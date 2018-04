Alcatel One Touch First 10 - zlatá střední třída

Nákup

Alcatel One Touch First 10 je druhým telefonem této francouzské společnosti, který se objevuje v našem testu. Jedná se o přístroj DECT/GAP střední třídy, který nabízí některé zajímavé funkce.

Balení obsahuje základnovou stanici, která zároveň slouží jako nabíječ přenosné části, vlastní sluchátko, telefonní a napájecí kabel. Samozřejmostí je uživatelská příručka, záruční a ohlašovací list a nechybí ani rozhodnutí telekomunikačního úřadu o homologaci přístroje.

Základna

Na levé straně z přístroje vystupuje krátká anténa. Uprostřed základny je patrná prohlubeň pro odložení a nabíjení sluchátka. V dolní části prohlubně naleznete dva nabíjecí kontakty. Sluchátko lze do základny vkládat pouze tlačítky vzhůru. Pravá strana obsahuje tři kontrolky - první se rozsvítí v okamžiku, kdy přístroj zaznamená příchozí nezodpovězené hovory; druhá svítí červeně, pokud je sluchátko v základně a probíhá dobíjení; třetí buď svítí trvale a tím hlásí připojení základny do elektrické sítě, nebo bliká, čímž signalizuje probíhající hovor.

Na spodní straně naleznete dva konektory pro zapojení nabíjecího a telefonního kabelu.

Sluchátko

Když vezmete sluchátko do ruky, překvapí vás nízká hmotnost. V horní části z těla přístroje vystupuje krátká pevná anténa. V zadní části se nachází kryt baterie a velice praktická opasková spona. Samozřejmostí je dvouřádkový displej. Horní řádek zobrazuje volané číslo, přičemž pojme až čtrnáct znaků. Maximální délka čísla je dvacet pět pozic a je-li číslo delší, znaky rolují vlevo. Dolní řádek obsahuje symboly, které ukazují, v jakém stavu se telefon nachází. V základním postavení zde svítí symbol akumulátoru a anténa, která signalizuje spojení sluchátka se základnou. Dále jde o symboly, které oznamují probíhající hovor (vnitřní, vnější), vypnutí mikrofonu (mute), programování a práci s telefonním seznamem.



Pokud na displeji svítí symbol pásky, znamená to, že telefon zaregistroval příchozí hovor, který jsme nepřijali. Tyto hovory se ukládají do seznamu, ve kterém si můžeme prohlédnout telefonní číslo volajícího, ke kterému je přiřazen také datum a čas. Tato funkce se označuje zkratkou CLIP a je naprosto běžná u mobilních telefonů. Bohužel Český Telecom umožňuje identifikovat volajícího pouze na linkách ISDN. Jak ale naznačuje poslední vývoj, mohla by se situace již relativně brzy změnit k lepšímu.



Nyní se podíváme na jednotlivá tlačítka. První, s popisem ID, se vztahuje k funkci CLIP a umožní vstoupit do seznamu nezodpovězených hovorů. Tlačítko s dvojitou šipkou zobrazí na displeji číslo, které jste naposledy vytočili (redial). V režimu zadávání čísla tato klávesa vkládá pauzu, která se zobrazí na displeji jako znak P. Přes tlačítko s knihou vstoupíte do telefonního seznamu, který obsahuje deset pozic. K číslu bohužel není možné zadat jméno, takže si musíte pamatovat, komu který telefon patří. Opakovaným stiskem tlačítka listujete telefonním seznamem. Je možné také stisknout některou číselnou klávesu (0-9), abychom zobrazili patřičnou pozici.



Zelené tlačítko umožní přijmout hovor, červené hovor ukončí. Pokud ho podržíme déle, vypneme sluchátko. V jeho horní části nalezneme ještě tlačítko s nápisem INT, které má hned několik funkcí. V pohotovostním stavu aktivuje interní hovor. Při probíhajícím hovoru buď vypne mikrofon (mute), nebo hovor přesměruje na jiné sluchátko.

Následují číselné klávesy (0-9). Tlačítko s mřížkou má zajímavou funkci, která je symbolizována obrázkem dvou postav. Umožní konferenční hovor. To znamená, že vnější hovor napojí na dvě sluchátka a všichni tři účastníci mohou hovořit současně.



V dolní části už zbývají jen tři tlačítka. První se šipkou umožňuje nastavit vlastnosti sluchátka i základny (programování), případně při hovoru využívá vlastnosti ústředny. Klávesa s nápisem SOS naznačuje, že je určena pro krizové momenty. V základním postavení tlačítko nemá význam, ale v režimu programování lze zadat jedno číslo, které se vytočí při stisku libovolné klávesy. Jak číslo zadáme, okamžitě se SOS aktivuje. Pro malé děti nebo starší a nemocné občany neocenitelná vlastnost. Poslední tlačítko umožní při hovoru nastavovat hlasitost sluchátka. Při zadávání čísla funguje jako opravná klávesa, která vymaže posledně napsanou číslici. Ve spodní části jsou dva nabíjecí kontakty.

