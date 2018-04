Alcatel One Touch 303 - nový uvnitř, nový venku (recenze)

Již při prvním pohledu vyzývá One Touch 303 k otázce, zda se vůbec jedná o Alcatel. Kromě funkcí a předností, které měli jeho předchůdci, je obohacen o mnoho dalších a nový vzhled je osvěžující změnou. Ve své cenové kategorii si Alcatel vybudoval pevné místo dobrým příjmem signálu, přenosem hlasu i jinými funkcemi a vlastnostmi. Nová řada by měla tento trend udržet a posílit. Volání po novém designu bylo konečně vyslyšeno a funkcí přibylo, přesto zůstává cenově mezi low-endovými telefony a to z něj činní nadějnou novinku.

Design

Kdo byl vlastníkem některého mobilního telefonu z dílny firmy Alcatel a pokukoval po nějakém příjemnějším modelu stejné značky, zřejmě přestal doufat, že by se někdy dočkal Alcatelu, který by nepřipomínal nemotorného sněhuláka. Všechny typy byly vzhledově naprosto stejné a jednotlivé varianty hýřily barvami vhodnými do Disneylandu. Nová řada Alcatelů je vzhledově daleko příjemnější a OT 303 není výjimkou.

Rozměry 109x45x22 mm a hmotnost 112 gramů i s baterií z něj dělá telefon příjemný do ruky. Tlačítka jsou pogumovaná a z telefonu mírně vystupují, což usnadňuje jejich ovládání. Na pohled vhodný je pětiřádkový displej, ale nevýhoda malých znaků se projeví při psaní zpráv nebo browsení WAPem. Dalším novým prvkem je třísměrové ovládací tlačítko, tzv. joystick, který se nachází uprostřed pod displejem.

Majitele nového Alcatelu také může potěšit schopnost měnit přední kryt, jehož barvy jsou již daleko techničtější a především střídmější.

Displej

Oranžově podsvícený displej disponuje pěti řádky po patnácti znacích a je plně grafický. Narozdíl od svého WAPového předchůdce, kde nebyla grafika příliš využita, je Alcatel OT 303 obohacen o některé obrázky a animace.

V pohotovostním displeji, kromě tradičních informačních ikonek (stav baterie a intenzita signálu), je zobrazeno datum, logo operátora a analogové hodiny, informující o aktuálním čase. Zobrazení digitálního času nelze roztáhnout na celý displej. Bohužel velikost displeje s kapacitou pěti řádků určuje velikost znaků, které jsou u OT 303 dost malé.

Ovládání

Ovládání předchozích modelů znamenalo pro někoho jisté potíže, než si zvyknul na kombinace krátkých / dlouhých stisků kláves s ovládacími tlačítky na straně telefonu. Inovace se nevyhnula ani této oblasti a novým ovládacím prvkem je třísměrné navigační tlačítko (joystick), které umožňuje rolování a stiskem aktivuje položky (funkce klávesy OK). Působí jistě a stejně jako klávesy je snadno ovladatelné. Joystick najdeme pod displejem mezi tlačítky pro přijmutí / ukončení hovoru a vstup do telefonního seznamu/SMS. S joystickem se setkáme i u Alcatelů řady 500 a 700, kde nebude omezen jen na pohyb ve třech rovinách, ale bude fungovat v pěti směrech.

Po roll-onu u Nokie a jog-dialu u Sony je to další ovládací prvek, výrazně usnadňující pohyb v menu a nastavení hlasitosti / kontrastu / podsvícení.

Kromě klasické alfanumerické klávesnice je pod displejem tlačítko se symbolem telefonního sluchátka, sloužící pro aktivaci / ukončení hovoru, klávesa pro vstup do telefonního seznamu (krátký stisk) a úschovny krátkých textových zpráv (dlouhý stisk), které známe od předchozích typů. Korekční tlačítko tentokrát neplní pouze funkci mazání posledního znaku a vyskakování z položek, ale slouží zároveň k zapnutí / vypnutí telefonu. Rychlé vytáčení hlasové schránky je nastaveno na klávese 1.

Menu

Stiskem joysticku v pohotovostním displeji se zobrazí dvě položky, služby a menu. Menu obsahuje osm základních funkcí: Zvuky, hodiny, kalkulačka, konverze, hry, čísla, služby, nastavení.

Zvuky

Pod tímto odkazem je možné nastavení hlasitosti vyzvánění, zvuková signalizace dlouhého / krátkého stisku kláves (vztahuje se i k použití joysticku), nebo signalizaci příchozí SMS.

Na výběr je z patnácti melodií a navíc je zde možnost zkomponování dvou vlastních, které vytváříte pomocí zapisování graficky vyvedených notiček do notové osnovy. Melodii si můžete sami pojmenovat a kdykoliv změnit nebo vymazat.

