Test: Výhodný Idol 5 je elegantní smartphone s dobrou výbavou

Alcatel je tradičním výrobcem cenově výhodných smartphonů a jeho modely řady Idol 5 pokračují v této tradici. Typ 5 je tím, který by měl z dvojice novinek 5s a 5 lákat více zákazníků a to právě díky výhodnější ceně. Za 5 500 korun tu dostane zákazník elegantní kousek s kovovou konstrukcí, 5,2palcovým Full HD displejem, čtečkou otisků prstů a solidním hardwarem se 3 GB RAM. I fotoaparát je solidní, s třinácti megapixely vytváří překvapivě dobré snímky. Klíčem je dobrá světelnost s hodnotou f/2.0.

Plusy a minusy Proč koupit? dobrá výbava

výborné zpracování

elegantní design

solidní fotoaparát

Proč nekoupit? občasné zadrhávání systému

chybí NFC Kdy? V prodeji Za kolik? 5 500 Kč

Alcatel Idol 5 přitom nezkouší žádné módní triky jako jsou bezrámečková konstrukce, vynechávání a změna konektorů nebo třeba displej s poměrem stran 18:9. Nemá ani dvojitý fotoaparát. A přesto, nebo možná právě proto, dovede zaujmout.

Čím zaujme?

Vlastně tím, jak si na nic nehraje. Je to solidní a poctivý smartphone, který chce především dobře fungovat a nehledá k tomu žádné výstřelky. Výbava je taková, že si není na co stěžovat, zpracování vypadá jako u mnohem dražších kousků. Je to takový ostrov jistoty v záplavě různých koncepcí nebo invaze levných čínských výhodných značek. Ano. Smartphony Alcatel vyrábí také čínská firma – TCL – ale ta je na trhu už etablovaná a zákazníci ví, co od ní mohou očekávat. V tomto světle můžeme Alcatel označit za tradiční zavedenou značku, která splní přesně to, co uživatelé očekávají. I když samozřejmě ani tentokrát se to neobejde bez nějakých těch chybiček.

Jakých chybiček?

Žádný smartphone není dokonalý a Alcatel Idol 5 to potvrzuje. Tu hlavní chybu si bohužel vybral ve sladění operačního systému s hardwarem. Idol 5 totiž po loňském procesoru Snapdragon přešel na čipset MediaTek MT6753. Ten by sice ve spojení se 3 GB RAM měl mít určitě dost výkonu pro bezproblémové fungování telefonu, jenže jak už se nám v minulosti několikrát podařilo potvrdit, sladění mediateků se systémem je o poznání obtížnější disciplína než u procesorů od Qualcommu.

A to se bohužel musí projevit. Idol 5 tak i přes solidní porci RAM sem tam zaškobrtne a nemá tak přesvědčivé reakce na uživatelské pokyny, jako bychom si přáli. Trochu nám v tomto ohledu připomíná Nokii 3, která se vlastně může řadit k jeho levnějším konkurentům. I ta má procesor MediaTek a vyladění u ní není ideální. Přitom systém není kdovíjak přeplácaný a byť si jej Alcatel dovybavil některými svými aplikacemi, grafické prostředí je blízké čistému Androidu.

Je také trochu škoda, že Idol 5 dostal jakožto novinka závěru letošního roku Android ve verzi 7.0 Nougat – Oreo by mu slušelo mnohem víc, jenže Alcatel zrovna nepatří mezi výrobce, kteří by aktualizace ochotně připravovali.

Je to všechno?

Ano, z hlediska nepříjemností je to asi vše. Jinak už jsou tu v podstatě samá pozitiva. Třeba uživatelské prostředí má několik zajímavých možností v ovládání. Domovská obrazovka může mít mřížku až 5 x 6 ikon, což je hodně nadprůměrné. Pak je tu třeba speciální plovoucí tlačítko, které může překrývat obraz v kterékoli aplikaci a poslouží jako zkratka k různým funkcím a jako usnadnění ovládání jednou rukou. Ovládací lišta s virtuálními systémovými tlačítky se dá skrývat, což se může hodit v aplikacích, které tuhle funkci neumí standardně (třeba v prohlížeči).

Co zpracování, jaké je?

Povedené, opravdu povedené. Idol 5 má celokovovou konstrukci, kterou narušují jen proužky pro prostup signálu. Ty jsou umně schované podél horní a spodní hrany zadní plochy. Jejich slícování prozrazuje, že tohle není luxusní smartphone s takzvaným zero-gap designu, ale zároveň je důkazem toho, že konstruktéři tu nic neodflákli. Telefon je hezky pevný a působí opravdu solidním dojmem. Hezkým designovým detailem jsou broušené hrany bočního rámu, které odhalují kovově stříbrnou barvu.

