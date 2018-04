Alcatel jede. Konkurenci zatápí cenovými trháky i špičkovým osmijádrem

Čínský Alcatel pokračuje v mohutné expanzi na poli chytrých telefonů. Tu vlastně firma začala právě před rokem v Las Vegas, když tu poprvé uvedla záplavu nových smartphonů. Letos se Alcatel trochu umírnil a dal své prezentaci řád, takže v novinkách se lze velmi dobře vyznat. Značka, která ještě před pár lety tápala a ještě o něco dříve prožívala klinickou smrt, je teď štikou v rybníce a chce potrápit zavedené hráče.

Největší pozornost pochopitelně budí nový topmodel One Touch Idol X+ s osmijádrovým procesorem MediaTek True Octa Core. Jeho osm jader je schopno fungovat najednou a MediaTek se chlubí tím, že procesor je o něco výkonnější a úspornější než současná špička Qualcomm Snapdragon 800. Na konkrétní výkony si ovšem budeme muset ještě chvíli počkat. Každopádně je jisté, že se Idol X+ chce zařadit mezi nejvýkonnější smartphony. I když asi jen do doby, než přijde letošní nová vlna supersmartphonů.

Design Alcatel umí

Idol X+ vychází z předchozího modelu Idol X, má třeba i jeho velmi lákavý pětipalcový Full HD displej. Výrobce si opět pohrál s designem, který mu v poslední době opravdu jde. I když používá vcelku běžné lesklé plasty, vypadá Idol X+ opravdu lákavě. Na pětipalcový smartphone je překvapivě kompaktní a docela dobře padne do ruky.

Alcatel tentokrát zvolil docela výrazné dvoubarevné provedení. Záda telefonu mohou být červená, černá, nebo bílá, boky jsou pak bílé, nebo stříbrné. Vypadá to hezky, v červené má Idol X+ takový trochu retro nádech a působí originálním dojmem.

Vystavené telefony fungovaly bez problémů a hezky rychle, mírným zklamáním ovšem je, že použitým operačním systémem je Android 4.2.1 Jelly Bean.

Alcatel One Touch Idol X+ na veletrhu CES v Las Vegas

To ovšem alespoň naznačuje, že Alcatel se vývoji věnoval už docela dlouho a telefon by měl být brzy v prodeji. Podle informací z českého zastoupení Alcatelu se telefon dostane na trh ještě během prvního čtvrtletí za atraktivní cenu 9 990 korun. Už se nemůžeme dočkat, až novinku otestujeme.

Nová řada dostupných modelů

Trochu méně humbuku dělá Alcatel okolo levných modelů. Nová řada cenově dostupných telefonů nese označení Pop C a jednotlivé modely mají ještě číselné označení, přičemž čím vyšší číslice v názvu, tím lepší výbava. Už u základního Pop C1 jsme si všimli, že i u levných telefonů chce Alcatel ukončit nadvládu mizerných displejů.

Alcatel One Touch Pop C7 na veletrhu CES v Las Vegas

Byť panel s úhlopříčkou 3,5 palce používá v podstatě základní rozlišení 320 × 480 pixelů, obraz vypadá mnohem lépe než u většiny dosavadních levných smartphonů. Barvy jsou příjemně živé, displej má dobrý jas i kontrast a špatné nejsou ani pozorovací úhly. Navíc se dokonce zdá, jako by rozlišení bylo trochu vyšší. To je nejspíš dáno tím, že ani levné panely už nemají obří mezery mezi jednotlivými pixely, které pak vytvářejí nepříjemný rastr. I do telefonu doslova za pár korun navíc dorazil dvoujádrový procesor, takže bude konec neustálému čekání na spuštění aplikací.

U celé řady Pop C chválíme oblý design, telefony padnou příjemně do dlaně. V pestrých barvách navíc vypadají velmi hezky. Na malý C1 navazuje typ Pop C3 se čtyřpalcovým displejem s rozlišením 800 × 480 pixelů, dalším krokem je Pop C5 se 4,5palcovým panelem s rozlišením 854 × 480 pixelů. Stejné rozlišení používá i pětipalcový panel modelu Pop C7. Tento model však už dostal čtyřjádrový procesor. Teprve nejvyšší typ Pop C9 posouvá rozlišení o trochu výše, když jeho panel s úhlopříčkou 5,5 palce má rozlišení 960 × 540 pixelů.