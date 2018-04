Alcatel má smartphone s blikajícím cirkusem na zádech

Svítí to a bliká to. Asi tak by se dala popsat největší přednost hlavní novinky Alcatelu, model A5 LED. Jeho zadní kryt je pokrytý 35 drobnými diodami a ty se mohou rozsvěcet, blikat a hrát barvami v závislosti na aktivitě, kterou s telefonem právě děláte. Diody tak vizuálními efekty doplňují třeba přehrávání hudby nebo různé notifikace, příchozím hovorem počínaje a budíkem konče. Naštěstí se kryt dá vyměnit za běžný bez diod.



Jinak je to veskrze průměrný telefon se specifikacemi, které asi nikoho neohromí. Pohání ho osmijádrový MediaTek 6753 s taktem 1,5 GHz doplněný o 2 GB operační paměti. Podporuje paměťové karty, které rozšíří jeho 16GB datové úložiště. Displej má úhlopříčku 5,2 palců a HD rozlišení (1 280 x 720 pixelů).

Zadní fotoaparát má rozlišení 8 MPx, ale podle výrobce je důležitější spíše ten přední pětimegapixelový, který má vlastní blesk a v telefonu naleznete hned několik aplikací pro lepší práci se selfie snímky. Baterie má kapacitu 2 800 mAh.

Telefon neoslní ani designem, naprosto se ztrácí v záplavě jiných čínských plastových telefonů. Oceňujeme však samostatné ovládací klávesy pod displejem, byť jen senzorické.

Cena je sice nízká, s přihlédnutím na parametry telefonu se nám však stále zdá, že by mohla být ještě trochu nižší. Za tento telefon bude Alcatel chtít 5 299 korun.

Druhým představeným modelem je A3. A ačkoliv je levnější než A5 LED, má v několika ohledech navrch. Jednak má vyšší rozlišení fotoaparátu (13 MPx) a také je zde přítomná čtečka otisků prstů na zádech (kam se kvůli blikátkům u A5 nevešla). Ve výčtu zbylých parametrů najdete pětipalcový HD displej, 1,5 GB operační paměti a 16 GB datového prostoru. LTE je samozřejmostí. Jeho cena na českém trhu bude činit 3 999 korun, ale opět máme pocit, že by mohla být ještě o trochu nižší.



Na stánku Alcatelu byl vedle A3 k vidění ještě model A3 XL, což je obřík s šestipalcovým displejem, ale pouze HD rozlišením. Zbytek parametrů taktéž není nic, s čím by se dalo chlubit, většinou byly ještě horší než u A3. Výrobce zatím neoznámil ani jeho dostupnost, ani cenu.

Poslední novinkou byl vysoce dostupný model U5, který firma označuje jako „nejdostupnější LTE telefon“. Za cenu 99 eur (asi 2 700 korun) dostanete zmiňovanou podporu rychlého internetu LTE společně se čtyřjádrovým procesorem, 1 GB operační paměti, pětipalcovým FWVGA displejem (854 x 480 pixelů), 5MPx fotoaparátem a 8 GB datového prostoru. Jde tedy skutečně o naprosto základní výbavu, která postačí jen hodně nenáročným uživatelům.