V soutěži o nejtenčí smartphone vede Alcatel. Idol Ultra má jen 6,45 mm

Alcatel, tehdy ještě ve francouzských rukou, byl na českém trhu jednou z nejúspěšnějších značek. Pak však zaspal s nástupem barevných displejů a propadl se do náručí čínského koncernu TCL. Tomu se tradiční značku podařilo resuscitovat a nyní se pokouší proniknout i na americký trh.

Poslední generace modelů se navrátila ke slavnému historickému modelovému označení One Touch, a to pro celou modelovou řadu. To platí i pro aktuální top model s dlouhým jménem One Touch Idol Ultra. Extrémně tenký smartphone má sourozence s označením Idol, který má o trochu slabší výbavu a je o fous silnější.

Idol Ultra se Alcatelu povedl. Telefon je opravdu velmi tenký po celé délce těla. Velmi drobný výstupek tvoří jen obroučka objektivu fotoaparátu. Design je obyčejný. Hlavním lákadlem je tenké tělo a při tomto zadání šlo vymyslet něco originálního asi jen těžko. Ale ošklivý není. Zpracování se jeví jako velmi dobré, ale žádné extra materiály použity nejsou.

Slušný AMOLED displej je pořádně velký, má HD rozlišení (720 × 1280 pixelů) a úhlopříčku 4,7 palce. Kvalitou nás sice neoslnil, ale to ani nelze od přístroje Alcatel čekat. Tady hraje hlavní roli cena, která má být zhruba o 20 až 30 procent pod zavedenou konkurencí. To znamená, že by se nový Idol Ultra mohl vejít pod 10 tisíc korun. V Číně startuje v přepočtu na 8 500 korunách již teď v lednu.

Výbava novinky je slušná a dostatečná, ale nikoliv ohromující. Telefon pohání nekonkretizovaný dvoujádrový procesor na frekvenci 1,2 GHz a vnitřní uživatelská paměť má hodnotu 16 GB. Hlavní fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů, automatické ostření a sekunduje mu blesk z LED. Telefon se začne prodávat s Androidem 4.1.

Příbuzný model Idol má v pase 7,9 milimetru, což je stále velmi slušná hodnota. Od tenkého Idolu Ultra se liší slabším dvoujádrovým procesorem s taktem 1 GHz a jen 4 GB uživatelské paměti. Jenže má navíc slot pro paměťové karty, takže uživatel může získat až 36 GB prostoru (nepočítaje systémové položky). Oba modely budou v prodeji v mnoha barevných variantách.

Stánek značky na výstavišti Las Vegas Convention Center byl překvapivě velký, na dobrém místě a byl rozhodně nepřehlédnutelný. Patřil totiž mezi nejbarevnější a nejvýraznější. Místní novináři a obchodníci však ke značce přistupovali podobně jako k jiným "exotickým" výrobcům, tedy poměrně skepticky. První otázka na obsluhu stánku tak nesměřovala k produktům, ale k historii značky, která se prezentovala jako TCL/Alcatel.

To v Česku je Alcatel dobře známé jméno, ale už notně zaprášené. Na český trh se snaží vrátit už poněkolikáté a poslední pokus vypadá poměrně úspěšně. Třeba i díky tomu, že Alcatel dodává levné androidy T-Mobilu.