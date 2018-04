Příznivci mobilních Windows zbystřete, nový Alcatel má být i v Evropě

Microsoft svoji mobilní platformu v poslední době zanedbává. Objevují se sice zprávy o zcela přepracované filozofii americké firmy na poli smartphonů, zatím je to ale hudba budoucnosti. Současný systém Windows 10 Mobile má mizivý podíl na trhu i z důvodu malé nabídky smartphonů s tímto systémem.

Změnil to před nedávnem Alcatel, který model Idol 4S původně s Androidem připravil i ve verzi s mobilními Windows. Původně se předpokládalo, že Idol 4S se systémem od Microsoftu je exkluzivně určen pro americký T-Mobile. Nyní se ale objevila indicie, že by se měl dostat na i na evropské trhy.

Zprávu o příchodu Idolu 4S s Windows do Evropy zveřejnil twitterový účet francouzské pobočky čínského výrobce. Alespoň se účet tak tváři, není totiž - jak je zvykem - verifikován. Pokud budeme účtu věřit, tak podle tweetu by se měl Idol 4S s Windows prodávat na některých evropských trzích. Potvrzen je zatím jen francouzský trh.

Alcatel Idol 4S je na poměry mobilních Windows skvěle vybavený smartphone. Má 5,5palcový Full HD displej a výkonný procesor Snapdragon 820. Operační paměť má kapacitu 4 GB a rozšiřitelné úložiště 64 GB. Telefon podporuje funkci Continuum, lze k němu tedy připojit myš a monitor. Jako první na platformě od Microsoftu přidává podporu virtuální reality.

Nový Alcatel by tak mohl rozhýbat stojaté vody mobilních Windows. Samotný Microsoft pravděpodobně už v tichosti ukončil řadu Lumia a další výrobci se do smartphonů s Windows nehrnou. Výjimkou je HP, které by mělo připravovat svůj druhý smartphone s mobilními Windows. Revoluci by měla znamenat oznámená podpora plných Windows 10 na mobilních procesorech (více zde).