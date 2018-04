Alcatel One Touch 501 – učení z nebe padají (recenze)

Francouzská firma Alcatel představuje nové modely mobilních telefonů řady One Touch 501. Po zdařilém nástupu One Touch 300 je to opět o nějaký ten krůček dál a nový model můžeme s jistotou zařadit na hranici mezi telefony střední a hi-tec kategorie. Přesvědčte se sami.

Vzhled

Displej

Na první pohled je jasné, že francouzští výrobci hodlají pokračovat v miniaturizaci svých modelů a Alcatel One Touch 501 to jen dokazuje. Rozměry 103x42x23 milimetrů z něj dělají telefon, který není jedním z nejmenších nejen mezi Alcately. Stejně tak hmotnost 103 gramů (88 gramů s Li-Po baterií) jej řadí mezi nejlehčí telefony své kategorie. Telefon s takovými parametry je příjemný do ruky. Dodáván bude v barvách stříbrné, zelené, modré a černé. Povrch telefonu působí kovově stejně jako klávesnice, která je snadno a příjemně ovladatelná.Plně grafický displej s holografickou folií pro lepší kontrast je u Alcatelu k vidění poprvé. S folií je téměř nemožné, aby byl displej nečitelný, což je u některých telefonů problém, zejména při silném slunci. Nadstandardních osm řádků textu oceníte zejména při psaní SMS, nebo listování ve WAPových stránkách. Na displeji je pomocí ikonek znázorněn uživatelský stav, ve kterém se telefon zrovna nachází. Vlevo nahoře je indikace nabití baterie a vpravo nahoře síla příjmu signálu. Na displeji je zároveň zobrazeno datum a hodiny, které si můžete nastavit buď jako analogové nebo jako digitální. Digitální hodiny dokonce můžete nastavit i dvoje nad sebou s tím, že jedny ukazují aktuální čas ve vámi zvoleném městě (například: Praha 14:10, Londýn 13:10).

Ovládání

Ovládání nového Alcatelu opět zaznamenalo pokrok. Termín One Touch je skutečně na místě. Navigační tlačítko (takzvaný joystick Drive Key) byl k vidění již u Alcatelů řady One Touch 300, kde klávesa pracovala ve třech směrech. Joystick zůstal i Alcatelu One Touch 501, ale tentokrát je pětisměrný. Celý telefon je prakticky ovladatelný tímto joystickem, včetně aktivací položek, které probíhají právě stiskem Drive Key. Nad alfanumerickou klávesnicí jsou umístěna dvě tlačítka pro aktivování hovorů a pokládání či odmítání hovorů. Korekční tlačítko C je umístěno vlevo pod displejem a slouží zároveň k uzamykání klávesnice. Kromě toho můžete klávesnici zabezpečit i klasickým stiskem klávesy #. Nad displejem vpravo se nachází nové tlačítko pro vstup do navolitelného menu. Ano, čtete správně. Pod tuto klávesu si můžete navolit dvě položky menu (krátký stisk / dlouhý stisk), jaké chcete. Po straně telefonu naleznete klávesu, jejímž držením aktivujete hlasový záznamník (až 60 sekund) a krátkým stiskem můžete hlasem vytáčet telefonní číslo (20 jmen). Seznam nepřijatých (10), volaných (10) a přijatých hovorů (10) se zobrazí po stisknutí klávesy se zeleným sluchátkem v pohotovostním displeji. Tentokrát nejsou hovory pohromadě, odlišené pouze znaménky (jak tomu bylo u Alcatelů doposud), ale každý má svou ikonku na horní liště. Nutno podotknout, že telefon je opravdu velmi snadno ovladatelný, čemuž velkou měrou napomáhá kombinace joysticku a krátkých/dlouhých stisků kláves.

