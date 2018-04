Aktuálně: T-Mobile má tři nové tarify

Před několika okamžiky představil T-Mobile na tiskové konferenci nové tarifní programy. Každý tarif je jiný - jeden je klasický s měsíční paušální platbou a volnými minutami. Druhý je určený pro karty Twist a třetí je doplňkovým programem pro všechny standardní tarifní programy. Potvrdil tak náš předpoklad, že se více zaměří na konkrétní cílové skupiny zákazníků a vedle snahy o udržení stávajících zákazníků se zaměří i na získání nových.

Volejte o víkendu, vyplatí se to

Doplňkový tarifní program pro majitele standardních tarifů (20, 20 Start, 80, 200, 400, Student, a to vše i ve variantách Hit) se jmenuje Víkend +. Měsíční poplatek za tento doplňkový tarif je 29 korun a získáte za něj možnost volat po celý víkend a ve sváteční dny (od půlnoci do půlnoci) za 50 haléřů komukoliv v síti T-Mobile a do hlasové schránky. V současnosti můžete se standardními tarify do sítě T-Mobile volat nejlevněji za dvě koruny, bez ohledu na denní dobu či den v týdnu.

Twist pro cizince z Východu

Noční můrou všech operátorů jsou cizinci ze zemí bývalého Sovětského svazu nebo z Asie, kteří dlouhodobě pobývají v České republice. Pokud si totiž pořídí tarifní program, což s povolením k pobytu není problém, a rozhodnou se nezaplatit, je velmi těžké z nich vymoci dlužnou částku. Samozřejmě existují různé zálohy na hovory do zahraničí, ale když se chováte určitou dobu slušně a platíte včas, tak vám ji operátor odpustí. Tyto hovory se u operátora velmi pečlivě sledují, a pokud existuje podezření, že by takový uživatel nemusel chtít zaplatit (stačí i to, že volá do zahraničí výrazně více než v jiných měsících), operátor volání nemilosrdně zablokuje.

T-Mobile nyní ale přichází s tarifem pro předplacené karty Twist, který nabízí velmi levné volání do vybraných zemí. Ochranou proti zneužití ale je, že provolat se dá jenom ta částka, kterou si majitel karty dobije. Tento tarif není samozřejmě omezený jenom na cizince, hodit se bude i těm, kdo mají ve vybraných zemích známé nebo rodinu. Ale předpokládá se, že cizinci budou tvořit nejvíce uživatelů.

Tarif se jmenuje Twist Home. Samotná karta stojí 499 korun, přičemž v balení je již obsažený kredit v hodnotě 300 korun. Minuta hovoru do všech sítí v České republice s tímto tarifem stojí 4,90 Kč. Textovou zprávu můžete poslat za 3 koruny. Levněji než po České republice si ale s Twist Home zavoláte na slovenské pevné linky (4,50 Kč za minutu). Na slovenské mobily vás minuta vyjde na 7,50 Kč; totéž stojí hovory do Ruska nebo na Ukrajinu (bez ohledu na to, jestli jde o pevnou linku nebo o mobil). Hovor do Číny je zpoplatněn 9,50 Kč za minutu a minutové volání do Vietnamu stojí 19 korun. Předpokládá se, že karet Twist Home bude limitované množství.

tarif Twist Home cena vč. 5% DPH měsíční paušál není volné minuty 0 hovory do sítě T-Mobile 4,90 Kč/min hovory do ostatních sítí 4,90 Kč/min hlasová schránka 2 Kč/min SMS 3 Kč WAP 2,80 Kč/min T-Mobile I-Call pro vybrané oblasti cena s 5% DPH Slovensko pevné sítě 4,50 Kč/min mobilní sítě 7,50 Kč/min Rusko 7,50 Kč/min Ukrajina 7,50 Kč/min Čína 9,50 Kč/min Vietnam 19 Kč/min

Levné volání pro studenty

I když se dá předpokládat, že tento tarif si prostřednictvím svých známých aktivuje i dost nestudentů, je určený především studující populaci. Při žádosti o tento tarif musíte doložit studium (index nebo karta ISIC a potvrzení školy) a nesmí vám být méně než 18 a více než 26 let. Při pořízení tohoto tarifu se zavazujete jej používat po jeden rok. Po uplynutí této doby můžete požádat o prodloužení (za stejných podmínek jako při aktivaci, tzn. musíte doložit studium), nebo vám bude automaticky aktivován nejnižší tarif T-Mobile 20. Na tarif Student můžete přejít z libovolného jiného tarifu (i z karet Twist nebo tarifů Partner).

Aktivační poplatek za tarif Student je 99 korun. Měsíční paušál je 190 korun, za což dostanete 50 volných minut do českých sítí a 30 bezplatných textových zpráv do sítě T-Mobile. Vedle toho si ještě můžete stáhnout tři věci z T-zones (hry, loga, zvonění…). Účtování hovorů je 60+1 a volné minuty a textové zprávy si nemůžete převádět do dalších měsíců.

