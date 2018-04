Aktuálně: Sony Ericsson T300 s barevným displejem a fotoaparátem

Společnost Sony Ericsson dnes představila mobilní telefon T300 s podporou multimediálních zpráv MMS, které umožňují kombinovat text, kresby, fotografie, zvuk a krátké animace na displeji telefonu. Přístroj zároveň nabízí funkce pro tvorbu a zpracování obrázků a fotografií a jejich další využití pro personalizaci telefonu, multimediální zprávy a e-maily. Již za samozřejmost lze u telefonu, který je svou cenou určen pro masový trh, považovat hry. Spektrum možností tohoto třípásmového GSM/GPRS přístroje doplňuje barevný displej a polyfonické vyzvánění. Zároveň s telefonem byl představen nový digitální fotoaparát CommuniCam MCA-25, připojitelný k telefonu. Obě zařízení budou uvedena na trh ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

Ve své cenové třídě nabízí T300 úplnou kombinaci schopností - multimediální zprávy MMS, polyfonické vyzvánění, výměnné kryty, hry a velký displej s 256 barvami. Společně s novým digitálním fotoaparátem CommuniCam tvoří sestavu pro mobilní práci s obrázky, fotografiemi a zprávami MMS, orientovanou na široký okruh uživatelů.

Mobilní telefon T300 podporuje všechny dosud známé typy zpráv: SMS, EMS, ale i MMS a e-mail. Systém multimediálních zpráv MMS je nástupcem velmi populárního formátu krátkých textových zpráv SMS. Na rozdíl od něj však umožňuje posílat ve zprávách fotografie ve vysokém rozlišení, formátovaný text a nahrané zvukové záznamy. Díky 24 tónovému polyfonickému zvuku se vyzváněcí melodie podobají skutečným skladbám - přístroj je schopen zahrát několik tónů najednou. Uživatelé T300 si mohou své vyzváněcí melodie navzájem posílat, stáhnout je z webu nebo je přímo ve svém telefonu zkomponovat. Samozřejmostí je možnost přiřazení různých vyzváněcích signálů k číslům v telefonním seznamu, takže již podle zazvonění snadno poznáte, kdo vám volá.

CommuniCam MCA-25 je nejnovější typ digitálního fotoaparátu Sony Ericsson, určeného pro připojení k mobilnímu telefonu. Ve srovnání s předchozími modely přináší několik nových zlepšení, zejména digitální zoom. Po připojení k telefonu T300 je možno odesílat vyfotografované obrázky pomocí MMS nebo e-mailu, použít je jako spořič displeje nebo si je v telefonu prohlížet. Fotografie lze upravovat pomocí jednoduchých efektů, jako je například přidání rámečku. Při kompozici záběru lze využít buď zobrazení na displeji telefonu nebo optického hledáčku. Obrázky lze ukládat ve čtyřech různých velikostech, od 80x60 bodů po 640x480 bodů.

K telefonu T300 budou k dispozici klasické herní tituly, známé z počítačů Atari. Další hry bude do telefonu možno stáhnout z internetu. Nejslavnější hry z Atari (Centipede, Missile Command, Asteroids, Breakout a další) budou k dispozici mobilním operátorům, kteří je mohou nabídnout uživatelům prostřednictvím svých webových stránek. Pro výrobce her uvolní Sony Ericsson vývojový nástroj SDK, s jehož pomocí lze vytvořit množství dalších zábavných her. SDK lze získat prostřednictvím Ericsson Mobility World.

T300 na první pohled upoutá svým jednoduchým a minimalistickým designem. Ten dává vyniknout technickým detailům přístroje, jako je velký barevný displej či ovládací joystick. Mobilní telefon T300 lze plně přizpůsobit osobnosti a náladě uživatele pomocí výměnných krytů, které budou dostupné v několika barvách. Při vývoji modelu T300 byl kladen důraz na maximální výdrž přístroje, který nabízí 6 - 7,5 hodin hovoru nebo 300 - 350 hodin pohotovostního režimu.