Telefonování

Pokud budete chtít uskutečnit odchozí hovor, můžete to udělat dvěma způsoby. Nejdříve stisknete tlačítko se zeleným sluchátkem, kterým vstoupíte na linku. Zadáváte číslo, které se okamžitě vytáčí. Druhý způsob je pohodlnější. Nejdříve číslo zadáte. Při chybě můžete použít i opravnou klávesu a teprve je-li číslo zadáno správně, vytočíte ho najednou stiskem zeleného tlačítka. Také lze využít telefonní seznam nebo klávesu redial.



Interní hovor můžete uskutečnit pouze tehdy, pokud máte k základně připojeno více sluchátek. Postup je následující: stisknout tlačítko INT a zadat pořadové číslo sluchátka. To začne vyzvánět, pokud se tedy nachází v dosahu základny.



Příchozí hovor, který je na displeji signalizován blikajícím sluchátkem, přijmete stiskem zeleného tlačítka nebo pouhým zvednutím sluchátka ze základny. Pokud by fungovala funkce CLIP, zobrazilo by se i číslo volajícího. Ukončení hovoru je obdobné - odložit telefon do základny nebo stisknout červené tlačítko. V průběhu hovoru se na displeji objeví hovorový čas, který na něm zůstane zobrazen ještě sedm sekund po ukončení telefonátu.

Funkce

Tlačítko se šipkou zahájí nastavení sluchátka i základny. Telefon neoplývá velkým množstvím funkcí, ale ty základní zvládá dokonale. Na sluchátku můžete nastavit tři vyzváněcí melodie ve třech stupních hlasitosti, nebo lze zvonění úplně vypnout. Tlačítka standardně při stisku pípají, ale tento jejich zvukový projev lze potlačit. Poslední důležitou vlastností je aktivace a deaktivace nouzového volání, které se objeví na displeji jako hláška SOS.



U základny lze nastavit více funkcí. Z hlediska bezpečnosti je dobré změnit ochraný kód, takzvaný PIN, který se používá při některých důležitých činnostech. Dále se nabízí automatická odpověď, tedy příjem hovoru pouhým zvednutím sluchátka ze základny. Naprosto nezbytné je určit způsob vytáčení. Buď nastavíme tónovou volbu, nebo pro starší analogové ústředny volbu pulzní. Pro připojení na pobočkovou ústřednu je vhodné nastavit délku FLASH. Poslední je automaticky vytáčené předčíslí, které je vhodné pro přístup na státní linku, pokud jste za pobočkovou ústřednou.



Jestliže chcete používat další sluchátka, je nezbytné provést jejich přihlášení k základně. K tomu je ale třeba zadat bezpečnostní kód PIN. K jedné základně můžete přihlásit až pět sluchátek a naopak sluchátko můžete napojit až na čtyři základny. Základnu buď nastavíte napevno, nebo zvolíte automatický výběr, kdy si sluchátko samo vybere tu s nejlepším příjmem. Protože se jedná o přístroj podporující GAP, lze používat i základny jiných výrobců. Ověřili jsme se základnami Sagem a Siemens.

Akumulátory

Dva akumulátory typu NiCd se vkládají pod kryt na zadní straně sluchátka. Telefonovat můžete až šest hodin a v pohotovostním stavu sluchátko vydrží až šedesát hodin. Stav baterie je signalizován na displeji a když už baterie dochází, ozývá se varovné pípání. Doporučuje se pravidelná údržba, při které očistíme nabíjecí kontakty na sluchátku i na základně.

Dosah

Ve volném prostoru má sluchátko dosah až tři sta metrů a v budovách výrobce udává vzdálenost do padesáti metrů. Pokud se příliš vzdálíte od základny, je to patrné opět na displeji, kde se rozbliká symbol anténky. V takovém případě je hovor přerušen a nový už není možno uskutečnit.

Manuál

Telefon neoplývá velkým množstvím funkcí, a tak ani manuál není obsáhlý. V úvodní části je zobrazen přístroj a jsou popsány ovládací prvky na sluchátku i základně. Uživatel lehce pochopí, co má stisknout, a také vidí, co se objeví na displeji. V závěru naleznete přehledovou tabulku nastavení a je zde i pár stránek pro vlastní poznámky.

Tabulka parametrů

Standard DECT/GAP Dosah ve volném terénu 300 m Dosah v budovách 50 m Rozměry základny 120x120x28 mm Hmotnost základny 190 g Rozměry sluchátka 19.2x47x135 mm Hmotnost sluchátka 135 g Pohotovostní režim 60 hod Hovorový režim 6 hod Konferenční hovor ano Hovorový čas ano Doporučená cena 4990 Kč s DPH

Závěr

Telefon patří do střední třídy bezdrátů. To, co nabízejí špičkové přístroje (blokování odchozích hovorů, konto kapesného, tarifikaci...), nám Alcatel One Touch First 10 nenabídne, ale svojí pozici ve střední třídě hájí tvrdě. Velice příjemná je podpora konferenčních hovorů, nouzové volání (SOS), zobrazení hovorového času a v neposlední řadě identifikace volajícího, která je ovšem u nás zatím nedostupná. Alcatel First 10 se hodí buď do domácností, nebo ho můžete použít jako doplněk do stávajícího systému bezdrátových telefonů a tím pádem prodloužit jeho dosah.

Děkujeme firmě Compex Brno za zapůjčení přístroje.