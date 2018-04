Alcatel One Touch First 40 - bezdrát s digitálním záznamníkem

S bezdrátovými telefony Alcatel se takřka roztrhl pytel. Rok o nich nebylo slyšet a teď najednou tu máme během krátké doby již druhý. Nejdříve to byla OT First 10, nyní je tu nová čtyřicítka, kterou od prvního modelu pouhým pohledem nerozeznáte. Hlavní rozdíl tkví v digitálním záznamníku, kterým OT First 40 disponuje. Přístroj je také pochopitelně homologován pro použití v ČR a záruka trvá jeden rok.

Základna

Základna má rozměry 120x120x28 mm a váží 190 gramů. Na levé straně vystupuje anténka, pod kterou je umístěn reproduktor, používaný k hlasitému odposlechu. Uprostřed základny je prohlubeň, do které se odkládá sluchátko a kde také probíhá jeho nabíjení. Na pravé straně vidíme tři kontrolky, které signalizují aktivitu záznamníku (zapnutí, nové vzkazy), nabíjení sluchátka a probíhající hovor. Oválné tlačítko pro paging má také druhou funkci - při delším stisku (10 vteřin) umožní přihlášení dalšího sluchátka.

V zadní části nacházíme konektory pro telefonní a napájecí kabely, které jsou klíčovány, takže opačné zapojení se vám nepodaří, ani kdybyste z nějakého divného důvodu chtěli. Samozřejmostí jsou i kanálky pro zaklesnutí kabelů. Základna se bohužel nadá zavěsit na stěnu, lze ji pouze položit.

Sluchátko

Přenosná část přístroje má velikost 19x47x135 mm a váží 130 gramů, což je v porovnání s konkurencí celkem nízká hmotnost. V horní části trčí pevná anténka, pod kterou naleznete dobře čitelný dvouřádkový displej. Horní řádek pojme čtrnáct znaků, při delším čísle znaky rolují vlevo. Maximální délka celého čísla je dvacet pět pozic. Druhý řádek displeje obsahuje následující symboly:

šipka - programováníobdélník - seznam nezodpovězených hovorůpáska - záznamníkkniha - telefonní seznamsluchátko - probíhající hovorINT - vnitřní hovormikrofon - mikrofon vypnutý (mute)baterie - stav akumulátoruanténa - síla signálurepro - hlasitý odposlech

V základním stavu na displeji svítí pouze symbol baterie a antény. V číselném řádku je buď zobrazeno číslo základny, ke které je sluchátko připojeno, nebo počet vzkazů na záznamníku. Většina tlačítek má dvě až tři různé funkce.

Tlačítko ID umožňuje vstoupit do seznamu nezodpovězených hovorů (CLIP, 10 pozic). Nalezneme zde číslo, datum a čas. Bohužel Český Telecom tuto funkci nepodporuje.

Dvojitá šipka zobrazí naposledy volené číslo (redial). Tlačítko s knihou umožní vstup do telefonního seznamu (10 pozic). Zelené a červené tlačítko hovor přijme nebo ukončí, červené tlačítko navíc při delším stisku vypne sluchátko. Klávesa INT umožní vypnout mikrofon (mute) nebo uskutečnit vnitřní hovor. Číselná tlačítka obsluhují záznamník. Šipka zahajuje režim programování, případně využívá vlastnosti ústředen. Obálka zapíná hlasitý odposlech na základně nebo vstupuje do režimu záznamníku. Tady záleží na tom, je-li tlačítko stisknuto krátce nebo dlouze. V prvním případě se přehrávání vzkazů provádí jak ve sluchátku, tak základně, ve druhém pouze do sluchátka.

Poslední tlačítko funguje jako opravná klávesa nebo v průběhu hovoru reguluje hlasitost ve sluchátku.

Telefonování

Příchozí hovor přijmete, jak je tomu zvykem, stiskem zeleného tlačítka či zvednutím sluchátka ze základny. Ukončení je otázkou jediného stisku červené klávesy nebo položení sluchátka. Odchozí hovor lze uskutečnit dvěma způsoby. Nejdříve stisknete zelené tlačítko, potom zadáváte číslo, které se okamžitě vytáčí. V případě chyby je nutno celou operaci stornovat (červené tlačítko) a začít znovu. Výhodnější je proto způsob s možnou opravou. Nejdříve zadáte číslo, které lze pomocí korekčního tlačítka opravit, a vytočíte ho najednou stiskem zelené klávesy. Je také možné použít redial nebo telefonní seznam. V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje hovorový čas. V případě, že máte přihlášeno více sluchátek, lze hovořit konferenčně.

