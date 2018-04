Alcatel bez drátu může být to pravé

Bezdrátové telefony Alcatel se na našem trhu objevily nedávno. Řada DECT zahrnuje několik modelů a tento je na jejím začátku. Je zabalen v oranžové krabici, která obsahuje tyto součásti: základnu, sluchátko, napájecí a telefonní kabel, akumulátor, manuál a klip. Krabice je popsána italsky a což má návaznost na menu, které je rovněž celé v italštině. Hned na úvod musíme poznamenat, že je to první a tedy nejjednodušší DECT/GAP firmy Alcatel. Přistroj je homologován a záruční doba trvá v délce jednoho roku.

Základna

Má zvláštní tvar. Na levé straně je prohlubeň s napájecími kontakty pro sluchátko, které se může vkládat oboustranně. Na pravé straně jsou ovládací prvky. Zelená kontrolka, která signalizuje napájení přístroje, blikání oznamuje probíhající hovor. Kolébkový přepínač umožňuje regulaci hlasitosti vyzvánění nebo hlasitého odposlechu. Kulaté tlačítko, podle toho jestli ho stiskneme krátce nebo dlouze, buď aktivuje paging, nebo vypíná zvonění na sluchátka, kromě prvního. Lze jím také ovládat přihlašování sluchátek.

Tady musíme upozornit, že krátký a dlouhý stisk se užívá i dále a je třeba ho natrénovat. Ze začátku totiž může činit potíže. Ale zvyknete si. Na spodní straně základny jsou vstupy pro napájecí a telefonní kabely. Nejsou klíčovány, ale je tu popis, takže omylů se obávat nemusíte. Úchytky tu jsou a je dobré je použít, jinak kabeláž základnu trochu nadzvedává.

Sluchátko

Při prvním pohledu mě zaujalo. Vypadá hezky, perfektně padne do ruky a přilne ke tváři. Před prvním použitím musíme do sluchátka vložit baterie a zasunout konektor. Baterie nejsou nabité a tak je potřeba sluchátko nejprve vložit do základny. Signalizace nabíjení je na displeji, ale i když už se zdá, že se sluchátko trochu nabilo, není možné volat. To až v okamžiku, když se na displeji objeví jméno sluchátka. Standardně je nastaveno Port 1, ale lze to změnit.

Sluchátko, stejně jako základna, nemá viditelnou anténu. V horní části je zelená kontrolka, která se rozsvítí tehdy, je-li sluchátko v základně a probíhá nabíjení. Kontrolka je i na zadní straně, takže nabíjení lze sledovat i při opačném vložení do základny. Vedle je reproduktor a pod ním najdeme docela dobře čitelný displej.

Klávesy jsou zajímavě rozmístěny, ale jsou nízko nad krytem a několikrát se mi povedlo je zatlačit pod kryt. Zvláště, když je ovládáte palcem a trochu zatlačíte.

Jak už jsme se zmínili u základny, některé klávesy mají i druhý význam, který se aktivuje dlouhým stiskem.

Ve spodní části je mikrofon a pod ním dva nabíjecí kontakty. Na zadní straně je kryt bateriového prostoru a po stranách úchytky na klip.

Displej

Je dvouřádkový. Horní řádek pojme jedenáct číslic, ale číslo může být až dvaceti místné. Když napíšeme delší číslo, displej neodroluje po jednom znaku, ale odskočí celý, takže předchozí část čísla není vidět. Zvláštní.