Menu

SMS

Funkce

Vstup do hlavního menu telefonu je podmíněn stiskem joysticku a na výběr je mezi deseti položkami, které jsou doprovázeny grafickou animací. Alcatel One Touch 501 umožňuje výběr mezi dvěma módy menu, a to buď začátečník nebo pokročilý (zde jsou položky menu seřazeny po dvou pod sebou a znázorněny pouze obrázky).Ihned po aktivaci menu z pohotovostního displeje se vám zobrazí položka, která čítá 500 záznamů v samotném telefonu + počet záznamů, které nabízí operátoři na vaší SIMkartě. V seznamu naleznete dvě skupiny volaných (osobní, pracovní), ale máte možnost si rozšířit portfolio skupin dle libosti. Bohužel prozatím není možné přiřadit k nim různé vyzváněcí tóny.K novému záznamu máte možnost vepsat až 23 informací, jako je telefonní číslo, adresa, fax, pager, poznámka... Další položkou je přímý vstup na WAPové stránky, označený jako. V oddělenínajdete kroměklasické kalkulačky také konvertor měn, který je u Alcatelů již standardem. Příjemným překvapením je. Naleznete zde 32 velmi zajímavých a uchu lahodících melodií, nastavíte hlasitost zvonění, nebo druh vyzvánění (vibrace, pípnutí+vibrace, normální...). V této položce zároveň můžete nastavit upozorňovací tóny (přícozí SMS, zvuk kláves...), nebo vyzváněcí profily.není třeba dlouze rozebírat. Jedná se o klasické nahrávání hlasupři hovoru i bez něj a do hlasového zásobníku se vejde maximálně 60 sekund záznamu. V položcenastavujete kontrast a podsvícení displeje, zobrazení hodin, formát hodin, jazyky, možnost přepnutí módu v menu (začátečník, pokročilý), AoC, upozorňování časové nebo finanční v průběhu hovoru (zde si můžete navolit počet sekund jaký chcete, nejste tedy omezeni na výběr mezi pevnými časovými úseky), nastavení rychlých voleb telefonních čísel na klávesy, blokování hovorů, nebo přesměrování. Alcatel One Touch 501 navíc nabízí položku s údajem o volné paměti telefonu, která je vyjadřována v procentech a grafickým doprovodem.(1 200 záznamů!) je patřičně propracovaný. Je rozdělen do tří částí podle dnů, týdnů a měsíců. Doplňkovou funkcí je nastavitelné pípnutí před upozorněním, nebo klasický upozorňovací tón. Pokud chcete zadat do organizéru záznam, dává telefon na výběr, zda chcete zadat narozeniny, volání nebo prostý záznam, který dává k dispozici až 150 znaků.je kolonka, kterou zřejmě najdeme u mobilních telefonů zřídka. Alcatel vám prostřednictvím této položky oznámí aktuální zmeškaný hovor, přijatou SMS, obdrženou informaci z WAPu, hlasový záznam nebo zprávu v hlasové schránce .Díky osmiřádkovému displeji jsou krátké textové zprávy přehledné a celý text je rozdělen maximálně do tří oken. Listování pomocí joysticku značně usnadňuje pročítání SMS. Pokud je konfigurace znaků příznivá, může se celá zpráva zobrazit v jednom displeji.Uplatní se i horizontální pohyb navigačního tlačítka. Na displeji jsou totiž na horní liště seřazeny zprávy vedle sebe, mezi nimiž přepínáte právě pomocí joysticku a opět pomocí joysticku (pohybem dolů) samotnou zprávu rolujete. Samozřejmě nechybí ani prediktivní psaní Zi, které se u Alcatelů stalo již standardem. Na začátku roku by měla být Zi i v češtině.To, co dělalo Alcatel Alcatelem odpradávna, je kvalitní vestavěné hands free. Ani Alcatel 501 není výjimkou a hlasitý odposlech je v tomto případě téměř nedostižitelný. Vestavěné hands free uvítáte zejména v případě, že se obáváte záření do hlavy při sluchátku přiloženém k uchu. Funkcí při hovoru najdete více. U Alcatelů jsme si mohli zvyknout na vypnutí vyzvánění příchozího hovoru pouhým stiskem korekčního tlačítka. Tato funkce samozřejmě zůstala zachována a jistě doceníte její jednoduchý přístup a přednosti, pokud si nebudete přát být rušeni při jakékoliv příležitosti. Joystickem zároveň můžete při příchozím hovoru regulovat hlasitost vyzvánění. Při samotném hovoru dostanete k dispozici šest funkcí doprovázených ikonkami na horní liště displeje. Hovor můžete přidržet, následně opět přijmout, aktivovat hands free, listovat v telefonním seznamu, krátkých textových zprávách a zadávat údaje do organizéru.

Francouzští výrobci se zřejmě rozhodli, že do svých mobilních telefonů budou vkládat automaticky funkci vibračního vyzvánění, a One Touch 501 v tomto názoru jen utvrdí. Vibrace jsou u OT501 dostatečně výrazné.

Systém upozorňování na zmeškané hovory, přijaté textové zprávy nebo zprávu v hlasové schránce je od předchůdců tohoto modelu poněkud odlišný. Všechny aktuální události (zmeškaný hovor, textová zpráva,zpráva v hlasové schránce, nový hlasový záznam) se na pohotovostním displeji zobrazují stejnou ikonkou a stiskem joysticku automaticky vstupujete do, kde je zobrazeno, na co nového vás telefon upozorňuje.

Alcatel One Touch 501 je samozřejmě duální (900/1 800Mhz), podporuje technologii WAP i EFR, SIM toolkit i GSM banking. Četné příspěvky čtenářů směřovaly k otázce na přítomnost infraportu u Alcatelů. One Touch 501 IrDA nedisponuje, ale v základní výbavě by měl být dodáván s kabelem, který bude synchronizovat s MS Outlookem, Lotus Notesem i Lotus Organiserem. Alcatel se proslavil výborným příjmem signálu a přenosem hlasu. Obě tyto funkce jsou u Alcatelu One Touch 501 na vysoké úrovni.

Baterie a výdrž

Standadně bude Alcatel na našem trhu dodáván s Li-Po baterií nebo NiMh. Námi testovaný telefon disponoval právě Li-Po baterií (se kterou telefon váží pouhých 88 gramů) a po zhruba dvouhodinovém nabíjení vydržel téměř čtyři dny při normální práci s telefonem. NiMH baterie 680 mAh by měla po zhruba stejném nabíjení vydržet 220 hodin v klidovém stavu a 4,5 hodin hovoru. Podle aktuálních zpráv bude EuroTel i Paegas dodávat tento telefon s Li-Po baterií.

Nutno podotknout, že námi testovaný model byl prototypem, takže ve finální verzi se setkáme ještě s několika funkcemi a vylepšeními navíc (například hry), o kterých vás v našem deníku budeme jistě informovat.

Alcatel stoupá vzhůru. Důkazem byl poprvé Alcatel řady One Touch 300, který se setkal s velkým úspěchem, a nyní opět o příčku výše jsou modely řady One Touch 500. Alcatel v usilovném vylepšování neustává a v brzku na náš trh přivede dalšího nováčka, Alcatel řady One Touch 700. Od příštího týdne bude Alcatel One Touch 501 k dostání za 12 808 korun coby nedotovaný a za 8 538 korun dotovaný u Paegasu.