Za minutu hovoru do sítě T-Mobile a na pevné linky zaplatíte ve špičce 3,50 Kč, mimo špičku 1,90 Kč. Do ostatních mobilních sítí voláte za 4,50 Kč po celý den. Volání do hlasové schránky stojí jednu korunu za minutu. Pokud ale budete volat do rozšířené schránky (na číslo 3322), bude hovor bezplatný. Textové zpráva stojí jednu korunu. Špička u tarifu Student je od pondělí do pátku od 8.00 do 21:00.

tarif Student cena aktivační poplatek 99 Kč měsíční paušál 190 Kč volné minuty 50 volné SMS 30 tarifikace 60+1

(první minuta celá, potom po vteřinách) hovory do sítě T-Mobile špička 3,50 Kč/min mimo špičku 1,90 Kč/min hovory do pevných sítí špička 3,50 Kč/min mimo špičku 1,90 Kč/min hovory do ostatních mobilních sítí špička 4,50 Kč/min mimo špičku 4,50 Kč/min hlasová schránka 3311, 603 123 311, 603 123 322 1 Kč/min 3322 0 Kč/min SMS 1 Kč WAP 2 Kč/min

Mezinárodní hovory

pásmo cena bez DPH 1

Slovensko 13 Kč/min 2

Německo, Polsko, Rakousko 20 Kč/min 3

Andora, Francie, Lucembursko, Řecko, Vatikán, Belgie, Gibraltar, Monako, San Marino, Velká Británie, Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Španělsko, Faerské ostrovy, Itálie, Norsko, Švédsko, Finsko, Lichtenštejnsko, Portugalsko, Švýcarsko 21 Kč/min 4

Albánie, Bulharsko, Kypr, Makedonie, Tunis, Alžířsko, Chorvatsko, Libye, Maroko, Turecko, Arménie, Estonsko, Litva, Moldávie, Ukrajina, Azerbájdžán, Gruzie, Lotyšsko, Rumunsko, Bělorusko, Island, Maďarsko, Rusko, Bosna-Hercegovina, Jugoslávie, Malta, Slovinsko 27 Kč/min 5

Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, USA 31 Kč/min 6

Brazilie, Jižní Afrika, Mexiko, Spojené Arabské Emiráty, Tchajwan, Egypt, Kazachstán, Nový Zéland, Tádžikistán, Filipíny, Kirgyzstán, Singapur, Turkmenistán, Hong Kong, Malajsie, Uzbekistán 62 Kč/min 7

Grónsko, Korea L.D., Mongolsko, Vietnam, Jižní Korea, Kuba, Syrie 63 Kč/min 8

Angola, Etiopie, Jemen, Libanon, Saudská Arábie, Argentína, Indie, Jordán, Nigérie, Thajsko, Chile, Indonésie, Kostarika, Pákistán, Venezuela, Čína, Irán, Kuvajt, Peru 93 Kč/min 9

ostatní země 95 Kč/min 10

Thuraya Telecom, Inmarsat Mini-M 104 Kč/min 11

Inmarsat B, Inmarsat M 145 Kč/min 11

Inmarsat A,Inmarsat Aero 240 Kč/min T-Mobile I-Call

pásmo cena bez DPH 1

Slovensko 9,50 Kč/min 2

Německo, Polsko, Rakousko 12,90 Kč/min 3

Andora, Francie, Lucembursko, Řecko, Vatikán, Belgie, Gibraltar, Monako, San Marino, Velká Británie, Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Španělsko, Faerské ostrovy, Itálie, Norsko, Švédsko, Finsko, Lichtenštejnsko, Portugalsko, Švýcarsko 19 Kč/min 4

Albánie, Bulharsko, Kypr, Makedonie, Tunis, Alžířsko, Chorvatsko, Libye, Maroko, Turecko, Arménie, Estonsko, Litva, Moldávie, Ukrajina, Azerbájdžán, Gruzie, Lotyšsko, Rumunsko, Bělorusko, Island, Maďarsko, Rusko, Bosna-Hercegovina, Jugoslávie, Malta, Slovinsko 25 Kč/min 5

Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, USA 35 Kč/min 6

Brazilie, Jižní Afrika, Mexiko, Spojené Arabské Emiráty, Tchajwan, Egypt, Kazachstán, Nový Zéland, Tádžikistán, Filipíny, Kirgyzstán, Singapur, Turkmenistán, Hong Kong, Malajsie, Uzbekistán 45 Kč/min 7

Grónsko, Korea L.D., Mongolsko, Vietnam, Jižní Korea, Kuba, Syrie 60 Kč/min

Připravujeme další informace

Další aktuální informace z tiskové konference najdete v tomto článku. Až budeme mít všechny detaily k novým tarifům, připravíme pro vás jejich analýzu – ta by měla vyjít v zítřejším (úterním) vydání.