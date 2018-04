Alcatel se vykašlal na luxus a má hodinky jak pro děti. I s mobilem

Čínský Alcatel rozšířil své portfolio o několik zajímavých modelů. Na berlínském veletrhu IFA jsme měli možnost vyzkoušet si celou řadu nových telefonů, které svým vzhledem naznačují, na jakou cílovou skupinu budou zaměřeny. Barevné kryty a důraz na odolnost modelů s označením Go jsou pro děti jako stvořené. Respektive, jinou cílovou skupinu si pro oba produkty neumíme dost dobře představit, přesto je možné, že Alcatel míří na i aktivní uživatele mimo školní lavice.

Model OneTouch Go Play je opatřen certifikací IP67, což znamená, že kromě pádů na zem telefon díky masivnějšímu krytu snese i prach či ponoření do vody. Zároveň nabídne celou řadu barevných provedení, což z něj dělá ideálního společníka pro školáky. Ti si navíc i v telefonu užijí celou řadu multimediálních funkcí a her, jelikož pětipalcový displej má rozlišení 1280 × 720 pixelů, takže jeho jemnost je velice slušná. Kompromis v podobně použité zobrazovací technologie TFT je sice na pohled znatelný, ale to není příliš velká vada na kráse.

Telefon je poháněn čtyřjádrovým Snapdragonem 410 o taktu 1,2 GHz, doplněným 1 GB operační paměti. Nejsme si úplně jistí, jestli si školáci zahrají i plynule i náročné hry, nicméně na většinu běžných by měl telefon stačit. Zásadní nedostatek vidíme však ve vnitřní paměti, které jsou z 8 GB přístupné pouze 4 GB. Naštěstí je možné rozšířit úložiště paměťovou kartou až do velikosti 32 GB.

Snímač fotoaparátu má rozlišení 8 MPx a umí natáčet videa ve Full HD. Baterie o kapacitě 2500 mAh by měla zajistit přijatelnou výdrž, při častém hraní her se samozřejmě výdrž výrazně zmenší. Android v telefonu je ve verzi 5.0.

Vedle mobilu budou k dispozici i chytré hodinky Go Watch. Stejně jako mobil Go Play jsou cílené na školáky, čemuž také napovídá jejich robustnost a barevnost. Jejich technické parametry jsou v podstatě shodné s předchozím modelem Watch, stále se tedy jedná o 1,2 palcový IPS displej s rozlišením 240 × 240 pixelů a vlastním systémem, který od předchozího modelu neprošel mnoha změnami.

Jednou z novinek je tlačítko Go, které po stisknutí sebere údaje z gyroskopu, akcelerometru a senzoru srdečního pulzu a sestaví podle těchto údajů informace o vaší momentální náladě. Ty pak budou moci uživatelé sdílet na sociálních sítích. Přední kryt pouzdra a řemínek jsou vyměnitelné a je k dispozici celá řada barevných provedení, kterými si uživatel bude moci hodinky přizpůsobit vlastním představám.

Cena a dostupnost obou modelů v současnosti nebyla upřesněna.