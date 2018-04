Alcatel One Touch 701 - Guliver mezi Liliputy (preview)

Společnost Alcatel v poslední době zaznamenala velký rozmach v produkci mobilních telefonů a po řadě Alcatel One Touch 300 a One Touch 500, představila Alcatel One Touch 700, respektive One Touch 701.

One Touch se dá do češtiny přeložit jednoduše jako "jediný dotek". A Alcatel 701 by měl být skutečně One Touch.

Design

Čím na první pohled nový přístroj zaujme, je jednoznačně aktivní odklápěcí flip, se kterým se u Alcatelů setkáváme poprvé, a jeho přednosti určitě uvítáte v průběhu užívání. Flip chrání alfanumerickou klávesnici, je pružný a působí sebejistě. Pro jednoduché odklopení je na straně telefonu uvolňovací pojistka, která je snadno ovladatelná. Telefon disponuje rozměry 103 x 42 x 20 mm. a váhou 88 g. Již z těchto údajú je jasné, že Alcatel se hodlá držet nového standardu, který se mezi uživateli setkal s ohlasem.

Ovládání

Ovládání je opět zjednodušeno pětisměrným navigačním tlačítkem (joystickem), se kterým jsme se setkali již u modelů řady OT 500. Listování v menu je tedy opět zjednodušeno a telefon je snadno ovladatelný. Aktivování a odmítání hovorů je opět rozděleno na dvě tlačítka a přijímání hovoů je možné i odklopením flipu. Bohužel flip není natolik aktivní, že po jeho přiklopení neoptimalizujete diplej automaticky do pohotovostního stavu, ale mnohdy musíte ještě použít korekční tlačítko.

Displej

Displej obsahuje opět lehce nadstandardní počet řádků a stejně jako u Alcatelu OT 500 je jich uživateli k dispozici osm. Displej je opět holografický a plně grafický. Tentokrát se dočkáme i animace při zapnutí přístroje.

Baterie

Ve standardu bude nabízena Li-Po 780 mAh baterie, která by měla vydržet 250 hodin pohotovostního času a pět hodin hovoru. Dodávání Li-Po baterie ve standardu je dalším důkazem toho, že Alcately se začínají prosazovat v nejvyšší třídě.

Funkce

Alcatel One Touch 701 zůstal věrný tradičním funkcím se kterými jsme se setkali u jeho starších kolegů, takže mu nebude chybět kvalitní vestavěné hands-free, vibrační vyzvánění, prediktivní psaní SMS Zi, 32 melodií, skldatel, nebo organizér. Stejně jako u Alcatelu OT 501 můžeme využívat paměť telefonu k zapisování údajů telefonního seznamu a nyní je k dispozici 500 míst v samotném přístroji. Po vzoru Alcatelu OT 501, zde naleznete i možnost hlasového vytáčení (20 pozic), nebo hlasový zápisník (60 vteřin).

Vlastnosti

Telefon je opět duální, podporuje technologii EFR, SIM toolkit, GSM banking i datové a faxové přenosy. O tom, že prvním WAPovým telefonem na světě byl Acatel Pocket, jsme vás již informovali. Přenosy nebyly uskutečňovány formou Data via, ale SMS via, přesto tomuto kousku pochvala za prvenství náleží a s WAPem v plné parádě se setkáme i u Alcatelu One Touch 701.

Alcatel One Touch 701 již expanduje do nejvyšší třídy mobilních telefonů a dalo by se říci, že se jedná o první manažerský telefon od firmy Alcatel. Uvidíme, zda se v této třídě osvědčí a jeho tradice se bude ubírat následně i tímto směrem, prozatím je ale jasné, že se máme na co těšit.