Alcatel má levné prémiové telefony, největší obr u nás nebude

Alcatel je na cenově výhodné smartphony přeborník, v Berlíně se chlubí hned čtyřmi novinkami a tři z nich určitě můžeme označit za cenově dostupné kousky. Všechny na nás působí velmi sympatickým dojmem.

Za hlavní novinky můžeme označit novou dvojici modelů řady Idol. To jsou přístroje, kterými se Alcatel snaží konkurovat špičkovým prémiovým smartphonům věhlasnějších značek. Letos už jsou to modely s pořadovým číslem 5.

Kovový oblázek

Alcatel Idol 5s je tak aktuální vlajkovou lodí značky. Oproti loňskému 4s prošel poměrně velkými změnami. Design je sice evolucí toho stávajícího, trochu více se zaoblil a telefonu to opravdu sluší. Zpracování je perfektní a v ruce působí docela tenký telefon překvapivě jako oblázek, je velmi příjemný na držení. Jedním z důvodů je fakt, že oproti loňskému modelu došlo ke zmenšení rozměrů – ne snad, že by se Alcatel vydal bezrámečkovou cestou, rámečky tu jsou stále standardní, ale telefon dostal menší displej. Ten má teď úhlopříčku 5,2 palce namísto loňských 5,5.

Je to zajímavý krok, zatímco ostatní výrobci displeje spíš zvětšují, Alcatel udělal ze svého topmodelu kompaktní přístroj. Pro mnohé zájemce to bude skvělá zpráva. Je ale škoda, že se zmenšením displeje jde ruku v ruce i zmenšení rozlišení, namísto QHD je tu standardní Full HD. S touto změnou souvisí i fakt, že letos už telefony nebudou prodávány v krabičce, která zároveň slouží jako set pro virtuální realitu. Brýle budou samostatným příslušenstvím, které si bude moci uživatel koupit zvlášť.

Novinka však dostala výkonný čip Mediatek Helio P20, škoda, že mu sekundují „jen“ 3 GB RAM. Alcatel se chlubí, že hodně zapracoval na kvalitě fotoaparátu, dvanáctimegapixelový čip by měl být stejný, jako používají špičkové smartphony konkurence a měl by podávat i podobné výkony. První snímky vypadají opravdu nadějně, těšíme se na test. Cena bude ale v tomto případě vcelku vysoko, je stanovena na 9 999 korun. To už je nebezpečně blízko přeci jen ještě trochu nadupanějším kouskům, třeba Honoru 9.

Sázka na cenu

Model Idol 5 je tentokrát v podstatě stejně veliký jako 5s, i jeho displej má Full HD rozlišení a úhlopříčku 5,2 palce a velmi podobné tvary. Působí trochu obyčejnějším dojmem, ale i tady musíme zpracování pochválit, telefon se opět dobře drží v ruce. Mírně odlišný design je změnou stategie, vloni vypadal Idol 4 stejně jako větší 4s, jen měl menší displej a trochu obyčejnější výbavu.

Ta i tak není špatná, fotoaparát je třináctimegapixelový, procesor osmijádrový, vnitřní paměti je tu 16 GB a RAM má překvapivě kapacitu 3 GB. Přitom cena bude výrazně nižší než u modelu 5s – stanovena je na hodnotu 5 499 korun, což za daný design a funkce považujeme za hodně lákavou částku.

Velké kusy, velké baterie

Podobnou cenovkou se bude pyšnit i nový Alcatel A7, ten bude stát 5 999 korun. Je to opět velmi elegantní smartphone se solidní výbavou v čele s 5,5palcovým Full HD displejem. Stejně jako u ostatních modelů tu nechybí třeba čtečka otisků, design vsadil na tmavé provedení se zlatými detaily. Působí to docela hezky.

Uživatelům se ale nejvíc bude líbit baterie s kapacitou 4 000 mAh a schopností velmi rychlého dobíjení. Alcatel A7 vypadá jako velký prémiový telefon, přitom stojí stále velmi rozumné peníze.

Ještě lákavější by mohl být model A7 XL, který je určen milovníkům phabletů. Přístroj s opět převážně kovovým tělem dostal šestipalcový Full HD displej a jako první Alcatel také duální fotoaparát. Baterie zůstala na kapacitě 4 000 mAh, opět nechybí rychlé dobíjení. Na tohle velké monstrum si ale u nás nejspíš musíme nechat zajít chuť – firma se ještě definitivně nerozhodla, ale zákazníky prý zatím velké Alcately tolik nelákají, a tak se k nám A7 XL nejspíš dovážet nebude. Kdyby se tak stalo, měl by ovšem stát lákavých 6 999 korun. Nezbývá než čekat a doufat.