Náhrada za mrtvé lumie. Alcatel s Windows míří na náš trh

Budoucnost mobilních Windows je nejasná. Samotný Microsoft v současnosti na poli smartphonů žádnou aktivitu nevyvíjí a jeho smartphony řady Lumia jsou víceméně minulostí.

Situaci může alespoň pro některé fanoušky platformy Windows 10 Mobile zachránit Alcatel. Ten již před časem uvedl ve Spojených státech model Idol 4S s Windows. Původně se předpokládalo, že bude určen jen pro amerického operátora T-Mobile, ale nakonec ho Alcatel uvede i v Evropě.

Na veletrhu MWC na přelomu února a března se jím Alcatel sice oficiálně moc nechlubil, ale příchod modelu s novým názvem Idol 4 Pro je už skutečností. Evropský model se tak od americké verze prakticky neliší.

Už máme potvrzeno, že se nový alcatel bude prodávat i na našem trhu. Stát by se tak mělo ještě před prázdninami. Finální cena ještě není jistá, záleží na kurzu koruny. Při tom aktuálním by se měla novinka vejít do 16 tisíc korun.

Nový smartphone vychází z již loňského Alcatelu Idol 4S se systémem Android, ale v mnohém se liší. Například 5,5palcový AMOLED displej nemá QHD rozlišení, ale jen Full HD. Naopak hlavní fotoaparát si polepšil z 16megapixelového rozlišení na 21megapixelové, světelnost je však f/2.2 místo f/2.0. Ostření pomocí fázové detekce zůstalo, stejně jako dvojitý LED blesk. Přední kamerka zůstala osmimegapixelová.

Původní Idol 4S s Androidem používá procesor Snapdragon 652, provedení Pro s Windows se dočkalo lepšího, i když už staršího Snapdragonu 820. Grafický čip Adreno 510 nahradil u nové verze čip Adreno 530.

Operační paměť si polepšila ze 3 GB na 4 GB a zvětšilo se i uživatelské úložiště. Původní Idol má jen 32GB uživatelskou paměť, novinka se může pochlubit 64GB pamětí. Podpora paměťových karet zůstala zachována.

Stejně jako loňský Idol 4S má i novinka s Windows dvojici reproduktorů. Stejný je i zesilovač TFA9890, který by měl zaručit skvělý zvukový přednes. Verze Pro ovšem postrádá proti původnímu modelu FM rádio.

Nechybí podpora sítí LTE (Idol 4 Pro není dvousimkový) a možnost připojit se na internet přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac. Bluetooth je ve verzi 4.1 a přes konektor USB-C lze připojit externí paměť OTG. U nové verze chybí podpora technologie NFC.

Alcatel Idol 4 Pro s rozměry 153,9 × 75,4 × 6,99, které jsou shodné s Idolem 4S s Androidem, má hmotnost 152 gramů. Novinka je tak nepatrně těžší, původní model má hmotnost 149 gramů.

Po stránce designu se nic nezměnilo, i nový model Pro má unikátní možnost telefonovat „vzhůru nohama“. Kovový rámeček je zlatý. Vítaným vylepšením je senzor otisků prstů na zádech. Baterie s možností rychlonabíjení má stále kapacitu 3 000 mAh.

Zajímavostí, která nový alcatel spojuje s již „odmuřelou“ řadou Lumia od Nokie, je fakt, že značka Alcatel patří právě Nokii. Ta značku dřívějšího francouzského výrobce mobilních telefonů licencuje čínské firmě TCL (více zde).