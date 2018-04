Alcatel na CeBITu: nástupce „třistajedenáctky“ a jeho parta

Na veletrhu CeBIT Alcatel představil téměř všechny své letošní novinky. Vedle atraktivních modelů OT531, OT535 a OT735 s barevným displejem a fotoaparátem u toho třetího, ukázal i nové low-endové modely a přepracovaný model současné pětkové řady. Informace o novinkách vyšší třídy najdete v tomto článku; nyní vám představíme všechny nové low-endy tohoto francouzského výrobce.

Alcatel OT331

Začít můžeme nástupcem populárního modelu OT311, který se jmenuje Alcatel OT331. O tomto telefonu se před CeBITem nevědělo, můžeme ho tak považovat za jedinou opravdovou novinku výrobce pro tento veletrh. Všechny ostatní novinky totiž Alcatel představil již před časem, včetně modelu OT332, což není nic jiného než model OT331 s barevným displejem. Tento telefon ale byl jediným, který jsme na stánku Alcatelu našli jen jako maketu. Všechny ostatní telefony již byly ve více, či méně funkčním stavu, to s ohledem na dobu, kdy se začnou prodávat.

Alcatel OT331je vzhledově velmi podobný současnému modelu OT525 a je i téměř stejně velký (98 x 43 x 20 mm) a těžký (77 gramů). Na první pohled byste si rozdílů všimli jen stěží: tlačítka jsou shodná, jiný je jen přední panel telefonu. Výbava telefonu je s ohledem na cenovou kategorii, kam bude patřit, solidní. Najdeme v ní paměť na 250 telefonních čísel, integrované hands free, podporu EMS zpráv a další běžné funkce, jako je budík, nebo kalendář. Baterie je Li-Ion s kapacitou 600 mAh a na jedno nabití by s ní měl telefon na příjmu vydržet až 280 hodin (tolik alespoň slibuje výrobce). Alcatel OT331 by se měl začít prodávat zhruba v polovině tohoto roku a jeho cena bude velmi příznivá. Dovolíme si odhadovat její rozmezí mezi třemi ař třemi a půl tisíci korun.

Alcatel OT332

Alcatel OT332 byl vystaven jen v podobě nefunkční makety. Jedná se o telefon identický s modelem 331, ale má barevný displej s podporou 4 096 barev. Jeho kvalitu jsme ale zhodnotit nemohli. OT332 by se měl začít prodávat po prázdninách a podle všeho by se mělo jednat o jeden z nejlevnějších telefonů s barevným displejem. Pod pět tisíc by se jako nedotovaný měl vejít bez problémů, spíš lze očekávat atak na cenu o tisíc korun nižší.

Alcatel OT320

Nejjednodušším modelem bude Alcatel OT320, který se začne prodávat již koncem března, a to snad i u nás. Již podle vzhledu je jasné, že se nejedná o pravověrný Alcatel, tento telefon vyrábí taiwanská společnost GVC a je možné jej najít i pod jinými značkami, jako je LG, nebo Haier. Design telefonu je poměrně nudný, výbava ale není špatná. O tomto telefonu jsme vás již podrobněji informovali v tomto článku, takže jen dodejme, že by měl být opravdu velmi levný, cenu lze očekávat v rozmezí 2 500 až 3 000 Kč.

Alcatel OT526

Alcatel vystavoval i inovovaný model OT526. Jedná se o dobře známý Alcatel OT525, který se již prodává i u nás, má ale navíc podporu her od společnosti In Fusio. Více informací najdete v tomto článku. V této chvíli není jasné, jestli se tento model bude u nás prodávat, záleží, jestli se s In Fusiem domluví některý z našich operátorů. Jinak si totiž případný zájemce vystačí s modelem OT525.

Nástupce modelu OT311 se jmenuje OT331 a je velmi podobný modelu OT525, který se u nás již prodává. Novinka bude levnější, rozměry a hmotnost má ale stejnou. Je to pohledný low-end, který ale v obchodě lehce přehlédnete.

Tři low-endové novinky Alcatelu vedle sebe. Vyfotografovat je najednou byl problém, i v útrobách stánku výrobce byly všechny telefony na ocelových lankách, raději prý po zkušenostech z loňského roku. Kleště jsme si sebou nevzali, takže musíte vzít za vděk fotografiemi všech tří telefonů v dlani. Vlevo je převzatý model OT320, uprostřed OT526 a vpravo OT331.

Další pohledy na nový low-end OT331. Tlačítka jsou stejná a i stejně rozmístěná jako u modelu OT525, jiné provedení má ale přední kryt. Sami můžete posoudit, jestli se vám líbí více jeho provedení u OT331, nebo u OT525.

Nejlevnější model OT320 poznáte na první pohled. Vypadá totiž úplně jinak než všechny ostatní Alcately. Pochází od společnosti GVC a nezapře svůj asijský původ. Není vyloženě ošklivý, ale je nenápadný a tak trochu nudný. Modrá varianta se nám líbila mnohem více než světlá a výraznější nedostatky jsme neshledali ani u klávesnice tohoto telefonu. S ohledem na jeho předpokládanou cenu se ale jedná o zajímavou nabídku pro méně náročné zákazníky.

O dalších novinkách Alcatelu, modelech OT531, OT535 a OT735 se dočtete v tomto článku