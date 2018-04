Alcatel klade důraz na design

„Snažíme se o to, aby lidé vzali telefon do ruky a řekli: Toto je Alcatel.“ To jsou slova Bertranda Minckse, design development managera Alcatelu, který nás uvítal na návštěvě centrály společnosti ve francouzském Colombes nedaleko Paříže. Jeho oddělení má důvody k dobré náladě - zatímco v roce 1994 zaměstnával Alcatel jenom dva designéry, v době naší návštěvy jich bylo 25, samozřejmě vedle externích konzultantů především v oboru ergonomie. Celý tým spolupracuje se dvěma designérskými školami (Elisava v Barceloně a Polytechnická univerzita v Hongkongu) a může se pochlubit pěti cenami za design v roce 2000 a sedmi oceněnými produkty v roce 1999.

Důraz na ergonomii dokazuje Alcatel i tím, že v již pětadvacetičlenném vývojářském týmu tvoří specialisté na ergonomii více než polovinu - je jich čtrnáct. „Je zde více a více zkušenějších uživatelů mobilů, ty přitom mají stále více funkcí,“ vysvětluje Minckes potřebu, aby byl mobil snadno použitelný. A hned dává k dobru příklad: „První Alcatel (HC 400 - pozn. red.) měl jedenáct funkčních kláves a okolo stovky funkcí. OT 511 má tři funkční klávesy a více než 400 funkcí. To je ergonomie.“ V tiskových materiálech se doslova píše - cílem společnosti Alcatel je vyrábět mobilní telefony, jejichž používání je zcela přirozené. Názor na to, jak se to vývojářům daří, si musíte s telefonem v ruce udělat sami. Faktem ale je, že Alcatel je v posledních letech úspěšný v prodejích mobilů po celém světě.

Jeden Alcatel za druhým

Bertrand Minckes při prezentaci konceptů budoucích telefonů zdůrazňoval, že ve výrobě mobilů neprobíhá žádná revoluce, ale pečlivě plánovaná evoluce. Dokumentoval to na vývoji modelů samotného Alcatelu. Za příklad zlomového roku dal 1997. Tehdy na trh přišel první zaoblený Alcatel - One touch easy, který drží i další primát - je prvním barevným Alcatelem. V letech 1998 - 1999 jste si mohli vybírat ze stále širší nabídky modelů Alcatel OT, které se lišily převážně barevným provedením a cenou (kterou si určovali operátoři). V závěru roku 1999 přišlo první výrazné rozšíření funkčnosti - duální modely (poznáte je podle dodatku db za názvem telefonu) a wapový OT view db wap.

Produktovou řadou z roku 2000 se Alcatel rozhodl změnit vnímání své značky jako výrobce levných mobilů. Zatímco o OT 30x se vedly mezi uživateli vášnivé diskuse, manažerský OT 501 a luxusní OT 701 ihned zapadly mezi špičkové telefony. Zatím posledním hitem Alcatelu by se měl stát OT 511, který se v České republice objeví zřejmě už v říjnu. Zástupci Alcatelu nám na prezentaci představili i žhavou novinku, OT 311, která by měla nahradit současnou řadu modelů OT 30x.

Hovořilo se také o tom, jak jednotlivé skupiny zákazníků preferují různé vlastnosti telefonů. Poměrně skromné jsou požadavky uživatelů manažerských telefonů - ti chtějí mít v mobilu e-maily, kvalitní organizér a chtějí se připojovat k internetu (ať už přes notebook, nebo kapesní počítač) vysokými rychlostmi. Typičtí uživatelé low-endových telefonů zase vyžadují především systém rychlého psaní textovek (T9, Zi), EMS, malý a lehký telefon a především v Evropě je vyžadována integrovaná anténa. Všechny skupiny uživatelů by shodně chtěly velký displej. „Každý chce velký displej, ale nikdo za něj nechce platit,“ poznamenává však Bertrand Minckes.

Budoucnost podle Alcatelu

Na závěr jsme si připravili lahůdku. Alcatel nám ukázal koncepty budoucích telefonů, které si budete moci prohlédnout i na veletrhu Invex v Brně od 15. do 19. října. Tyto koncepty vznikly převážně ve dvou již jmenovaných designérských školách. Podle Minckse se sice zřejmě nikdy takové telefony nebudou vyrábět, ale jejich návrhy přinesly inspiraci a čerstvé nápady do hlavního vývojového týmu. A některé dílčí nápady se na nových modelech projevit mohou. Ostatně, podívejte se na obrázky a udělejte si názor sami: