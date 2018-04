Aktuální přehled telefonů, které lze odblokovat

Poslední přehled telefonů, které lze odblokovat, jsme vám přinesli na začátku měsíce března. Od té doby se šikovným rukám servismanů podařilo překonat zámky sítě u dalších modelů mobilních telefonů. Současná situace připomíná klid před bouří. Většina současně nabízených modelů telefonů je na trhu již delší dobu, takže byl dostatek času překonat jejich zabezpečení. V příštích měsících se ovšem na trh chystá množství nových modelů telefonů. Mnoho z nich bude mít ve srovnání s modely současnými odlišnou architekturu softwarové a hardwarové struktury, takže odblokovávači se mají jistě na co těšit. Úplně nových modelů za poslední dva měsíce mnoho nepřibylo a všechny jdou odblokovat.

Trochu jiná situace panuje v případě změny firmwaru telefonu (softwarové vybavení) a dohrání českého jazyka. Zde jsou možnosti omezené a ne každý model na trhu jde takto upravit. Proto by turisté, kteří by si rádi z letní dovolené přivezli mobilní telefon, měli mít jasno, zda jim postačí menu telefonu v nějaké cizí řeči, anebo jestli do telefonu půjde dohrát čeština. Možnost odblokovat svého miláčka na libovolnou síť jistě uvítá i mnoho turistů, kteří nechtějí platit vysoké ceny za roamingové hovory a raději si zakoupí předplacenou kartu místního operátora.

Při koupi telefonu v zahraničí je nutné dávat pozor na exotické značky a modely, které jsou v našich zeměpisných šířkách raritou. V principu lze odblokovat téměř každý telefon, ale některé u nás neznámé modely mohou přinést více starostí než radosti. Některé exotické značky mobilních telefonů mají k údivu českých turistů své menu i v našem rodném jazyce, naopak notoricky známé modely - u nás běžně dostupné - vám vedle standardní angličtiny nabídnou jen nesrozumitelné znaky. Tabulka vám nabídne přehled modelů, které lze o český jazyk doplnit.

Všeobecně platí, že většina mobilních telefonů v předplacených sadách je blokována pro konkrétního operátora. Výjimky existují, ale jsou vzácné. Občas se stává, že telefon je blokován pouze proti konkurenčním sítím v dané zemi, ale jinde jej lze použít bez problémů. V poslední době se také množí případy, kdy telefon spolupracuje jen s tou kartou, se kterou byl prodán, takže jej nelze použít ani s jinými kartami stejného operátora. Pozornost je také nutné věnovat telefonům, které se tváří jako důvěrně známé modely, ale které pracují jen na jedné konkrétní frekvenci pásma GSM 900/1800/1900 MHz. Příkladem budiž Nokia 5130, která vypadá stejně jako populární Nokia 5110, ale pracuje jen na frekvenci 1800 MHz.

V České republice blokují dotované telefony Paegas a Eurotel, naopak přístroje zakoupené u Oskara blokované nejsou. Paegas i Eurotel nabízejí svým zákazníkům, že po určité době od vypršení kontraktu jim telefon bezplatně odblokují nebo tak učiní za vysoký poplatek kdykoliv. V tomto případě se ovšem vyplatí telefon koupit nedotovaný rovnou. Podobně se ke svým klientům chovají operátoři ve většině zemí světa. Samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo.

Pro úplnost dodejme, že v žádném případě neschvalujeme jakoukoliv manipulaci s odcizenými telefony, proto v tabulce nenajdete informace o odstranění bezpečnostního kódu telefonu. Stejně tak nás nežádejte o návody a postupy, jak odblokovat mobilní telefony. Na závěr vás musíme upozornit, že odblokováním telefonu jinou než oficiální cestou přes autorizovaný servis, ztratíte na svůj mobilní telefon záruku.

Údaje v tabulce jsou platné k datu 21.5.2001 a modely, u kterých došlo ke změnám za poslední tři měsíce, jsou označeny červeně.