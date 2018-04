Alcatel One Touch 700 (preview)

Ačkoliv o objevení tohoto telefonu na Cebitu jsme se již zmiňovali, dnes dnes můžeme konečně přinést technické detaily, konkrétní čísla a první pohled na tento moderní telefon.

Telefon s výrazně odlišným designem oproti klasickému "houslovému" tvaru Alcatelů One Touch má velkou naději stát se novým, a nejspíš úspěšnějším hitem firmy Alcatel. Jde o přístroj se všemi moderními vymoženostmi, počínaje WAPem a konče Bluetooth nebo GPRS.

Pokud bychom se na telefon dívali jen ve světě čísel, může se Alcatel OT 700 pochlubit následujícími vlastnostmi:

Váha: 88g

Velikost: 122x48x25 mm

Akumulátor: LiPo 780mAH

Volací čas: až 5 hodin

Stand-by výdrž: až 320 hodin

Z dalších možností telefonu jmenujme především všechny technologie, které se v nejbližší době stanou standardy pro téměř všechny telefony, kromě low-endových. Ovšem v současnosti nejsou tyto technologie ani zdaleka běžnou výbavou mobilních telefonů. Jde především o Bluetooth (radiové spojení různých přístrojů a příslušenství), stejně tak GPRS, je vybavení, umožňující telefonu obstát v blízké budoucnosti. WAP 2.0 je téměř samozřejmostí, ne už tak neuvěřitelných 1000 pozic v telefonním seznamu (Upřímně, pokud bych měl tento seznam zaplnit, nejspíš bych se musel z telefonování pomátnout.).

Aktivní flip, tedy přijímání hovorů přímo pomocí odklopení krytu klávesnice, znamená také další krok k uživatelskému pohodlí. Podobně je na tom s přívětivostí i displej s rozlišením 96x64 bodů, organizér (s možností synchronizace s PC), animované ikony v menu atd. Také rozeznávání hlasu, tedy především vytáčení hlasem, spolu s výborným, ergonomickým tvarem - to vše by mělo spotřebitele přitáhnout k tomuto novému modelu. Alcatel One Touch 700 se vyrábí ve čtyřech barevných variantách. Aktivní flip a tlačítka pod ním jsou pokaždé šedá, ovšem zbytek telefonu je možné mít buď v šedé, zelené, tmavě modré a "měsíční" bílé.

Vyberte si, jaká varianta vám nejvíc vyhovuje, ať můžete sáhnout na jisto, až se telefon dostane na náš trh.