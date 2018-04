Alcatel je nový král nejlevnějších mobilů - ochutnejte jeho novinky

Mobilním telefonům od společnosti T&A Mobile Phones se v poslední době poměrně daří. Po částečném úpadku - po převzetí značky mobilních telefonů Alcatel čínskou společností TCL - to vypadá, že se produkce kdysi slavné značky opět staví na nohy. Mobily se značkou Alcatel najdeme v nabídce několika evropských operátorů a výrobce připravuje stále nové modely.

Alcately po delší době najdeme i na pultech našich prodejen. Výrobce se zaměřuje na telefony nižších tříd, bohatě vybavené přístroje v jeho portfoliu nenajdeme. Uvidíme, kterou z novinek budeme moci zakoupit i u nás.

Alcatel OT-C825 – docela slušný vysouvák

Nejvybavenější novinkou, kterou pod značkou Alcatel výrobce T&A Mobile Phones na kongresu 3GSM v Barceloně představil, je vysouvací model OT-C825. Telefon s nepříliš atraktivním designem by měl podle výrobce zaujmout povrchovou úpravou imitující kožený povrch. Kryt telefonu je však celý vyroben z plastu a ten nepůsobí příliš hodnotně, spíš velmi lacině. Jenže on i samotný mobil bude velmi laciný, cena by měla jen lehce překročit hranici tří tisíc korun.

Ve výbavě telefonu najdeme aktivní (TFT) displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Fotografovat lze vestavěným fotoaparátem s rozlišením 1,3 megapixelu. Hlavní předností telefonu by měl být hudební přehrávač s podporou formátů MP3, M4A, AAC a AAC+. Ten lze ovládat tlačítky umístěnými pod displejem a hudbu lze poslouchat pomocí stereofonních Bluetooth sluchátek.

Pro uložení hudebních souborů slouží paměťové karty microSD. S jejich pomocí se zvětší vestavěná paměť z 12 MB až na 1 GB. Kopírovat hudbu do telefonu bude možné přes Bluetooth nebo USB 2.0. Telefon by měl podporovat funkci Mass Storage. Výdrž při nepřetržitém poslechu hudby by měla podle údajů výrobce dosahovat 20 hodin. Nechybí hlasový záznamník a Java MIDP 2.0.

Telefon s rozměry 96 x 50 x 18 milimetrů pracuje jako jeden z mála modelů z portfolia výrobce ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz). Datové připojení obstarává GPRS třídy 10. Telefonní seznam pojme 800 kontaktů a vyzvánění může být ve formátu MP3. S baterii s kapacitou 700 mAh telefon váží 99 gramů. Výdrž v pohotovostním stavu dosahuje 300 hodin. Model OT-C825 se bude nabízet v jediném hnědém barevném provedení.

Alcatel ELLE No3 – něco pro dámy

Další novinkou je již třetí mobil vzniklý ve spolupráci s módním domem ELLE. Po něm se také telefon jmenuje. Po dvou véčkových předchůdcích přišla řada na - nyní rozhodně populárnější - vysouvací přístroj. Ten se bude nabízet v několika barevných variantách, které by měly vyhovět nárokům zákaznic, pro které je tento model přednostně určen. Nám však opět vadila značná "plastovost" telefonu a poněkud pouťové barevné provedení.

Model ELLE No3 nabízí totožnou výbavu jako model OT-C825 a tak v něm najdeme displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, 1,3 megapixelový fotoaparát, hudební přehrávač, Bluetooth s možností připojení stereo sluchátek, USB 2.0 a paměť lze zvětšit pomocí paměťových karet microSD.

Rozměry dámského vysouvacího Alcatelu jsou 95 x 50 x 16,7 milimetru. Hmotnost má hodnotu 99 gramů. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM a kapacita telefonního seznamu je shodná s výše popsaným modelem. Výdrž baterie se rovněž neliší. Cena ani v tomto případě nepřesáhne v přepočtu hranici čtyř tisíc korun a to včetně stylového příslušenství.

Alcatel OT-C717 – ještě jeden vysouvací model

Třetí vysouvací novinka od Alcatelu s označením OT-C717 se liší od vyšších modelů displejem s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Displej zobrazí 65 000 barev a je aktivní typu TFT. Vestavěný fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu.

