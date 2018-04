Alcatel chce ovládnout svět smartphonů, novinky na to nevypadají

V obřím industriálním prostoru bývalé berlínské teplárny Kraftwerk uspořádal Alcatel večerní tiskovou konferenci pro mnohem menší počet novinářů, než je v rámci veletrhu IFA obvyklé. Vše o novinkách jsme se tak dozvěděli bez tlačenic a velkých front. I samotná prezentace výrobce byla stručná, krátká, ale především věcná. Zatímco jiné čínské značce, Huawei, trvalo představení dvou (a půl) novinek hodinu a tři čtvrtě, u Alcatelu bylo asi za 20 minut hotovo a v klidu jsme mohli zkoumat novinky.

Obrovské ambice

Jenže zajímavější než dva nově představené produkty jsou samotné plány Alcatelu. Firma má velké ambice a chce doslova a do písmene vzít svět chytrých telefonů útokem. George Guo, šéf mobilní divize koncernu TCL, který značku Alcatel Onetouch vlastní, zdůraznil, že Alcatel určitě nechce patřit mezi firmy, které na trhu jen přežívají. Konkrétní cíle sice neprozradil, nicméně Alcatel patří v současnosti mezi deset největších výrobců mobilních telefonů a míří o hodně výš.

Firma přitom chce stavět i na základech toho, že jako jeden z mála výrobců poskytuje zcela kompletní portfolio – od velmi levných obyčejných telefonů až po špičkové a drahé smartphony. A dle představených novinek se zdá, že politice porážení konkurence atraktivními cenami je konec.

O image firmy se postarají i nově oznámení ambasadoři značky, kteří mají firmě pomoci oslovit především mladé publikum, na které Alcatel tradičně hodně vsází. Tím nejvýraznějším „propagátorem“ Alcatelu bude DJ Avicii, který po skončení tiskové konference předvedl přítomným novinářům, obchodním partnerům a fanouškům své umění. Dalším ambasadorem je třeba umělec Yves.Das.

Sázka na velikost

Ambice má Alcatel obrovské a v rámci veletrhu IFA jako by to chtěl dokázat samotnou velikostí představených zařízení. Jenže upřímně, ta zrovna firmě k ovládnutí světového trhu se smartphony nepomohou.

Zajímavější z dvojice novinek je phablet Alcatel Onetouch Hero2, který navazuje na loňský model Hero. Novinka má šestipalcový Full HD displej, ve výbavě nechybí třeba třináctimegapixelový fotoaparát se stabilizací obrazu a podpora LTE či NFC. Novinka se tedy může směle postavit těm nejlepším phabletům, jenže ve srovnání s nimi to bude mít hodně těžké.

Alcatelu se tradičně hodně daří design jeho telefonů, ale zrovna Hero2 je takový „nijaký“. Rozhodně z něj nemáme žádný prémiový pocit, telefon je elegantní, ale hodně nenápadný. Je hezky tenký (rozměry jsou 160,5 x 81,6 x 7,9 mm) a v rámci phabletů patří k zařízením, která padnou celkem dobře do ruky. Novinka by mohla zaujmout i širokou nabídkou příslušenství. Hodně netypický je nový dotykový kryt pro DJ hrátky, jehož fungování jsme ale nestihli během krátkého zkoumání moc pochopit. Škoda, že kryt a jeho možnosti nepředvedl sám DJ Avicii.

Už vloni Alcatel ukazoval k původnímu Hero zajímavé příslušenství – například kryt s e-ink displejem. Namísto toho je tu teď jiná malá krabička s e-ink displejem, jejíž význam jsme neodhalili. K dispozici je také Sidekick 2, což je malý Bluetooth „telefonek“, takže uživatel nemusí telefonovat s obřím phabletem u ucha. Alcatel bude za Hero2 žádat částku necelých 12 tisíc korun. To není málo, zhruba stejné peníze si řekne i Huawei za svůj nový Mate7 s prémiovým kovovým tělem. Alcatel bude chtít soupeře porazit právě nabídkou příslušenství, podle údajů na webu firmy by měly být Sidekick 2, fitness náramek BoomBand a LED kryt v základním balení s telefonem.

To už by mohla být dobrá nabídka. Alcatel ale bude muset zapracovat na optimalizaci softwaru. Firma se totiž rozhodla v novinkách použít osmijádrový procesor MediaTek, kterému sice nechybí výkon, ovšem odladěný s operačním systémem Android úplně dobře není. Výkonný phablet i nový tablet tak nepatří k nejrychlejším zařízením, což je v dané cenové kategorii dost škoda.

Tablet nebude

U nového tabletu Hero8 ovšem nemusí minimálně čeští zákazníci nad odladěností čipu MediaTek zoufat. Nebude se totiž u nás prodávat. Důvodem je dost sebevědomě nastavená cena, kvůli které by byla novinka na českém trhu takřka neprodejná. Alcatel si totiž za svůj osmipalcový tablet řekne 599 eur, v přepočtu tedy něco přes 16 000 korun. A to je opravdu moc, ať se to vezme jakkoli. Přitom nad konkurenty Hero8 ničím zvláštním nevyniká.

Pravda, je velmi tenký a lehoučký, hmotnost 310 gramů i tloušťka 7,8 mm jsou opravdu úctyhodné hodnoty, ale ani v jednom případě nejde o rekord (třeba Sony Xperia Z3 Tablet Compact má hmotnost 270 gramů a tloušťku 6,4 mm, je navíc voděodolný). Navíc v ruce z tabletu rozhodně nemáme kdovíjak mimořádný pocit, který by extrémní cenovku ospravedlňoval alespoň trochu.

Displej má pěkné, ale opět nijak vybočující rozlišení 1 920 x 1 200 pixelů, jde o pěkný IPS panel. Zpracování tabletu je solidní, ale to je tak vše. Prostě tentokrát to Alcatel se sebevědomím přehnal, image si takto firma moc nevylepší.