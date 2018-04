Alcatel je příjemným překvapením

Stánek firmy Alcatel na letošním CeBITu je příjemným překvapením. Firma se rozhodla vytáhnout se po všech stránkách a svůj stánek - patrně jeden z největších na CeBITu a rozlezlý do mnoha koutů haly 16 - nacpala novinkami k prasknutí. Alcatel opravdu stojí na CeBITu za to.



Stánek Alcatelu je roztažený přes tři uličky

- tři ohromné stánky propojené můstky a davy zvědavců - CeBIT 98

Kromě rozsáhlé kolekce mobilních telefonů - One Touch Com, Club, Easy, View, Pocket a Max - přivezl Alcatel i další zajímavé technologie.

Například ADSL - technologie umožňující přenos až 8 MB za vteřinu po klasické dvojlince tu byla presentována v kompletním řešení na produktové řadě Avanza - ta poskytovala i návaznost na ATM a Frame relay. Právě s nasazením Avanzy počítá i Singapore Telecom pro svoji službu videa na vyžádání nazvané Magix. Alcatel pro tuto slubu do pokusného provozu instaluje 1000 ADSL připojení a služba se má rozeběhnout do konce roku.

Další zajímavou aplikací je ScreenPhone - telefonní terminál s připojením k internetu. Mírně připomíná Minitel - ale jinak může využívat jak klasické modemové spojení, tak digitální ISDN linku pro kombinaci telefonu a internetového terminálu. Podobných zařízení se na CeBITu vyrojilo více a je dobře, že Alcatel nezaspal - bude o nich ještě psáno více.

Ale nejlepší je vždy kouzlo nechtěného.

Typickým příkladem je tato vitrínka s Alcatel One Touch Com - kromě letenky je v ní také dvouset koruna - česká ovšem. Zda to má symbolizovat, že Alcatel konečně začne provádět jakoukoliv marketingovou strategii v České republice? To by bylo jen dobře, veškeré oficiální podpora koncernu zde chybí.

Nicméně, abych jen nechválil - na Alcatelu bylo nejvíce vidět, jakou smůlou je pro veletrh absence vývojářů a techniků a nakolik nedostatečná může být odfláknutá předveletržní průprava osob pohybujících se na výstavišti. Péťa se totiž chtěl dozvědět, co za technologii používá One Touch Pocket pro svůj microbrowser a chtěl se dozvědět něco specifikací o službách homebankingu a dalších on-line služeb, které Alcatel tak halasně proklamoval. Po hodině (sic!) vyptávání a přehazování od jednoho člověka k druhému jsme se dozvěděli, že existuje více barevných mutací krytu a ty budou na trhu později - ano, to opravdu mysleli vážně. Nu, nedozvěděli jsme se nic - Alcatel si svoje tajemství uhájil i před cedulkou Presse (tedy Tlak?).