Záznamník

Záznamník je digitální a pojme celkem čtrnáct minut vzkazů. Vzkaz může být dlouhý maximálně jednu minutu. Ani v případě kratších vzkazů však jejich počet stejně nesmí překročit počet šedesát.

Před prvním použitím je vhodné provést následující kroky. Zadat den v týdnu a čas. Ten je potom hlášen u každého zanechaného vzkazu. Hlášení však probíhá v německém jazyce. Dále je moudré zadat oslovení (OGM) (max. 30 vteřin). První oslovení umožní zanechat vzkaz, druhé oslovení se pouze přehraje a vzkaz už není možné zanechat. Oslovení můžete podle potřeby přepnout. Zapnutý záznamník je signalizován na základně zelenou kontrolkou a také na sluchátku symbolem pásky. Blikání oznamuje nové vzkazy. Ovládání může probíhat i dálkově,jednak pomocí tónového voliče, jednak přístrojem s tónovou volbou (většina přístrojů). Tento přístup je chráněn kódem, který je vhodné změnit, aby nezůstal nastaven na hodnotu určenou v továrně.

Funkce

O některých vlastnostech jsem se již zmínil, ovšem telefon umí i další věci. Na sluchátku můžete nastavit jednu ze tří vyzváněcí melodií ve třech hlasitostech nebo vyzvánění vypnout. Tlačítka mohou při stisku pípat. U základny lze nastavit PIN. Ten je rozumné nastavit hned po koupi. Hlasitost vyzvánění je na základně také volitelná (3 úrovně nebo vypnuto) a hlasitost reproduktoru rovněž (odposlech hovorů, přehrávání vzkazů). Samozřejmostí je volba (tónová, pulsní) a délka flash. Lze také nadefinovat předčíslí, které se automaticky vytáčí před každým číslem. To je vhodné při napojení na pobočkovou ústřednu. Velice užitečnou vlastností je dětské volání. Protože se jedná o DECT, lze přihlásit k jedné základně více sluchátek (až 5) a sluchátko k několika základnám (max. 4). Lze si vybrat jednu základnu nastálo, nebo nechat pracovat tu, která má v daném okamžiku nejlepší příjem. Funguje i GAP, ač se o něm manuál nezmiňuje. Testovali jsme na přístroji Siemens Gigaset 3000. V tomto případě je nutné počítat s tím, že některé vlastnosti, které základna jiného výrobce nenabízí, nebudou na sluchátku dostupné (např. hlasitý odposlech).

Dosah

V manuálu jsou uvedeny následující hodnoty: 300 metrů ve volném terénu, 50 metrů v zastavěné oblasti. Podle místních podmínek se tyto hodnoty mohou lišit. Je-li sluchátko mimo dosah základny, na displeji se rozbliká symbol antény. V takovém případě je probíhající hovor přerušen. Na hranici dosahu kvalita hovoru značně poklesne.

Manuál

Baterie

Na padesát stránek se vešlo vše. Každý postup je podrobně a přehledně popsán. V závěru naleznete stručný přehled funkcí. Přístroj je v manuálu vyobrazen i s popsanými ovládacími prvky.

Pohotovostní čas je podle výrobce šedesát hodin, hovořit můžeme až šest hodin. Před prvním použitím, kdy jsou akumulátory vybité, se doporučuje nabíjet jeden den. Stav akumulátorů je zobrazen na displeji symbolem dvoudílné baterie. Při odložení do základny se ozve potvrzující pípnutí a rozsvítí se červená kontrolka. Na displeji se baterie začne "naplňovat". Výrobce důrazně upozorňuje na to, abychom používali pouze originální nabíječku a schválené typy akumulátorů.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Rozměr sluchátka 19x47x135 mm Váha sluchátka 130 g Rozměr základny 120x120x28 mm Váha základny 190 g Dosah 300 m (volný terén) Dosah 50 m (v budovách) Pohotovostní režim 60 hod Hovorový režim 6 hod

Hodnocení

Jedná se o přístroj střední třídy, který sice nenabízí speciální funkce (tarifikace, blokování hovorů), ale ty základní zvládá perfektně. Pokud vyžadujete levný přístroj s digitálním záznamníkem a hlasitým odposlechem, může být Alcatel First 40 vhodný právě pro vás. Lze jej využít v domácnostech, kancelářích a dílnách.

Dovozce udává dvě ceny. První, doporučenou, stanovil na 6470 Kč s DPH (červen 2001). Ve vybrané síti prodejen můžete narazit na akční cenu. Ta je snížena na 5690 Kč s DPH, a to už je opravdu více než zajímavé.

Přístroj zapůjčila firma Compex Brno. Děkujeme.