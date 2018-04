Alcatel na CeBITu - low-endový král (dojmy)

Alcatel byl vždy přeborník v kategorii levných low-endových telefonů. To potvrdil i letošní veletrh CeBIt, kde měla premiéru trojice nových Alcatelů nejnižší třídy. K vidění ale byla i trojice dalších letošních novinek Alcatelu, která ale spadá o třídu výš, do střední kategorie. Tato trojice telefonů ale měla premiéru již před měsícem v Cannes a tak jsme si se zájmem vyzkoušeli jen model OT556, který byl v Cannes vystavován jen jako maketa.

Začněme dvojící těch nejlevnějších z nejlevnějších modelů, které Alcatel připravuje. Modely OT155 a OT156 by měly stát velmi málo, podle prvních informací zhruba v rozmezí 2 000 až 3 000 Kč za nedotovaný telefon. Levnější bude model OT155, který má monochromatický displej. To už je dnes u novinek spíš rarita, nové modely s monochromatickým displejem představil snad už jen Panasonic a jedna "černobílá" popelka byla k vidění u Motoroly.

Kdo však nechce z mobil vydávat zbytečné peníze navíc a dá přednost novému telefonu před bazarovým, měl by být s novým Alcatelem OT155 spokojen. Telefonu to sluší a i tento model již má nové ovládání s rozdělenými tlačítky pro příjem a ukončení hovoru. Výbava telefonu je jen ta nejzákladnější, chybí i vnitřní telefonní seznam. Tím ale disponuje model OT156, který má navíc i barevný displej. Další výbava obou super low-endů je stejná a nenajdeme v ní třeba ani GPRS. Naopak Wap, polyfonní melodie a dvě hry mají oba modely. Alcatel OT156 má pasivní barevný displej, který umí zobrazit 4 096 barev. Design tohoto nového Alcatelu se od modelu OT155 příliš neliší, rozdílníé budou barvy krytů a tvar tlačítek na klávesnici. Další informace o obou nových low-endech Alcatelu najdete v tomto článku.

Horní řada zleva: OT155, OT156 a OT355. V dolní řadě pak je současně nabízený Alcatel OT332.

Třetím úplně novým Alcatelem na CeBITu byl model OT355. I tento model bude patřit mezi nejlevnější mobily na trhu, jeho cenu odhadujeme na přibližně 3 500 až 4 000 Kč. To by mělo hodně zákazníků přesvědčit a to především s ohledem na solidní pasivní barevný displej, schopný zobrazit 65 000 barev. Design telefonu je oběma předchozím modelům velmi podobný, jen displej zabírá větší plochu přední strany telefonu. I v případě Alcatelu OT355 má nový systém ovládání a tudíž i pozměněný počet kláves oproti současným modelům výrobce.

Vlevo je Alcatel OT355, aneb low-end "střední třídy". Vlevo jeho sourozenci nejnižší cenové kategorie, Alcately OT155 a OT156.

Asi nejzajímavější novinkou Alcatelu, kterou jsme si mohli na CeBITu vyzkoušet, je model OT556. Jak již bylo uvedeno, premiéru měl již před měsícem v Cannes, funkční vzorek byl k dispozici až na CeBITu. Alcatel OT556 je telefon střední třídy, asi jej můžeme označit za nástupce modelu OT535, i když mnoho společného s ním nemá. Výhodou novinky by opět měla být příznivá cena, podle dostupných informací by neměla překročit 6 000 Kč a za tuto sumu by se mělo jednat o velmi dobrou nabídku. Nyní jen záleží na tom, kdy Alcatel tento model uvede na trh. V druhé polovině roku bude na trhu obrovská konkurence a ceny půjdou dolů.

Telefon má zajímavou foliovou klávesnici, kde nejsou jednotlivá tlačítka oddělena, jen z folie vystupují. Na první pohled to možná nevypadá, ale klávesnice je velmi dobrá, rozhodně lepší, než u současných modelů. Samozřejmě i tento Alcatel má novou strukturu funkčních kláves bez joysticku a spojeného tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Podle nás je krok vpřed, někomu se ale bude po současném ovládání telefonů Alcatel stýskat.

Velkou pochvalu zaslouží displej. Je poměrně velký (128 x 160 obrazových bodů) a nabízí perfektní jasný a ostrý obraz (65 000 barev; CSTN), který vynikne hlavně při fotografování. Ve své kategorii (pasivní displeje) se jedná o jeden z nejlepších displejů vůbec. Naopak nevýhodou Alcatelu OT556 je poměrně malá paměť na multimedia. 2 MB, opravdu není mnoho, někteří konkurenti v tomto směru nabídnou mnohem více. Naopak potěší infraport, přes který bude možné přijímat o odesílat multimediální obsah i na jiné telefony.

Asi nejdůležitějším faktorem úspěchu nového Alcatelu OT556 bude datum uvedení na trh. Výrobce mluví o polovině roku, my tipujeme spíš konec prázdnin. Nechme se překvapit, tento model Alcatelu by mohl být velmi úspěšný.