Jinak je Idol 5 celý černý, což mu přidává na eleganci. Na českém trhu bude dostupná (alespoň prozatím) jen tato barevná varianta, my jsme ještě měli k dispozici šedé provedení, které rovněž klade důraz více na eleganci než na kdovíjaké vychloubání.

Je ve výbavě ještě něco zajímavého?

U nás nabízená verze se prodává standardně jako dual-SIM, slot na paměťovou kartu je tu ovšem hybridní. To je trochu škoda. Vnitřní paměť má totiž kapacitu 16 GB a to nemusí být pro všechny uživatele dostačující porce. Na druhou stranu v dané cenové kategorii to není důvod ke kritice, spíše jen jeden z parametrů ke zvážení. Čtečku otisků prstů jsme zmiňovali, je umístěna na zadní straně a dobře se nahmatává. Ale upřímně, nepatří k nejrychlejším, byť na přesnost si nestěžujeme. Některým uživatelům by mohla chybět funkce NFC, s Alcatelem Idol 5 tak například nepůjde platit.

Co výdrž baterie?

Ta je vcelku obvyklá. Kapacita baterie je solidních 2 800 mAh, což bez problémů stačí na výdrž pro celý den intenzivního provozu. I dva dny na jedno nabití nemusí být nereálné, ale chce to trochu uskromnění. K nabíjení se používá klasický microUSB konektor a nikoli moderní USB-C. Je trochu zvláštní, že výrobci u levnějších modelů stále nový konektor nepoužívají, ale většině zákazníků tohle asi bude vyhovovat, přece jen microUSB nabíječky jsou mnohem běžnější. Nabíjení je tu zcela běžné, Idol 5 nedostal žádné rychlé nabíjení nebo třeba možnost bezdrátového dobíjení.

A jaký je fotoaparát?

Foťák je překvapivě solidní. Idol 5 samozřejmě nemá ambice konkurovat těm nejlepším fotomobilům, ale kvalita je na danou třídu opravdu slušná. Třináctimegapixelové rozlišení dává snímkům dobrou úroveň detailů a byť je komprese trochu ničí, není to tak špatné. Slušný výkon podává foťák i v horším světle. Rychle sice roste množství šumu na fotografiích, ale šum působí alespoň přirozeným dojmem. Světelnost objektivu je f/2.0, i to je na střední třídu hodně dobrá hodnota.

Slabší stránkou fotoaparátu je jeho dynamický rozsah. Světlá místa jsou velmi často rychle „vymytá“ a ve stínech chybí přesnější kresba. Napravit to dovede funkce HDR, která tu ale nefunguje automaticky a uživatel si ji musí v případě potřeby ručně zapnout. Alespoň je tu na to přepínač hezky po ruce. Ale s přesvětlenou oblohou, vůči které se ztrácí kresba některých objektů, ani HDR nic moc nenadělá. Barevnost snímků je přirozená, trochu do teplejších tónů se mění při použití vestavěného diodového blesku, který přitom využívá diody dvou různých odstínů a měl by umět teplotu barev správně regulovat.

Mám si ho pořídit?

Alcatel Idol 5 je hodně zajímavý smartphone střední třídy. Má solidní výbavu, ve které nechybí nic podstatného. A cena 5 500 korun je v podstatě odpovídající, zákazník dostane elegantní smartphone s prémiovým zpracováním. Na druhou stranu míří tento smartphone do segmentu, kde je hodně nacpáno.

Velmi lítým konkurentem je třeba Nokia 5, která má sice méně RAM, ale dostala spolehlivější čipset Qualcomm. Její foťák je horší než u Alcatelu, zato se ale mohou uživatelé těšit na pravidelné aktualizace operačního systému. Ale displej má „jen“ HD rozlišení. Samsung zase do souboje vysílá model J5, opět s HD displejem, ale s fotoaparátem s lepší světelností. Stojí 6 000 korun. Huawei nabídne třeba modely P9 Lite a P9 Lite (2017), ty stojí pět a šest tisíc. Honor 7 Lite vyjde také na pět tisíc, všechny tyto modely už mají Full HD displej.

Asus nabízí model Zenfone 4 Max, který stojí 5 500 korun a vsází na velikou baterii s kapacitou 4 100 mAh. Motorola nabídne v této cenové hladině model Moto G 5. generace. Celou řadu lákavých smartphonů nabízí v dané třídě i čínské Xiaomi. Jeho model Redmi 4X s velkou baterií lze přitom sehnat i za méně než čtyři tisíce korun, ještě levnější může být třeba Redmi Note 5A. Konkurentů je opravdu spousta, ovšem Alcatel Idol 5 se mezi nimi rozhodně neztratí.