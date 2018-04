AlarmPlus - šikovná utilitka pro EPOC

Průvodní popis AlarmPlus vystihuje prakticky všechno, co utilitka nabízí. Podíváme se tedy, co a jak přesně odvádí svou práci. Při instalaci si můžete vybrat mezi ruskou a anglickou verzí AlarmPlus; předpokládám, že ruštinu bude volit opravdu hodně uživatelů :-))). Po instalaci prográmku najdete jeho preference mezi ostatními ovládacími panely, další screenshoty už představují samotné čtyřdílné preference AlarmPlus.



V sekci General musíte funkci rezidentního AlarmPlus nejprve povolit, utilitka pak bude aktivní po každém teplém resetu Psionu. V této sekci si ještě můžete nastavit případné obnovení nastavení domovského města a příslušná regionální nastavení, jako je nastavení času, data, měny apod. (Poškozenou nebo z jiného důvodu nefunkční českou lokalizaci ale sám od sebe pochopitelně aktivovat ani přeinstalovat neumí, to musíte udělat ručně - po teplém resetu však její poškození rozhodně nehrozí).



Druhá sekce Alarms patří ke stěžejním vlastnostem celého prográmku a slouží k automatickému zrušení nastaveného alarmu, který byste jinak u Psionu museli zrušit ručně. Můžete si nastavit dobu, po které bude alarm zrušen, nebo kolikrát má alarm zaznít.



Alarmy nastavené v Agendě umí AlarmPlus (sekce Agenda) také ovládat a po spuštění nastaveného alarmu může automaticky otevřít libovolný soubor Agendy v nastaveném adresáři v paměti či na paměťovém médiu či Compact Flash kartě.



Poslední sekci Summer times můžete využít v případě, že chcete nastavit systémové hodiny v závislosti na typu letního času v jednotlivých regionálních časových zónách.



AlarmPlus je zadarmo a nemá ani žádná omezení jako některé "pseudo" trial verze, takže vám nic nebrání v jeho používání. Jedná se o vskutku užitečnou utilitku, která rozhodně má majitelům Psionů a dalších EPOC32 kompatibilních zařízení co nabídnout. Pokud si nechcete AlarmPlus vyzkoušet bez instalace na Psionu, můžete použít WINS verzi určenou pro emulátor EPOC32, která je zdarma (po bezplatné registraci) ke stažení u Symbianu.





AlarmPlus

Systémová utilitka rozšiřující možnosti systému EPOC

Autor: Robin Hood

Verze: 1.0

Jazyk: angličtina

Podporované počítače: Psion Series 5/5mx, Revo (Plus), Series 7, netBook Pro, Ericsson MC218, Diamond Mako, Scientific Osaris, Geofox, WINS (emulátor EPOC32)

Nároky na hardware: 36 kB

Cena: freeware



+ skoro všechno...

- možná až příliš jednoduchá práce s alarmem u Agendy



Užitné vlastnosti: 9

Zpracování a uživatelská přívětivost: 9

Rychlost a stabilita: 9

Dokumentace a nápověda: 7

Poměr cena/výkon: 10

Celkové hodnocení: 9