 mm jsou jeho míry 127,1 × 62 × 7,9 mm a hmotnost klesla o 14 gramů na 96 gramů. Výbava je mírně chudší. Dvoujádrový procesor zůstává, foťák má 5 megapixelů a displej úhlopříčku 4,3 palce a rozlišení 854 × 480 pixelů, což jej dnes řadí spíše k obyčejnějším telefonům. Cenou v kombinaci s elegantním designem ve spoustě barev by však měl u zákazníků bodovat. Bude jistě stát o dost méně než jiné mini modely, tedy HTC One mini nebo Samsungu Galaxy S4 mini. Cenu tipujeme zhruba na šest tisíc korun.

Nejlevnější supertelefon

Poprvé jsme si také mohli lépe prohlédnout zatím nejšpičkověji vybavený telefon z nabídky Alcatelu. Už v Barceloně představený One Touch Idol X se konečně chystá do prodeje. Konkurovat chce dalším čtyřjádrovým supertelefonům s Full HD displejem (tedy s rozlišením 1 920 × 1 080 pixelů). Jeho pětipalcový panel opět používá technologii IPS, telefon má 16 GB vnitřní paměti a 2 GB RAM. I přes špičkové specifikace bude One Touch Idol X slabší než třeba Samsung Galaxy S4 nebo HTC One, ovšem u zákazníků by mohl uspět.

Má totiž opět velmi elegantní design s možností volby z řady barevných provedení. Telefon je opět velmi tenký. Na tloušťku měří pouhých 6,9 mm, což je v nejvyšší třídě suverénně nejméně. I půdorysné rozměry 140,4 × 67,5 mm jsou v dané třídě velmi příjemné. Rozhodujícím argumentem však určitě bude cena, která by měla být pod hranicí 10 tisíc korun. Alcatel by měl být levnější než konkurenční Huawei Ascend D2, jehož cenovka se okolo hranice deseti tisíc pohybuje. Oproti němu však působí Idol X atraktivnějším dojmem.

Inovovaná nejlevnější řada

Zástupci Alcatelu nám také ukázali zcela nové modely řady Pop. Ta je v podstatě již tradičním začátkem nabídky značky, ale celá řada bude letos inovována a bude v ní pětice oblých modelů se shodnými designovými znaky. Každý z telefonů bude mít trochu jinou výbavu, především se bude lišit úhlopříčka displeje. U nejmenšího modelu to je 3,5 palce, u toho největšího pak pět palců.

Telefony jsme si zatím mohli prohlédnout jen jako makety, přesto by se do výroby měly dostat brzy. Ostatně, jejich technika se nejspíš nebude moc lišit od mnohých starších telefonů od Alcatelu. Přesnou cenu telefonů také neznáme, avšak tipujeme, že nejlevnější provedení bude stát zhruba 2 500 korun a nejdražší maximálně pět tisíc. Ani u největšího modelu nemůžeme očekávat rozlišení displeje lepší než WVGA (480 x 800 pixelů). Vzhledem k ceně to ovšem bude pochopitelné.