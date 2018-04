Aktuálně: T-Mobile bude mít od února dva datové tarify

Služba neomezeného přístupu na internet u T-Mobile bude od 4. února k dispozici ve dvou variantách - stejně jako dosud GPRS Unlimited ve formě doplňku k paušálu, nebo zcela nový tarif Data Unlimited vázaný na samostatnou SIM kartu. Obě varianty za 999 korun měsíčně bez DPH. Dnes o tom informoval mluvčí firmy Jiří Hájek.T-Mobile navíc v rámci speciální akce snížil cenu GPRS business na 699 korun měsíčně až do června, pokud aktivace služby proběhne nejpozději do konce ledna. Od února pak bude při zachování ceny na úrovni 699 korun datový přenos omezen limitem 50 MB nebo jej lze změnit na neomezený GPRS Unlimited za 999 korun měsíčně. Podle Hájka se počet uživatelů tarifu GPRS business od zveřejnění nabídky neomezeného přístupu na internet na začátku prosince více než zpětinásobil.Paušální tarify pro přístup k internetu přes GPRS T-Mobile představil již v květnu 2003. Stále však v jeho nabídce chyběl časově i datově neomezený přístup. Jako první s touto nabídkou přišel již vloni v dubnu Eurotel. Služba Eurotel Data Nonstop stojí 999 korun (bez DPH) měsíčně a obsahuje rovněž 30 volných minut pro volání do sítě Eurotel. Navíc zákazníci, kteří již mají tarifní programy business či Optimum, získají neomezený přístup k internetu za 799 korun měsíčně. I Eurotel oznámil krátkodobé snížení ceny na 649 korun bez DPH, pokud dojde k aktivaci služby do konce ledna. Český Mobil zatím tarif pro neomezený přístup k internetu nenabízí.Vlastníky T-Mobilu je konsorcium CMobil s 60,8 procenta a České radiokomunikace s 39,2 procenta akcií. Ke konci září T-Mobile evidoval 3,69 milionu zákazníků, z toho tarifních zákazníků bylo 814 tisíc a počet uživatelů Twist sad činil 2,877 milionu lidí. Za prvních devět měsíců loňského roku společnost zaznamenala meziroční nárůst celkových tržeb o 14 procent na 17,9 miliardy korun.Zdroj: ČIA