Další položkou v oddělení Zvuky jsou Typy zvonění (diskrétní, vibrace, tiché, normální). Volbou Diskrétní nastavíte telefon tak, že při příchozím hovoru dvakrát zavibruje a poté s vzestupnou hlasitostí vyzvání nastaveným tónem. Při nastavení tichého režimu telefon mlčí a příchozí hovory a SMS se pouze zobrazují na svítícím displeji.

Hodiny

Kromě klasického nastavení hodin, které se na displeji zobrazují pouze jako analogové ručičkové, je v této položce obsažen budík s možností vepsání poznámky, který lze aktivovat na jednorázový nebo denní režim. Stejně jako u jiných Alcatelů je signalizace výrazně hlasitá a zejména po ránu účelně nepříjemná.

Kalkulačka

Kalkulačku je možné ovládat pomocí joysticku, jehož stiskem v této položce aktivujete tabulku se znaménky, ve které rolováním vybíráte a následným stiskem vložíte mezi čísla. Pokud sčítáte, odečítáte, násobíte nebo dělíte více čísel, objeví se každým stiskem výsledek. Práce s kalkulačkou je díky joysticku velmi jednoduchá a přehledná.

Konverze

Alcately si osvojily funkci konvertoru měn. Zatímco u předchozích typů byla tato funkce ukryta (vepsání čísla na displej a následný pohyb šipkami), OT 303 má v menu přímý vstup položkou konverze, takže uživatel již není odsouzen k tápání.

Čísla

Tato položka obsahuje pouze nastavení vlastního čísla (zobrazované dlouhým stiskem *), číslo hlasové schránky a nastavení čísel na jednotlivé klávesy (2-9) pro rychlé vytáčení.

Služby

Kromě standardních položek pro zabezpečení, přesměrování a účtování (délka hovoru, nebo náklady) tady najdete i blokování hovorů, a to buď příchozích (Mimo seznam, Všechny, Zahraničí), nebo odchozích (Mimo seznam, Všechny, Mezinárodní). Dále je tu možnost nastavení maximální délky hovoru dle libosti a alarm při hovoru po určitých časových intervalech.

Nastavení

Nastavení uvítací zprávy s možností vepsání až 60 znaků je výjimečné, ale v případě, že napíšete byť jen 30 znaků, nestačíte ji při zapnutí telefonu ani přečíst. Zajímavější je nastavení kontrastu a podsvícení displeje, které je doprovázeno grafickým zpracováním létajícího balónu (podsvícení) a slunečníku (kontrast).

Nechybí možnost automatického vypnutí po určitém časovém úseku (1 hodina, 12 hodin, 24 hodin) a nově přibyla položka pro automatické blokování klávesnice po pěti minutách klidového režimu. Ať už automatické blokování nastavíte, nebo ne, můžete telefon klasicky zamknout dlouhým stiskem # a odemknout kombinací 1,5,9.

Hry

Oblíbenost her na mobilních telefonech stále stoupá a bylo jen otázkou času, kdy se objeví i u Alcatelu. OT 303 nabízí tři hry. Puzzle, Music a Secret. Puzzle spočívá ve skládání čtverečků s čísly pomocí černého pole, kterým pohybujete. Při spuštění Music zazní úryvek z melodie a vaším úkolem je pomocí notiček tuto melodii sestavit. Poslední hrou je Secret, kde logickým uvažováním hledáte tajnou kombinaci čísel. Všechny hry obsahují nastavení úrovně, nápovědu a nejvyšší dosažené skóre.

Seznam posledních hovorů

Posledních dvacet volaných, přijatých a zmeškaných hovorů se zobrazí po stisku klávesy s telefonním sluchátkem a jsou opět rozlišeny znaménky pro stav v jakém byl hovor ukončen. Ke každému údaji je zobrazen datum, čas a informace o účastníkovi.

Funkce při hovoru

Při signalizaci příchozího hovoru je možné stisknutím joysticku hovor přijmout, nebo odmítnout (volajícímu se ozve obsazovací tón). Stejně jako u předchozích Alcatelů zůstala velmi chytrá funkce, díky níž při stisku korekční klávesy (c) okamžitě vypnete vyzvánění a druhým stiskem hovor odmítnete.

Při samotném hovoru stiskem joysticku vstoupíte do menu a rolujete mezi položkami: Podržet hovor, Handsfree, Vytočit hovor 2, Uložit číslo, Zprávy, Služby a Ukončit. Hlasitost určuje pohyb joysticku nahoru a dolu mimo menu.

