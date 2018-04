Aktuální novinka: Nokia 3210 v prodejní síti Paegas

novinka finského výrobce je od počátku dotována v síti Paegas a stojí jen 3.999 Kč

SIM Toolkit, obrázky, rychlé psaní SMS, vlastní vyzvánění, hry, animované ikonky a mnoho dalších funkcí

Miniaturní duální telefon schopný přijímat i odesílat v rámci krátkých textových zpráv SMS nejen text, ale i obrázky, začíná ve své prodejní síti distribuovat RadioMobil. Jde o 151 gramů vážící telefon Nokia 3210, který tak rozšíří nabídku v obchodech Paegas, kde si zákazník může vybrat z přibližně tří desítek různých telefonů v cenách už od 1 Kč. "Snažíme se nabízet co nejvíce kvalitních mobilních telefonů GSM, které navíc před zařazením do nabídky pečlivě testujeme, aby si každý zákazník mohl vybrat přesně takový telefon, jež mu bude plně vyhovovat po technické i estetické stránce," poznamenala k tomu tisková mluvčí společnosti RadioMobil Tereza Kakosová a dodala: "na českém trhu není opertátor, který by zákazníkům nabízel tak široký výběr mobilních telefonů GSM."

Telefon prodávaný za dotovanou cenu 3.999 Kč obsahuje celou škálu zajímavých funkcí, přičemž nabízí výdrž až 260 hodin, tedy až 11 dnů, v pohotovosti anebo až 270 minut hovoru. Jeho vzhled lze pomocí výměnných krytů snadno měnit, přičemž se mění nejen přední, ale i zadní část krytu a to včetně tlačítek, takže proměna je opravdu dokonalá a přitom jednoduchá a rychlá.

Nový mobilní telefon, který samozřejmě podporuje standard SIM Toolkit, má i jakousi obdobu tzv. profilů, takže lze stiskem jediného tlačítka změnit upozorňování na příchozí hovory a zprávy SMS. Díky nové technologie je navíc možné na telefon přijímat nebo odesílat nejrůznější obrázky. Buď může uživatel vybrat jeden ze tří v telefonu uložených anebo si vybrat na internetových stránkách další. Při psaní textových zpráv SMS pomáhá i technologie T9, díky níž stačí každou klávesu s požadovaným písmenem stisknout jen jedenkrát, protože telefon po napsání celého slova ve vestavěném slovníku nalezne odpovídající slovo.

Pokud si majitel nevybere z 38 vestavěných vyzváněcích tónů, může si sám zkomponovat vlastní anebo si jiný tón opět třeba najít na internetu popřípadě nechat poslat formou SMS od jiného majitele obdobně vybaveného přístroje. Každému záznamu v seznamu na SIM kartě lze přitom přiřadit zvláštní vyzváněcí tón, takže už při zazvonění lze snadno rozpoznat, kdo volá. Nechybí ani hodiny s budíkem a tři jednoduché hry.