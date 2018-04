Alcatel One Touch Hero má nejchytřejší příslušenství, jaké jsme viděli

Na první pohled je Alcatel One Touch Hero jen dalším z mnoha kříženců mezi tablety a smartphony. Má elegantní a možná až příliš nenápadný design, ale z hlediska výbavy patří ve své kategorii na špičku. Výrobce zároveň chystá i hromadu příslušenství, které tomuto phabletu dodá možnosti u konkurence netušené.

Už výbava nového modelu stojí za pozornost. Šestipalcový displej má Full HD rozlišení a používá technologii IPS, takže má příjemné barevné podání. O pohon se stará čtyřjádrový (blíže nespecifikovaný) procesor, 2 GB RAM a k dispozici je třináctimegapixelový fotoaparát. Parametry tedy patří ke špičce. Schopnostmi rozšíření ji pak výrazně překonává.

Zatímco ostatní výrobci u tabletomobilů kladou důraz především na dotykové pero a možná i chytré kryty displeje třeba s průhledovými sklíčky, u Alcatelu je tohle jenom začátek, jakýsi malý předkrm. Sada příslušenství totiž bude opravdu pozoruhodná.

Opravdu chytré nápady

Bohužel, hned ty dva nejzajímavější kousky zatím existují jen jako prototypy a do výroby jim to bude ještě chvíli trvat. Jde o přídavný projektor a kryt, který v sobě integruje čtečku elektronických knih.

Projektor je vlastně malinkatý stojánek, do kterého lze telefon postavit. Přes kontakty na boku se telefon s projektorem spojí, a lze tak promítat libovolný obraz z displeje. Projektor i všechny ostatní novinky jsme si vyzkoušeli v pohodlí provizorních kanceláří Alcatelu na výstavišti a jeho výkonem jsme byli ohromeni.

Na první dojem se zdá ještě lepší než projektor u trochu nedoceněného modelu Samsung Galaxy Beam. Výhodou je, že není nutné obraz vůbec zaostřovat. Ať je promítán na jakoukoli vzdálenost, je vždy ostrý. Miniaturní přídavný projektor k phabletu je výborný nápad, vždyť tyto přístroje jsou pro prezentace jako stvořené.

Čtečka knih v krytu

Hned druhý nápad se nám líbí snad ještě více. Obrovské displeje tabletomobilů jsou jako stvořené pro čtení knih a dokumentů, ovšem dlouhé sledování displeje nejen že plýtvá drahocennou energii z baterie, ale také unavuje oči. Alcatel přišel se skvělým nápadem, jak skloubit pohodlí phabletu a nenáročnost čtečky elektronických knih. Namísto klasického krytu displeje je tu kryt, který v sobě má integrován veliký e-ink displej. Stačí v aplikaci otevřít příslušný text, kryt zavřít a obraz se přenese na čtečku. Ta je energeticky nenáročná a monochromatický obraz bez podsvícení se velmi příjemně čte.

Tato kombinace se nám velice líbí. Sami jsme velkými přívrženci čteček typu Kindle a spol., ovšem třeba právě při cestování na veletrhy nám na ně v zavazadlech už nezbývá mnoho místa. Chytrý kryt telefonu to řeší. Čtečku máte prakticky neustále k dispozici a přitom nikde nepřekáží a místo nezabírá. Navíc by kryt samozřejmě mohl dostat i další softwarové možnosti a mohl by třeba zobrazovat upozornění a další informace. Uživatel by tak nemusel neustále kontrolovat displej telefonu.

Pravda, ochranná funkce tu trochu rozporuplná. Kryt sice displej telefonu před rozbitím ochrání, ale k úhoně v takovém případě nejspíš dojde právě e-ink displej. Ale ten je alespoň levnější než displej telefonu a jeho výměna je snadná: prostě si koupíte nový kryt.

Druhý telefon

Další příslušenství, které nám u Alcatelu ukázali, už bude v prodeji společně s modelem One Touch Hero. Dokonce by se k němu mělo dodávat v různých balíčcích. Zajímavostí je například druhý malinkatý telefon. Ten má Alcatel dokonce ve dvou provedeních, obyčejnějším plastovém a luxusnějším kovovém.

V přístroji není SIM karta, je s phabletem spojen přes Bluetooth a umožňuje volat, kontrolovat upozornění, psát zprávy, pracovat s kalendářem a s dalšími běžnými funkcemi. Zařízení je podobné již dříve představenému HTC Mini, jen nám přijde ještě o trochu univerzálnější. Navíc se nám líbí možnost, že si zákazník může vybrat design podle preferencí a finančních možností.

Hravý kryt

Obyčejný kryt displeje je nuda, o tom jsou u Alcatelu přesvědčeni. Ne, že by takový neměli, nejspíš bude standardní součástí balení telefonu. Ovšem u Alcatelu mají připravenu i specialitku v podobě LED krytu. Na první pohled je to úplně obyčejný kryt displeje jako každý jiný. Jenže při příchozím upozornění se v jeho určité oblasti rozzáří soustava LED diod, která tak dá notifikaci jasně najevo patřičnou ikonou.

Funguje to s celou řadou upozornění a aplikací, LED kryt třeba také umí vizualizovat přehrávanou hudbu. Vše sice jen v bílé barvě, ale to vůbec nevadí. Kryt navíc bude opět časem dostávat i další možnosti s tím, jak se bude vyvíjet software telefonu.

Vylepšení tím nekončí

Možnosti rozšíření nového phabletu tím však zdaleka nekončí. Alcatel má například ještě klasický malý kolík, který se připojí do HDMI portu televize a udělá z ní chytřejší zařízení. Přes toto příslušenství lze pak obraz z telefonu přenášet i na televizi. Do budoucna se opět počítá se softwarovými vylepšeními, takže možnosti se budou rozšiřovat.

Ostatně u Alcatelu tvrdí, že v současné podobě telefon rozhodně zůstat nemusí a že se bude postupně vyvíjet. Slibují, že zákazníci budou dostávat nové verze softwaru, které budou přinášet i nové zajímavé funkce. Jednou z těch experimentálních bylo například jakési vrstvení widgetů do sloupců na jedné části obrazovky. Jednoduše je zařadíte pod sebe, ty nejdůležitější úplně nahoru, kde jsou vždy k vidění, ty méně důležité jsou pak dostupné níže po skrolování.

Část domovské obrazovky také může rovnou sloužit pro prezentaci fotografií. Ty lze mít na pozadí a snadno jimi jde listovat.

U Alcatelu se tedy očividně snaží, mají zajímavé nápady a jejich telefony navíc vypadají docela k světu. Phablet Hero je sice trochu usedlejší, ale v ruce působí velmi dobrým dojmem, vždyť poměr velikosti displeje ku velikosti těla je tu podobný jako u rekordmana LG G2. Hero je tak jedním z menších zařízení své kategorie, ale přitom má opravdu obří displej.