Aktuální horoskop, pravítko, či jízdní řády ve vašem PDA (PalmareFreeware)

POCKET PC

ProgramLauncher v1.1

ProgramLauncher je výbornou aplikací, která umožní vytváření zástupců v Today obrazovce. Odkazy mohou vést jak k programům, tak na dokumenty či internetové stránky. Aplikace se vyznačuje jednoduchostí a přitom je velmi účelná. Program byl ještě donedávna za poplatek $2.99, avšak nyní je již zcela zdarma.

MortPlayer v3.3 RC3

Přehrávač souborů ve formátech MP3/Ogg. Má velká ovládací tlačítka (optimalizovaná pro snadné ovládání prsty na displeji PDA) a podporuje i ovládání hardwarovými tlačítky. Autor uvádí, že program má nízké požadavky na CPU. Nová verze přehrávače přináší velkou řadu vylepšení, jako integrovaný budík, lepší výběr skinů, proxy pro streaming, deaktivaci screensaveru jakýmkoliv tlačítkem a spoustu dalšího.

MetrO 5.3.5+

Program MetrO jistě netřeba přestavovat. Aplikace, která je dostupná již ve 30 jazycích obsahuje trasy metra či dalších prostředků MHD ve více než 250 městech. Nechybí rovněž některá česká, včetně Prahy, Plzně, Liberce, Ostravy, Českého Těšína, Frýdku-Místku, Žďáru nad Sázavou či Třince. Nově mezi světové destinace v databázi přibyla některá bulharská města či francouzský Vannes.

Horoskop v1.0

Pokud chcete mít ve svém kapesním počítači aktuální horoskop, vyzkoušejte program z dílny českého autora Štěpána Bateka. Jeho Horoskop umožňuje zobrazit předpověď na základě zvoleného znamení zvěrokruhu. Jedinou podmínkou pro načtení aktuálních dat je propojení PDA s internetem, ze kterého jsou data stahována.

PALM OS

Speedy v6.0

Jestli si chcete ověřit, jak rychlý je váš PalmOS handheld v porovnání s ostatními typy, můžete využít služeb aplikace Speedy, která změří rychlost vašeho PDA velmi rychle a výsledky zobrazí v přehledných pruhových grafech. Nechybí možnost měření hodnot nejnovějších modelů, ale i starých zařízení a celkově doznal program mnoha vylepšení.

Origami On The Go v1.1

Program Origami On The Go přináší návod krok za krokem, jak sestavovat origami. Aplikace je doplněna také historií tohoto tradičního japonského umění. Její nová verze fixuje některé chyby a vytvořena byla i low-res verze pro starší palmy.

Emerald Sounds v3.0

Emerald Sounds je kolekce systémových midi zvuků. Mezi nimi nechybí například legendární skladby Beatles, Metallicy, hudby z filmů, televizních show a dalších. Desítky skladeb lze přiřadit k jakékoliv činnosti programu. V nové verzi přibylo mnoho dalších interpretů.

Palm Pi v0.2a

Aplikace PalmPi je benchmarkový program, který rychle otestuje výkon vašeho PDA výpočtem Ludolfova čísla PI. Můžete si tak změřit a porovnat výkon vašeho PDA, zkusit vliv různých urychlovacích a "přetaktovacích" programů apod.. Druhým využitím aplikace je samozřejmě výpočet PI až na 4680 desetinných míst!

