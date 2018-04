Alcatel One Touch 501 - další krok vpřed (preview)

Francouzská firma Alcatel představila nový model mobilního telefonu Alcatel One Touch 501. Před nedávnem se na našem trhu objevila řada Alcatel One Touch 300 a příjemně překvapila nejen svým vzhledem a velikostí, ale i funkcemi. Francouzi se rozhodli v tomto trendu pokračovat a přišli s novým mobilem Alcatel One Touch 501.

Design

Nový Alcatel je opět o něco lehčí než jeho starší bráškové. Hmotnost 103 gramů a rozměry 103x42x23 milimetrů naznačují, že z dílny francouzského výrobce vyšel telefon, který zaujme na první pohled nejen příznivce Alcatelů.

I tentokrát se dočkáme přísně účelového provedení. Na výběr bude z počátku ze čtyř barev - stříbrné, zelené, modré a černé. Celý povrch telefonu působí kovově, stejně jako tlačítka, která jsou ovšem dobře ovladatelná a do celkového designu příjemně zapadají.

Displej

Holografický displej (výrazně zvyšuje kontrast telefonu)zaznamenal další zlepšení oproti předchozím modelům a navíc disponuje osmi řádky textu. Samozřejmě je plně grafický, což je znát i při pouhém listování v menu, kde je každá položka doplněna obrázkem.

Ovládání

S navigačním tlačítkem (zde spíše joystickem) jsme se setkali již u Alcatelu OT 300, kde umožňovalo pohyb v menu do tří směrů. Tuto ovládací "klávesu" nabízí i nový model, ovšem joystick již není třísměrný, ale rovnou pětisměrný. Vylepšení ovládání pocítíme i na rozlišení kláves pro přijímání/pokládání hovorů. Pro tyto dvě funkce bylo u třistatrojky k dispozici pouze jedno tlačítko. Nad displejem se objevila nová klávesa, která umožňuje přímý vstup do menu servis.

Baterie a výdrž

Ve standardu budete moci volit mezi NiMH baterií 680 mAh, se kterou by měl telefon vydržet 220 hodin pohotovostního času a 4,5 hodiny hovorového času, což je další vylepšení oproti předchozímu modelu. Pokud nechcete NiMH baterii, můžete si vybrat přístroj s Li-pol baterií, která udělá telefon ještě o pár gramů lehčí (88 gramů).

Funkce

Funkce, kterými si Alcatel získal přízeň již dříve, zůstaly zachovány: hlasitý odposlech, vibrační vyzvánění, vlastní skladatel, 32 melodií, prediktivní psaní Zi, konvertor měn i organizér. Kromě zmíněných schopností vměstnali výrobci do malého Alcatelu ještě několik funkcí navíc. Mezi ně patří hlasový záznamník (30 sekund záznamu), hlasové vytáčení, které je možné přiřadit k 10 jménům v seznamu, možnost zjišťování aktuálního času ve světě přímo na displeji.

Vlastnosti

Nový Alcatel One Touch 501 je samozřejmě duální, pracuje tedy v sítích o kmitočtu 900/1800MHz, podporuje SIM Toolkit, GSM banking, EFR (Enhanced Full Rate)a samozřejmě nepostrádá podporu technologie WAP, kterou si Alcatel osvojil s modelem One Touch view db WAP a od té chvíle jej implementuje do každého nového modelu.

Jak se zdá, tradice mobilních přístrojů Alcatel získává nové rozměry a expanze z low endové kategorie do vyšších sfér je nyní u Alcatelů aktuální. V tomto trendu hodlají Francouzi zřejmě pokračovat, o čemž by nás měl přesvědčit i další produkt této firmy - Alcatel řady One Touch 700.