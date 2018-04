Klasik a véčko: nové levné dual SIM alcately vás pustí i na internet

Když Alcatel, tak One Touch. A nejinak je tomu i v případě obou novinek tradičního výrobce spadajícího pod čínský koncern TCT Mobile. Modely One Touch 2005D klasické konstrukce a véčkový One Touch 2010D jsou shodně osazeny 2,4palcovým barevným TFT displejem s QVGA rozlišením (240 x 320 pixelů). Společným znakem telefonů rozdílných konstrukcí je i klasická hardwarová klávesnice s velkými, dobře čitelnými tlačítky.

Zejména právě v konstrukci je mezi novinkami nejzásadnější rozdíl, hardwarově si jsou totiž rovny. Oba telefony pohání shodný čipset MTK 6250 Pluto s 260MHz procesorem, vnitřní paměti mají srovnatelných 128 MB, operační pak 64 MB.

Uživatelské paměti o shodné kapacitě 1,2 GB lze v obou případech díky slotu na Micro SD rozšířit o dalších až 8 GB. Uživatel tak získá dostatečný prostor pro ukládání fotografií a videí pořízených dvoumegapixelovým fotoaparátem s autofokusem, který se taktéž nachází ve výbavě obou telefonů.

Ač se nejedná o chytré telefony, je součástí jejich výbavy i internetový prohlížeč či předinstalované aplikace sociálních sítí Facebook a Twitter. Díky Bluetooth 3.0 lze nové alcately spárovat s dalšími zařízeními. Disponují navíc funkcí dual SIM, netradičně je však druhý slot určen pro karty formátu microSIM. Díky technologii hot swap není telefony nutné při vkládání i vyjímání karty vypínat. Uživatel si sám navíc zcela jednoduše zvolí, s kterou SIM chce uskutečnit hovor, odeslat SMS či se připojit k internetu.

Odlišné jsou však kapacity baterií, které telefony používají. Již model One Touch 2005D s 850mAh baterií slibuje velmi solidní pohotovostní dobu v délce více než 17 dní, véčkový One Touch 2010D s baterií o nižší kapacitě (750mAh) pak ještě jeden den přidává. V délce hovoru má však výrazně navrch model 2005D, a to 14 hodin oproti šesti hodinám v případě 2010D.

Oba telefony jsou v prodeji ve třech barevných provedeních. Alcatel One Touch 2005D s rozměry 120 x 50 x 9,95 mm a váhou 85 gramů lze zakoupit v kovově šedé, tyrkysově modré či korálově červené barvě. Doporučená prodejní cena je 1 290 korun.

Véčkový Alcatel One Touch 2010D je pak o 300 korun dražší. Rozměry telefonu jsou 106 x 52,5 x 13,55 mm a jeho váha dosahuje 102 gramů. Pořídit jej lze v lesklé černé, lesklé bílé či korálově červené barvě.