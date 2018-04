Alcatel One Touch 502 – luxusní mobil s GPRS (preview)

Alcatel představuje mobilní telefon, který podporuje technologii GPRS (General Packet Radio System). Přístroj dostal označení One Touch 502 a coby pokračovatel modelu One Touch 501 se od svého staršího brášky prakticky nijak neliší. Nicméně na jeho kvalitách mu to nikterak neubírá.

Vzhled

Ovládání

Displej

Jak jsme již předeslali, nový model se vzhledově od svého předchůdce příliš neodlišuje. Zůstaly mu stejné rozměry (103 x 42 x 23 milimetrů), hmotnost (88 gramů) i příjemný technický vzhled. Kromě barev, ve kterých Alcatel nabízí One Touch 501, bude "pětsetdvojka" nabízena i ve dvou nových provedeních, a to šedivém a orientálně rudém (v rudém provedení působí telefon opravdu luxusně).Alcatelu One Touch 502 zůstala pětisměrná ovládací klávesa - drive key (joystick), která je umístěna pod displejem. Nad displejem vpravo je opět tlačítko pro vstup do dvou položek menu, které si sami nastavíte. Alcatel umístil na stranu telefonu klávesu, jejímž držením aktivujete hlasový záznamník a krátkým stiskem můžete hlasem vytáčet telefonní číslo (20 jmen), stejně jako tomu bylo u modelu One Touch 501.

Plně grafický osmiřádkový displej s holografickou fólií známe již z mobilních telefonů Alcatel One Touch 501 a One Touch 701. Setkáte se s ním i u tohoto nováčka.

Funkce

Když se na našem trhu objevil Alcatel One Touch 501, bylo až s podivem, co všechno do něj výrobce vměstnal. Vibrační vyzvánění, hlasitý odposlech, organizér, kalendář.... Všechny tyto funkce jsou i v Alcatelu One Touch 502 a navíc přibylo i několik dalších, jako je vlastní skladatel nebo hry (které známe z řady One Touch 300).

konvertor měn

kalkulačka

organizér (1 200 záznamů)

telefonní seznam (500 záznamů)

prediktivní psaní SMS – Zi

vestavěné hands free

Telefon je samozřejmě duální (900/1800 Mhz), podporuje technologii SIM toolkit a obsahuje wapový prohlížeč. Alcatel One Touch 502 je schopen uložit do paměti až 10 WAP profilů, což znamená, že formou záložek si do telefonu můžete nastavit až 10 nejoblíbenějších wapových adres, ke kterým máte později snadnější přístup (není třeba vypisovat se s adresou, heslem a podobně).

To nejdůležitější na novém Alcatelu je samozřejmě přítomnost podpory technologie GPRS (timeslot 4 + 1).

Telefon, který je prvním krokem ke splnění plánů společnosti, Alcatel One Touch 502 GPRS, bude představen na letošním veletrhu CeBIT 2001 v Hannoweru.

Mobilním telefonům s podporou GPRS se evidentně blýská na lepší časy. Do nedávna bylo na trhu k dostání jen pár modelů, ale dnes se do jejich výroby pouští téměř každý výrobce mobilů. Pro nás z této situace plyne jedna nepříjemná věc. Zatímco vývoj nové technologie nabírá ve světě rychlejší tempo, u nás nemáme možnost si GPRS ani pořádně vyzkoušet.