Handsfree

U Alcatelů jsme si zvykli na vestavěné handsfree a nechybí ani u "třistatrojky". Přestože předchůdci se mohli chlubit jedním z nejkvalitnějších, výrobci zdokonalili i tuto funkci a hlasitý odposlech je téměř čistý, s čímž souvisí i velmi kvalitní přenos hlasu. Varování před přikládáním telefonu k uchu v režimu HF je tentokrát na místě, odposlech je opravdu hlasitý.

SMS

Dlouhým stiskem klávesy s knížečkou vstoupíte do menu SMS, kde kromě položky pro psaní vlastních zpráv najdete i pět předdefinovaných (Moje telefonní číslo, Zavolejte na telefonní číslo, Schůzka+nastavitelný čas, Zpráva byla doručena, děkuji, Brzy Vám zavolám zpět). Interpunkční znaménka jsou klasicky na klávesách, nebo je možné vybírat je pomocí joysticku.

Na obdrženou zprávu můžete okamžitě odpovědět, přeposlat jinému účastníkovi, nebo uložit telefonní číslo do seznamu.

Při psaní krátkých textových zpráv narazíte hned na dvě novinky. První je vyslyšením uživatelů dřívějších typů telefonu, kteří postrádali možnost psaní velkých a malých písmen. Alcatel OT 303 již tuto možnost má a přepínání zprostředkovává klávesa #. Druhou novinkou je textový režim T9 s funkcí nastavení vlastních slov do slovníku. Bohužel je stále v angličtině.

Odesílání zpráv je doprovázeno animací v podobě ruky, odpočítávající na prstech délku samotného odeslání.

Práce s krátkými textovými zprávami je příjemná a jednoduchá. Dobře ovladatelná tlačítka v kombinaci s používáním joysticku usnadňuje psaní i čtení SMS. Jedinou nevýhodou je, vzhledem k fyzické velikosti pětiřádkového displeje, malá velikost písmen.

Baterie a výdrž

V základním vybavení je Alcatel OT 303 dodáván s NiMH 700 mAh baterií, což je také změna oproti předchozím modelům a výdrž je tím o poznání větší. Nabíjení by mělo probíhat tři hodiny a pohotovostní doba je udávána jako 165 hodin. Jak známo, pohotovostní doba je udávána pro telefon v naprostém klidu, v praxi s běžným používáním to znamená zhruba tři a půl dne. U předchozích Alcatelů existovala možnost vložit v případě nutnosti alkalické baterie. S příchodem nových modelů tato vlastnost vymizela, ale ruku na srdce, kolikrát jste ji využili?

Vibrace

Možnost nastavení vibračního režimu, ve standardním vybavení, je u Alcatelu také novinkou. Předchůdci mohli vibrovat pouze po zakoupení speciální baterie. Vibrace jsou dlouhé s krátkými pauzami, bohužel zřejmě právě proto, že se jedná o nově zavedený prvek, nejsou příliš výrazné. Přesto svůj účel plní.

Příjem signálu a přenos hlasu

Jednou z předností Alcatelů byl vždy dobrý přenos hlasu a příjem signálu. Alcatel OT 303 je duální a stejně jako jeho starší kolegové se může pyšnit výjimečně dobrým příjmem. Kvalitní vestavěné Handsfree vyžaduje také kvalitní reproduktor, díky němuž je i samotný hlasový výstup velice dobrý. Nechybí ani podpora EFR.

WAP

Málokdo zřejmě ví, že první prodávaný telefon na světě s podporou WAP byl právě Alcatel One Touch Pocket ve Francii. U nás jsme se s technologií WAP setkali u Alcatelu One Touch view db WAP, což dalo tušit, že v této oblasti se bude pokračovat. OT view WAP využíval pro prohlížení WAPu pět řádků, stejně tak OT 303 má pětiřádkový WAP, bohužel displej je o dost menší a zobrazované znaky jsou příliš malé. Na druhou stranu, pohyb ve WAPu značně usnadňuje joystick.

Krok vpřed

Shrneme-li vše, co zdědil Alcatel OT 303 po svých předcích a co přinesl nového, zjistíme, že lze vytknout jen málo. Vestavěné handsfree, podpora WAPu, ovládací joystick, vibrace, výměnný přední kryt a velká výdrž versus malý displej s malými znaky, to je opravdu nerovný boj. Navíc zůstává cenově věrný low-endovým přístrojům. V listopadu by se měla objevit řada OT 500, která již bude expandovat do střední kategorie a do konce roku snad uvítáme i řadu 700. Zatím se budeme muset spokojit s novým Alcatelem 303, který je k dostání u EuroTelu za dotovanou cenu 995Kč, nebo s neméně výkonným Alcatelem OT 301 v Go sadě WOW.