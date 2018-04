Alcatel na CeBITu: novinky vyšší třídy mají barevný displej a fotoaparát

Pokud vás zajímají novinky Alcatelu představené na letošním CeBITu, máte nyní příležitost se podívat na modely střední a vyšší třídy. Jedná se o modely OT531, OT535 a OT735. Pokud by vás více zajímaly levnější low-endové novinky Alcatelu, nahlédněte do tohoto článku, kde najdete informace k modelům OT331, OT332, OT320 a OT526.

Alcatel OT531

Prvním Alcatelem s barevným displejem bude model OT531. Do prodeje by se měl dostat již za měsíc, a to i u nás. Když telefon poprvé uvidíte, jistě vám na něm přijde něco podivného. Má úplně jiný tvar než všechny ostatní produkty této francouzské značky, je totiž výrazně zaoblený. Jiná jsou i tlačítka, kterým nevévodí joystick jako u jiných Alcatelů, ale čtyřsměrný kurzorový kříž. Důvod odlišnosti Alcatelu OT531 od jeho sourozenců je jednoduchý. Jedná se o převzatý model Trium M320. To by ale nemělo být na škodu, telefon je pohledný a jeho ovládání nám, při krátkém seznámení s ním, nečinilo žádné obtíže. Barevný displej má rozlišení 128 x 141 obrazových bodů a dokáže zobrazit 4 096 barev. Jeho kvalita je na standardní úrovni, ani nezklame, ani nenadchne. Telefon má velmi slušnou výbavu, pojme 255 kontaktů a 150 SMS zpráv, má hlasové funkce, kalendář a třeba i integrované hands free. Jelikož se nejedná o pravověrný Alcatel, nemůžeme se divit, že prediktivní vkládání textu je T9 a ne Zi, jako u jiných Alcatelů. Rozměry telefonu jsou 115 x 47 x 20 mm a jeho hmotnost je 95 gramů. Výhodou Alcatelu OT531 by měla být jeho cena, podle všeho by se neměl dostat přes 6 500 Kč.

Alcatel OT535 a OT735

Alcatel OT535 již pochází z vývojových dílen této značky a je to na něm patrné na první pohled. Klávesnice má joystick, tradiční alfanumerické klávesy a oproti nižším modelům i dvě kontextové klávesy. Telefon je velmi podobný vyššímu modelu OT735, z přední strany budete oba telefony rozeznávat jen stěží. Oba přístroje mají i stejné rozměry (106 x 47 x 20 mm) a i hmotnost (89 gramů). Alcatel OT535 by se měl od modelu OT735 odlišovat předním krytem, který je u vyššího modelu kovový, na rozdíl od OT535, který má kryt barevný. Oba modely se od sebe příliš neodlišují ani ve výbavě, OT735 má na zadním krytu integrovaný fotoaparát, který OT535 nemá. JInak je výbava obou modelů stejná a zahrnuje například paměť, která pojme až 800 kontaktů, hlasové funkce, podporu MMS zpráv, infraport a USB port v telefonu, kalendář a množství dalších funkcí. V této chvíli ale nemá cenu výbavu obou modelů hodnotit. Začnou se prodávat až na podzim tohoto roku, takže vystavené vzorky zdaleka neměly finální verzi softwaru. Pochválit ale můžeme barevný displej, ten má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit 4 096 barev. Displej je lepší než u modelu OT531, ale opět musíme počkat na finální verzi telefonu. Za půl roku se může ještě mnohé změnit.

Oblé tvary modelu OT531 ukazují na původ tohoto telefonu. Nesmíme ho hledat ve Francii u Alcatelu, ale v Asii u společnosti Trium. Telefon je ale pohledný a i docela dobře zpracovaný. Při předpokládané ceně okolo 6 000 Kč by se mohlo jednat o velice úspěšný model.

Jiné ovládání než u ostatních telefonů Alcatel by nemělo být na závadu. Kvalita klávesnice je u OT531 velmi dobrá a ovládací kříž může mnoha zákazníkům vyhovovat více než joystick u ostatních modelů.

Nejvyšší model OT735 má kovový přední kryt, a vypadá tak velmi dobře. Telefon lze v některých režimech držet i na šířku, podobně jako u současného modelu OT715.

Telefon má na levém boku infraport a ve spodní části USB port. Toto řešení začínají výrobci mobilů používat stále častěji, což by mělo být výhodnější než různé speciální kabely, často i pro výrobky jedné značky. Integrovaný fotoaparát u modelu OT735 má osminásobné přiblížení (zoom), ale jen digitální. Vystavené vzorky již byly schopné fotografovat a kvalitu fotografií jsme mohli posoudit i v tištěné podobě. Jako nouzové řešení ji lze akceptovat.

Alcatel OT535 vypadá na první pohled stejně jako model OT735, nemá ale na zadní straně fotoaparát a přední kryt telefonu je okolo klávesnice a nad displejem barevný. Stejně jako vyšší model, lze i OT535 držet na šířku, což je ideální pro hraní her. Telefon nebude s největší pravděpodobností podporovat klasickou Javu, ale systém In Fusio, který však z Javy vychází. Nevýhodou je nutnost podpory tohoto systému operátorem. Nejde o technickou podporu systému, ale o způsob účtování za stažené hry. U nás zatím žádný operátor In Fusio nepodporuje, ale prý se stále jedná. Pokud se In Fusia ani jeden z operátorů neujme, bude nutné využívat speciální web výrobce (www.alcatelclan.cz).

Displej OT535 a i OT735 je kvalitnější než u OT531, má ale nižší rozlišení. Displej je pasivní, takže při zhasnutém podsvícení toho na něm moc neuvidíte. To je ale již obehraná písnička. Jak model 535, tak 735 se do prodeje dostanou až na podzim tohoto roku. Oba by měly mít výhodnou cenu, u 735 tipujeme sumu na hranici 8 000 Kč, u nižšího modelu zhruba o dva tisíce méně.

Low-endové novinky Alcatelu představené na letošním CeBITu najdete v tomto článku.