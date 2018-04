Alcatel One Touch 311 - jednoduchost sama (preview)

Zatímco nový Alcatel střední kategorie s označením One Touch 511 se již dostává na pulty prodejen, low-endová novinka řady 3xx se chystá teprve na konec roku 2001. Přesto se již objevily první informace o tom, jak bude vypadat a co bude umět. Alcatel One Touch 311 drží krok s levnými telefony od konkurence, má tedy integrovanou anténu a podporuje nový standard zpráv - EMS (Enhanced Messaging System) - který umožňuje posílání obrázků a melodií.

Na první pohled je zřejmé, že podobnost mezi telefony stejné generace zůstane heslem Alcatelu, tvarem se totiž “třistajedenáctka“ podobá OT 511, je ovšem přeci jen znatelně jednodušší. Kromě již známého joysticku a standardní numerické klávesnice má jen dvě další tlačítka - korekční "C" a kombinaci zeleného a červeného sluchátka. Velikostí ani vahou přístroj zvlášť nevyniká, drží se průměru mezi levnými telefony - rozměry 103 x 44 x 24 milimetrů, hmotnost 99 gramů.

Alcatel narozdíl od Motoroly ještě nesází všechno na přenos dat pomocí technologie GPRS, a tak tuto funkci do svých low-endových přístrojů zatím neimplementuje. Telefon však podporuje rozšířené schopnosti textových zpráv standardu EMS - posílání obrázků a vyzváněcích melodií. Tuto vlastnost ocení především mladí uživatelé, kterým je právě Alcatel One Touch 311 primárně určen. Stejně tak je jistě potěší i implementace softwaru T9 pro pohodlnější psaní zpráv. Majitelé telefonu nebudou ochuzeni ani o takovou samozřejmost, jakou je WAP, v tomto případě jde o verzi prohlížeče 1.1.

Vytáčení čísel vašich nejbližších přátel a kolegů usnadní funkce Voice Dial. Díky ní stačí namluvit k nejčastěji používaným číslům hlasovou vizitku, po jejímž vyslovení později se začne číslo automaticky vytáčet.

Šestiřádkový displej s rozlišením 96 x 65 bodů je příjemnou změnou oproti starším modelům série OT 30x. Pro čtení zpráv (i s obrázky), prohlížení WAPu i pohyb v menu je dostatečně velký, stejně jako u modelů vyšší kategorie. Baterie typu Ni-MH s kapacitou 700 mAh by měla udržet přístroj 300 hodin (víc než 12 dní) v pohotovosti, případně umožnit jeho majiteli hovořit 5,5 hodiny.

Alcatel One Touch 311 se začne prodávat před koncem roku 2001, měl by tedy jako blesk zasáhnout do předvánočního trhu. Za předpokládanou cenu 200 eur (6900 Kč) by se mohl prodávat dobře v předplacené sadě, což se také s největší pravděpodobností stane.

Zde jsou všechny zatím známé vlastnosti Alcatelu One Touch 311:



slovník T9



kompatibilita s EMS



WAP browser, verze 1.1



integrovaný Voice Dial



baterie: Ni-MH od 700 mAh



výdrž: 300 hodin pohotovost; 5,5 hodiny hovoru



rozměry: 103 x 44 x 24 mm



hmotnost: 99 gramů



grafický displej, šestiřádkový, rozlišení 96x65 bodů



vypuštění na trh: do konce roku 2001



cena: 200 eur (6900 korun)