Alcatel Biloba 150

Základna

Na levé straně základny, která je celá v černé barvě, naleznete zelenou kontrolku, která svítí trvale a tím oznamuje připojené sluchátko. Při vyzvánění nebo během hovoru kontrolka pomalu bliká. Do prohlubně uprostřed základny odkládáte sluchátko a zde také probíhá nabíjení. Na pravé straně můžete vztyčit teleskopickou anténu pro lepší příjem. Na zadní straně základny jsou pevně zapojeny kabely (napájecí a telefonní). Zde také najdete čtyři otvory pro umístění stojánku, který základnu udržuje ve vzpřímené poloze.

Sluchátko

Sluchátko na první pohled připomíná některý ze starších modelů mobilního telefonu formy Alcatel, One Touch Club nebo Easy. Na vrcholu sluchátka vyčnívá kryt teleskopické antény.

Displej je dvouřádkový, v horní řadě najdete symboly, dolní je určena k zobrazování vytáčeného čísla. Symbol sluchátka se objevuje při hovoru nebo vyzvánění. Přeškrtnutý zvonek značí vypnuté vyzvánění a baterie stav akumulátorů. Když se objeví obálka, oznamuje nám, že proběhl nějaký nezodpovězený hovor. Přístroj "umí" CLIP (zobrazení čísla volajícího). Pokud hovor nepřijmete, uloží se do speciálního seznamu. V klidovém stavu je v prvním řádku zobrazen datum a čas. Druhý řádek je číselný a pojme dvanáct znaků. Celková délka zadávaného čísla je dvacet pozic, při nedostatku místa na displeji znaky odrolují vlevo.

Výraznou zelenou klávesou se symbolem sluchátka můžete přijmout nebo ukončit hovor. Klávesa s knihou umožní pracovat s telefonním seznamem, který však pojme jen deset čísel. Opravná klávesa se znakem "C" při krátkém stisku smaže jeden znak. Dlouhý stisk vymaže celé číslo. Podlouhlá klávesa se šipkami a symbolem ID umožní pohyb v telefonním seznamu nebo v seznamu nezodpovězených hovorů. V klidovém stavu horní šipka slouží pro vstup do tohoto seznamu.

Tlačítko "R" využívá některé vlastnosti ústředen nebo definuje délku FLASH (270, 115, 100 ms). Dvojitou šipkou zobrazíte číslo, které bylo naposledy voláno (redial). Při delším stisku zahajujete režim programování. Klávesa s reproduktorem při hovoru nastavuje hlasitost ve sluchátku (2 úrovně). Ve spodní časti sluchátka naleznete nabíjecí kontakty a na zadní straně kryt akumulátorů.

Telefonování

Jak budete telefonovat? Příchozí hovor přijmete stiskem zeleného tlačítka a k ukončení vám poslouží stejná klávesa. Ukončit hovor můžete také tehdy, když odložíte sluchátko do základny. Odchozí hovor lze uskutečnit dvěma způsoby. Stisknete zelené tlačítko a vstoupíte na linku. Zadáváte číslo, které se okamžitě vytáčí. Když uděláte chybu, je nutné celou operaci stornovat a začít znovu. Pohodlnější je druhý způsob. Nejdříve číslo zadáte, a pokud uděláte chybu, nic se neděje. Můžete použít opravnou klávesu. Je-li číslo zadáno správně, stisknete zelené tlačítko a číslo se vytočí. V průběhu hovoru je zobrazen hovorový čas.

Funkce

Dlouhým stiskem tlačítka s dvojitou šipkou vstoupíte do režimu programování. Co všechno můžete nastavit? Není toho moc. Sluchátko může vyzvánět nebo lze vyzvánění vypnout. To poznáte podle přeškrtnutého zvonku na displeji. Klávesy pípají při stisku poměrně hlasitě. Pokud by vám to bylo nepříjemné, můžete tyto zvukové projevy vypnout. Samozřejmostí je nastavení volby (tónová, pulzní). Aby byly správně zobrazeny datum a čas, musíme hodnoty při prvním použití přístroje nastavit.

K základně můžete připojit celkem čtyři sluchátka. Přihlašování sluchátek je rychlé. Stačí stisknout zelené tlačítko a sluchátko odložit do základny. Je to jednoduché, ale nebezpečné. Nikde totiž není vyžadován žádný bezpečnostní kód, kterým by se přihlašování zabezpečilo. Pokud tedy necháte základnu bez dozoru, může se na ni někdo "napíchnout" a volat na váš účet. To by jistě nebylo příjemné.

Akumulátory

Akumulátory vydrží v pohotovostním stavu až čtyři dny a telefonovat můžete i šest hodin. To jsou uspokojivé hodnoty. Pokud už baterie "mele z posledního", ozývá se v půlminutových intervalech trojí pípnutí a na displeji se rozbliká symbol. Tehdy je nutno do deseti minut sluchátko nabít, jinak se probíhající hovor ukončí.

Dosah

Telefony standardu CT0 nejsou žádní přeborníci v dosahu, ale Biloba 150 umí ve volném terénu až tři sta metrů, stejně jako DECT. Tak hovoří manuál. Při měření jsme se dostali na vzdálenost skoro čtyř set metrů, ale kvalita hovoru už byla snížena. Pokud jste již mimo dosah základny, při pokusu o volání se ozve varovný signál a hovor není možno uskutečnit. Jak jsme na tom v zastavěné oblasti, o tom manuál raději mlčí. Z naší zkušenosti je zřejmé, že dosah rapidně klesá.

Tabulka parametrů

Standard CT0 Rozměr základny 118,4 x 104,5 x 67,2 mm Rozměr sluchátka 56,5 x 160,3 x 38,8 mm Hmotnost sluchátka 166 g Akumulátor Ni-Cd 3,6V 2/3 AA Dosah 300m ve volném terénu Pohotovostní doba 4 dny Hovorový čas 6 hodin Telefonní seznam 10 pozic Cena 1990 Kč s DPH

Hodnocení

Pokud hledáte jednoduchý a levný telefon, je Alcatel Biloba 150 ta správná volba. Cena telefonu je 1990 Kč s DPH. Zajímavý dosah jistě využijete například na zahradě nebo v okolí domu.

Přístroj zapůjčila firma Compex Brno. Děkujeme.