Telefonování

SYMBOLY-signalizuje vyzvánění, nebo probíhající hovor na vnější lince. Nota u sluchátka označuje stav čekání-Kvalita signálu. Když bliká, jsme mimo dosah základny-uzamčení kláves-Signalizuje vnitřní hovor, nota potom stav čekání-v manuálu tento symbol není popsán-Stavy akumulátoru-Stejný význam jako levé, ale pro jednotlačítkovou volbuKLÁVESY-vnější linka. Umožní přijmout vnější hovor, nebo uskutečnit hovor odchozí-Vnitřní volání na jedno z dalších sluchátek. Je-li k základně přihlášeno jen jedno, stisk této klávesy nemá význam a na displeji se zobrazí text IMPOSIBILE. Při volání z jiného sluchátka se na displeji objeví symbol INT a jméno-přímé volání. Stiskem této klávesy aktivujeme volání na jedno, předem definované číslo. To musíme nejdříve nastavit. Zde se vlastně jedná o dva stisky. Při prvním se na displeji objeví jméno (kam voláme) a při druhém se již číslo vytočí. Tedy něco jako dětské volání, ale u Alcatelu tomu říkají jinak.-ukončuje hovorŠipky(navigátor)-Umožňují pohyb v menu nebo v telefonním seznamu. Při delším stisku dolní šipky funguje jako potvrzení operace. V základním postavení na displeji dočasně zobrazí hodiny. To je pěkné-umožní přesměrování hovoru-některé klávesy mají ještě druhý význam, který se aktivuje dlouhým stiskem. Stisky (krátký, dlouhý) jsou znázorněny i zvukem, takže se orientujeme.-aktivace telefonního seznamu. Vejde se do něho deset čísel a ke každému můžeme přiřadit i jméno. Je jen na sedm znaků, a to se někomu může zdát krátké. Ale v každém případě to nahradí štítek, kam si čísla píšeme. To se mi líbí. Chválím. V seznamu se dá listovat šipkami, nebo zadat přímo pozici.-Vytočení naposledy volaného čísla. Některé přístroje mají víc pozic, zde je jen jedna a vytáčí se okamžitě.-je-li číslo delší, než jedenáct znaků, lze si druhou část zobrazit touto klávesou-vstup do menu-přístup ke službám operátora-Vymaže naposledy napsaný znak, nebo při delším stisku vypne sluchátko. Vypnutí je ještě signalizováno pípnutím. Když zapínáme, na okamžik se pro kontrolu rozsvítí všechny prvky displeje. Na jiných telefonech bývá zvykem odmazání jednoho znaku krátkým stiskem, dlouhým celé číslo. Tady ne a pozor, jinak si ho vypnete.-krátký stisk nastavuje hlasitost ve sluchátku, nebo na základně, je-li aktivní hlasitý odposlech. Ten se zapne dlouhým stiskemDůležité klávesy, které mají druhý význam, mají i další obrázek. Třeba "1" má postavičku s knihou pro aktivaci telefonního seznamu. Některé klávesy, ač druhý význam mají, popsány nejsou. To už najdeme jen v manuálu. Třeba 5, pro přihlašování sluchátek.

Příchozí vnější hovor přijmeme zvednutím ze základny, nebo stiskem zeleného tlačítka. Odchozí hovor, jak bývá zvykem, uskutečníme buď s přípravou, kdy číslo nejdříve zadáme a vytočíme, nebo vytáčíme hned. Lze použít i telefonní seznam, nebo posledně volané číslo. Ukončení hovoru se provede buď odložením sluchátka do základny, nebo stiskem červeného tlačítka. V průběhu hovoru je na displeji zobrazen hovorový čas.

Programování

Do programování vlastností se vstupuje dlouhým stiskem klávesy #. Jak už bylo řečeno na začátku, nabídky jsou v italštině, takže první kroky budou nutné s manuálem. Menu není rozsáhlé a první úroveň obsahuje pouze tři volby (nastavení času, sluchátek a install). Nyní si popíšeme vše co můžeme na Alcatelu nastavit.