Výbava modelu OT-C717 se od Alcatelu OT-C825 zásadně neliší. Najdeme v ní navíc e-mailový klient, klient pro Instant Messaging a telefon pracuje pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 Mhz). Výdrž při přehrávání hudby je nižší – pouze 10 hodin.

Telefon měří 91,7 x 45 x 20,8 milimetru. Hmotnost má hodnotu 85 gramů. Telefon používá baterii s kapacitou 720 mAh, což zajišťuje výdrž v pohotovostním režimu až 350 hodin nebo lze s telefon nepřetržitě volat až sedm hodin. Alcatel OT-C717 se bude prodávat ve třech barevných variantách: černé, hnědé a modré.

Alcatel OT-C707 – atraktivní elegantní véčko

Nejvybavenějším novým véčkem v portfoliu výrobce je model OT-C707. Telefon nabízí hlavní aktivní (TFT) displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Nechybí vnější jednořádkový jednobarevný displej, který zobrazuje i informace hudebního přehrávače.

Hudební přehrávač, který lze ovládat tlačítky na vrchu, lze poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka. Vestavěná paměť s kapacitou 12 MB nestačí pro uložení dostatečného počtu hudebních souborů a tak telefon nabízí podporu paměťových karet formátu microSD. Kopírovat hudbu do telefonu lze přes Bluetooth nebo USB 2.0. Výdrž nepřetržitého přehrávání hudby dosahuje deseti hodin.

Atraktivní véčko má dále ve výbavě VGA fotoaparát, Javu MIDP 2.0, telefonní seznam pro 800 kontaktů, e-mailový klient, klient pro Instant Messaging a hlasový záznamník. Alcatel OT-C707 pracuje pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz) a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10.

Výdrž v pohotovostním stavu dosahuje až 350 hodin nebo můžeme s telefonem volat až sedm hodin. Za vše může baterie s kapacitou 750 mAh. 83 gramů vážící véčko má rozměry 89 x 45,7 x 22,5 milimetru. Přední panel telefonu je vyměnitelný. A cena? Prý výrazně pod 3 000 Kč.

Alcatel OT-C701 – jednoduší vydání

Druhým novým véčkem v portfoliu výrobce je model OT-C701. Jedná se téměř o totožný telefon jako v případě modelu OT-C707. Alcatel OT-C701 však postrádá výměnné kryty. Ostatní funkce jsou totožné až na USB ve specifikaci pouze 1.1 a menší vestavěnou paměť.

Nebudeme lhát, nebýt podrobného zkoumání stánku Alcatelu, tak bychom si tohoto véčka ani nevšimli. Ale při bližším prozkoumání musíme potvrdit poměrně kvalitní zpracovaná, i když použité materiály plně korespondují s nízkou cenou přístroje. Avšak třeba klávesnice je po ergonomické stránce povedená.

Hudební přehrávač lze opět ovládat pomocí tlačítek na vrchu telefonu a název přehrávané skladby můžeme kontrolovat na vnějším displeji. Rozlišení displeje i fotoaparátu se rovněž nezměnilo. Vestavěnou paměť s kapacitou 10 MB lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD.

Rozměry véčka OT-C701 jsou 89 x 45,7 x 22 milimetrů a hmotnost má hodnotu 83 gramů. Výdrž se standardní baterií s kapacitou 700 mAh dosahuje v klidovém režimu až 300 hodin. Telefon se bude prodávat ve třech barevných verzích: černé, oranžové a světle modré. Cena této novinky by měla atakovat hranici 2 500 korun.

Alcatel OT-C507 – tenký hudební klasik

První klasicky konstruovanou novinkou mezi novými Alcately je model OT-C507. Jedná se v současné době o nejvybavenější model klasické konstrukce v nabídce výrobce. Telefon má aktivní (TFT) displej s rozlišením pouze 128 x 128 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Vestavěný fotoaparát má rozlišení pouze VGA.

Výbava modelu OT-C507 zahrnuje hudební přehrávač, který podle údajů výrobce zvládá pouze formát MP3. Hudbu lze poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka a uložit hudební soubory bude možné na paměťové karty formátu microSD. Vestavěnou paměť se skromnou kapacitou 1 MB lze rozšířit až o 1 GB.

Kopírovat hudbu do telefonu lze nejen přes Bluetooth, ale také pomocí USB 1.1. Telefonní seznam má kapacitu 800 kontaktů. Tenký Alcatel OT-C507 s rozměry 100 x 45 x 14,5 milimetru pracuje pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz) a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10.

