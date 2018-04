Alcatel One Touch Easy db (recenze)

Na trhu se nedávno objevil v Twist sadách i mezi dotovanými přístroji nový mobilní telefon Alcatel OneTouchEasy db. Již z názvu lze odvodit spoustu věcí. V první řadě je zde slůvko Alcatel, což znamená, že nám u nového mobilu zůstaly dobré vlastnosti, které již dříve Alcatel prosadil a některé chybičky vyřešil.

Dalším slůvkem, které nám něco může prozradit je Easy, což znamená jako u modelů předtím, že se jedná o barevné variace mobilů, které budou lákat určitě mladé lidi, kteří mají jistý osobní styl nebo se chtějí lišit.

Třetí a poslední poznávací znamení tkví v dovětku db, který naznačuje, že telefon pracuje jak s GSM900, tak s DCS1800 sítí.

Nyní přímo k telefonu samotnému. Ten se dodává v prodejních sítích Paegas ve čtyřech barevných provedeních (černošedá, šedomodrá, tyrkysová, bílošedá).

Design

Jeho design je celkem příjemný a telefon slušně padne do ruky. Na reklamních letácích jsou vyfocené různé předměty s tímto telefonem. Například paprika, či houba na mytí apod. Tím chtěl výrobce naznačit, že telefon je stejně ladný a elegantní, jako jiné věci, které příjemně padnou do ruky (případně do žaludku).

Pro nošení v kapse však opravdu není, jelikož se vám na ní udělá menší boule. Pro tento případ je k telefonu přibalen klip, který vše řeší. Bohužel je vyroben z umělé hmoty a tak po delší době může začít trochu vrzat.

Velikostně ovšem přístroj nikterak nepřekáží a nemyslím si, že by měl dělat starosti, kdeže jej zrovna poneseme. S takovou Motorolou Amio je to již horší. Rozměry Alcatelu Easy db jsou 122x48x25 milimetrů a jeho hmotnost s baterií je 150 gramů, což vám v ruce ani moc nepřijde.

Krátce řečeno do pouzdra nebo dámské kabelky (případně batohu) se telefon vejde a ani o něm nemusíte vědět.

Baterie

Telefon je vybaven standardně 650mAh NiMH baterií, která jej vydží krmit ve vyčkávacím režimu po 130 hodin. Hovorový čas se pohybuje kolem 285 minut v ideálním případě. Z praxe jsou zkušenosti, že telefon vydrží s běžným telefonováním 3 dny bez nabíjení a bez vypínání.

Je zde jedna dobrá zpráva pro ty, kteří s sebou nechtějí vozit na cesty nabíječku, která sice není neskladná ba naopak, je velmi skladná a celkem příjemná pro oko. Telefon lze naládovat třemi bateriemi AAA a provozovat svou talkshow s jejich pomocí.

Displej

Displej je textový, dvouřádkový a nad řádky je místo, kde se nalézá řada ikonek pro znázornění síly signálu, stavu baterie, SMS, atd...

Displeji lze měnit stupně kontrastu a rovněž lze volit stupeň podsvícení, které lze vypnout, zapnout střední intenzitu, či maximální. Od tohoto nastavení se samozřejmě odvíjí částečně i výdřž telefonu. Podsvícení je červené a u některých modelů s průhledným plastovým krytem je pěkné například i to, že vám svítí telefon vlastně celý.

Ovládání, klávesnice

Začněme nejprve od klávesnice. Ta je vcelku povedená a u testovaného modelu se příjemně mačkají tlačítka a jsou dokonce i tak akorát od sebe vzdálená, takže se nespleteme, když píšeme SMS. Bohužel nemáme telefon v testech tak dlouho, abychom zjistili, zdali se popisky na klávesách odírají, či zda se klávesy nijak nevyčvachtávají používáním.

Při psaní SMS zpráv zde boduje dobrý design telefonu, který padne dobře do dlaně a pak také ideálně měkké/tvrdé klávesy, které například mně na psaní zpráv vyhovovaly. Zprávy se mi psaly na telefonu rychle a pohodlně, tak jak to od pohodlného SMSkování očekávám. Paegas se s tímto telefonem rozhodně nemusí bát, že by jeho uživatelé na SMSkách museli šetřit.

Po levé straně telefonu nalezneme uprostřed dvě tlačítka, která slouží buď pro pohyb v menu nebo pro regulování hlasitosti. Pro pohyb v menu rovněž slouží tlačítka 2 (nahoru) a 8 (dolů).

Menu je rozděleno na 2 hlavní části. Do jedné se dostaneme po stisku klávesy s nakreslenými kolečky v podobě terče. Toto menu je modifikovatelné a můžeme zde jednotlivé položky přeskupovat do jiných úrovní, či je dokonce úplně skrýt.