Baterie

Melodie vyzvánění sluchátek - lze volit z pěti melodií, nebo vyzvánění vypnout, potom bliká pouze zelená kontrolka na sluchátkuUzamknutí kláves-zapnutí je signalizováno na displeji symbolem zámku a je možné pouze tehdy, pokud se zadá čtyřmístný zamykací kód. Odemknutí je možno jen se znalostí onoho kódu. Při zamknutí nelze použít telefonní seznam, ani redial. Lze zadat pouze tři číslice, aby v případě nouze bylo možno volat (112,150,155,...)Pípání kláves-při stisku klávesy pípají. To je dobré tehdy, když ještě nemáme v prstech krátký a dlouhý stisk. Ale ani potom není důvod jej vypínatSignál dosahu-když už jsme na hranici dosahu,jsme upozorněni tímto signálemIPEI-Číslo sluchátkaMenu Install obsahuje tyto nabídky:Typ volby-tónová, pulzníZvonění základny-lze zapnout nebo vypnoutZměna instalačního kódu-tímto kódem se zamezí přístup do menu Install.Pojmenování sluchátek-velice dobrá volba. Každé sluchátko v klidovém stavu zobrazuje svoje jméno. Standardně je to Port1, Port2, ale můžeme si to nastavit třeba podle jména majitele. Při vnitřním volání se na displeji objeví jméno volajícího. To je pěknéZákaz odchozích hovorů-hovory lze zakázat na jednotlivých sluchátkách, lze ovšem udělat výjimku (jen jedno číslo, které začíná xxxx)Kód k vnější lince-používá se při napojení na pobočkovou ústřednu.

Jsou tři typu AAA Ni-MH, 3.6 V, 550 mAh. Vydrží v pohotovostním režimu 70 hodin, při hovoru 12 hodin. Sluchátko lze i vypnout (tlačítko C), pak by mělo vydržet až dva týdny.

Manuál

V krabici jsou celkem čtyři. Dva v češtině (systém, sluchátko) a to samé i v italštině. Šlo tedy snadno porovnat, jak si se zpracováním návodu u nás poradili. Je to vlastně úplně stejný manuál, jen ten italský je vyveden v barvách. To má jednu obrovskou výhodu, protože ten český je už jen černobílý a krátké a dlouhé stisky nejsou zcela zřetelné. Jinak tu je vše, až na jednu maličkost. Je to přístroj DECT/GAP a popis, jak se napojit na přístroje jiného výrobce, je jen v originálu. V překladu není tato činnost doporučována. K tomu, aby GAP fungoval, musí být podrobný popis od obou přístrojů. V manuálu ke sluchátku jsou popsány postupy, které umožní sluchátka přihlašovat k základně. Tato operace není chráněna žádným kódem, byť je zapotřebí spolupráce s tím sluchátkem, které je již přihlášeno. Tak se vyvarujte toho, že přihlášené sluchátko necháte někde bez dozoru. Někdo by to mohl zneužít. Stačí jen dlouze podržet klávesu "5" a na tři minuty je systém zcela otevřený.

Dosah

Stejný jako u všech DECTů, ovšem s jedním rozdílem. Je náchylný na zarušení. V případě ztráty signálu, můžeme nastavit varovné pípnutí. To se projeví i blikajícím symbolem na displeji.

Příslušenství

Tabulka parametrů

Technologie DECT/GAP Dosah v uzavřeném prostoru 50 m Dosah ve volném prostoru 300 m Počet mikrotelefonů 6 Počet základen 3 Komunikace mezi mikrotelefony ano Pohotovostní doba (S) 70 hodin Provozní doba (S) 12 hodin Pohotovostní doba (M) 50 hodin Provozní doba (M) 8 hodin Váha sluchátka (M) 190 g Váha sluchátka (S) 155 g

Závěr

Přikoupit můžeme další sluchátko s označením Comfort (M), případně přídavnou nabíječku. Dodává se poze v černé barvě.

Je to typ Easy, takže od něho nečekejme zázraky. Pokud by někdo tvrdil, že v jednoduchosti je krása, můžeme s ním souhlasit. Nic složitého, takže zde nenajdeme třeba tarifikaci nebo konto kapesného. Je zde dokonce pár věcí, které mě potěšily. Čas a jmenný seznam. Cena přístroje je 4799 Kč s DPH (květen 2000).Vytkl bych pouze absenci českého, nebo alespoň anglického menu. Kdo chce jednoduchý telefon, může to pro něho být to pravé ořechové a cena také odpovídá.

K testu zapůjčila firma Okay Hradec Králové. Děkujeme