Výdrž v pohotovostním stavu dosahuje 300 hodin nebo lze s telefonem nepřetržitě telefonovat pět hodin. 75 gramů vážící mobil používá baterii s kapacitou 750 mAh. Alcatel OT-C507 se bude nabízet v jediném černém provedení. Cena se bude pohybovat opět okolo sumy dvou a půl tisíce korun.

Alcatel OT-C805 – kosmetická změna

Nový Alcatel OT-C805 je pouze mírně kosmeticky upravený model OT-C801, jehož recenzi si můžete přečíst zde. Jedná se o jeden z nejednodušších hudebních mobilů, se kterým se můžeme setkat i na našem trhu. Novinka přináší pouze mírnou změnu designu, výbava i funkce zůstaly zachovány a to včetně nepřehledného menu.

Design novinky není špatný a s nízkou cenou lze telefonu odpustit nedostatky v podobě nepovedeného menu, horších materiálů i některých chybějících prvků výbavy.

Jednoduchý Alcatel má pouze pasivní (CSTN) displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Fotoaparát chybí, stejně jako Bluetooth. Hudbu lze ukládat na paměťové karty formátu microSD, kopírování probíhá pouze pomocí USB 1.1.

Telefon pracuje, stejně jako drtivá většina nových Alcatelů, pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz). Telefonní seznam má kapacitu 250 kontaktů. Alcatel OT-C805 s rozměry 97 x 45,5 x 17,3 milimetru má hmotnost pouze 80 gramů. Telefon používá baterii s kapacitou 650 mAh a na příjmu vydrží až 250 hodin. Nepřetržité volání může trvat až sedm hodin. Jednoduchý hudební Alcatel se bude nabízet v jediné černé barvě kombinované s růžovým, modrým nebo stříbrným rámečkem. A opět solidní cena okolo 2 500 korun.

Alcatel OT-E230 – třpytivé jednoduché véčko

Jednoduchá véčka zastupuje mezi novými Alcately model OT-E230. Telefon je určen pro ženy, což dokládá třpytivá povrchová úprava a růžová barva. Telefon se bude nabízet i v dalších barevných variantách. Telefon představuje naprostý základ nabídky, čemuž odpovídá i výbava. Za pozornost stojí ornamenty na klávesnici, což je poměrně originální prvek, který by se cílové skupině telefonu - ženám - mohl líbit. Ornamenty neomezují čitelnost klávesnice, která je sama o sobě povedená.

Displej s velmi nízkým rozlišením 102 x 80 pixelů dokáže zobrazit pouze 4 096 barev. Použití takového displeje v dnešní době obhajuje jen velmi nízká cena telefonu. Displej je pasivní (CSTN). Fotoaparát v telefonu nenajdeme, stejně jako bluetooth nebo hudební přehrávač. Telefon pracuje ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz) a telefonní seznam pojme 250 kontaktů.

Rozměry jednoduchého véčka jsou 84,6 x 45 x 23,4 milimetru a hmotnost má hodnotu 83 gramů. Telefon používá baterii s kapacitou 650 mAh a výdrž v pohotovostním stavu dosahuje 250 hodin.

Alcatel OT-E201 – naprostý základ

Nejjednodušším modelem mezi novými Alcately je low-end OT-E201. Telefon má barevný displej s velmi nízkým rozlišením 96 x 76 obrazových bodů. Pasivní (CSTN) displej dokáže zobrazit 65 000 barev. Ve výbavě telefonu najdeme telefonní seznam pro 250 kontaktů a osmihlasé polyfonní melodie.

Pouze 69 gramů vážící telefon používá baterii s kapacitou 720 mAh. Výdrž v pohotovostním režimu dosahuje 250 hodin nebo s ním lze nepřetržitě volat až pět hodin. Rozměry low-endového Alcatelu jsou 98 x 42,5 x 18,5 milimetru. Telefon se bude prodávat v jediném černém barevném provedení. Tento model by měl stát jen o něco málo víc než tisíc korun. Předchozí véčko pak asi 1 500 Kč.

V současné chvíli není zcela jasné, které nové modely Alcatelu najdeme i na pultech našich prodejen. Předpokládáme, že nejpravděpodobněji to budou levné hudební mobily, které mohou konkurovat nízkou cenou a slušnou výbavou.