V první úrovni menu lze nastavit také profily, kde si můžeme zapnout buď tiché zvonění, normální a nebo diskrétní. Profily jsou tedy pro prostředí podobné jako u Nokie 5110.

V menu zvuky lze nastavit také pípnutí po přijetí SMS, zvuk tlačítek, zvonění (z celkem 15ti melodií si jednu jistě vyberete) a hlasitost zvonění.

Další menu slouží k nastavení hodin a tzv. schůzky, která by se stejně mohla jmenovat i budík, jelikož lze nadefinovat pouze jednu schůzku.

Z toho tedy vyplývá, že telefon umí jak hodiny, tak datum a ke každému (odchozí/příchozí) hovoru eviduje čas.

Další položkou definujeme své telefonní číslo, přiřazujeme si 9 hot numbers, která se vytočí po přidržení kláves 1-9 a také předvolby, které se přidají automaticky před vytáčené číslo. To by se například mohlo hodit v privátních sítích na DCS1800, kde si podnik zaplatí za vnitropodnikový tarif a pro volání ven bude chtít mít před číslem například nějakou předvolbu.

V další možnosti lze nastavit služby sítě, mezi které spadá i jakési blokování, či spíše filtrování příchozích i odchozích telefonních čísel. Odchozí hovory jsou běžná možnost při deaktivaci, ale příchozí hovory není vymožeností většiny telefonů. Lze tedy zablokovat pouze telefony, které nejsou uloženy na SIM kartě, takže když vám volá někdo, koho nemáte uloženého v paměti mezi telefonními čísly, okamžitě jej telefon odstřelí do hlasové schránky, případně nahlásí obsazovací tón a vám se mezi zmeškanými hovory akorát objeví číslo, které vám volalo. Toto je celkem příjemná funkce, ale ještě příjemnější by byla, kdyby zde byla možnost vytřídit si ještě z telefonního seznamu určitá čísla, která budou nějak privilegovaná například jako u červeného seznamu v Siemensu, kde lze filtrovat příchozí hovory více způsoby.

Tímto celým jsme prošli to méně používané menu. Nyní bych se rád zmínil o používanějším, ale jednodušším. To slouží k manipulaci s telefonním seznamem a s SMS zprávami.

Do tohoto menu se dostanete pomocí klávesy naproti klávese se symbolem sluchátka klávesa telefonního seznamu. Krátkým stiskem se ocitneme přímo v telefonním seznamu, kde můžeme jednotlivá čísla mazat, měnit jména, či přímo čísla a nebo celou položku smazat. Lze také vytvořit nový záznam.

Delším stiskem klávesy s telefonním seznamem se dostaneme do menu s SMS zprávami, kde jimi můžeme jakkoliv manipulovat (listovat, mazat, posílat, či předávat).

Funkce telefonu

Telefon v první řadě vyzdvihuje skrytá funkce hlasitého odposlechu, který je dle mého soudu o trošku kvalitnější než u Sagemu. Tedy kvalitnější ... zcela určitě je hlasitější a i při této hlasitosti je hovoru dobře rozumět. Jediná věc je, že při maximální hlasitosti v módu handsfree rezonuje téměř celý telefon. Pokud by se nechala funkce handsfree zapnou již na zvonění, můžeme ji tedy používat i jako vibrační zvonění.

Další funkcí, která mi zůstala utajena do prostudování manuálu je i převod měn, kde lze jednoduše napsat částku místo telefonního čísla, které chcete vytočit a stisknout klávesu s terčíkem, jako když chcete vyvolat menu. Pak zvolíte hodnotu v Euro, nebo zpět, a dostaneme okamžitě výsledek. Měnu i kurz lze samozřejmě předefinovat, takže do telefonu lze vložit i naše koruny.

Dále telefon podporuje SIMtoolkit, což v sítích Paegas jen potěší.

Shrnutí

Na telefony Alcatel si buď zvyknete a nebo je budete nenávidět. Poznáte to velmi snadno. Buď vám ovládání menu, SMS a přístroje vůbec přejde do krve a bude vám připadat snadné ovládat tento telefon a nebo si na to menu nezvyknete vůbec. Pak je zde možnost přednastavit si menu dle své vůle, ale například kolega, který s tímto telefonem žije již 14 dnů, bohužel konstatuje, že například práce se SMS zprávami není zrovna z těch jednodušších.

Telefon jinak shledávám za tuto cenu vcelku příjemným a jeho koupi bych doporučil. Obzvláště se mi pak líbí dvě funkce, které dnešní telefony postrádají filtr příchozích hovorů (u telefonů této cenové kategorie to není obvyklé) a hlasitý odposlech, který se také nechá velice dobře upotřebit.

Telefon bych ideálně viděl, jako pěkný dárek pod vánoční stromeček. Možná, že ve spojení s akcí Paegasu, kde se rozdávají k sadám i hodinky Swatch, zabije kupující dvě mouchy jednou ranou ...