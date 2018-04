Aktuálně: Sony Ericsson T200 je tady! (první zkušenosti a detailní fotografie)

Sony Ericsson má při uvádění některých svých novinek smůlu. Jen co se začal na našem trhu (což vlastně platí pro většinu Evropy) prodávat nový low-endový model R600, už je tady jeho nástupce. Zjednodušeně řečeno lze R600 označit jako letního krále, který se na výsluní hřál stěží dva měsíce. Jeho nástupce, model T200, totiž lépe vypadá, má lepší výbavu a v neposlední řadě se daleko lépe ovládá. R600 je již mrtev, ať žije nový král, model T200. Za neúspěch prvního modelu si výrobce může sám, novinka snad bude mít více štěstí.

Sony Ericsson T200 je low-endový telefon a to jak díky ceně (zhruba 6 500 Kč za nedotovaný telefon), tak i díky vzhledu. Ten je sice moderní a nijak nezaostává za konkurencí, ale jinak kvalita použitých plastů opravdu odpovídá jen úrovni své třídy. Z low-endové kategorie vybočuje však výbavou telefonu. Ta je opravdu bohatá a spíš přesahuje požadavky potenciálních zákazníků v dané cenové hladině. Který jiný telefon pod 7 000 Kč umí GPRS, HSCSD, provoz ve třech GSM pásmech, nebo umožňuje připojit digitální fotoaparát? V této chvíli asi žádný, takže v případě funkční výbavy bude novinka z dílen Sony Ericsson hledat konkurenci jen u doprodávaných telefonů manažerské kategorie (například Nokia 6310, Siemens S45/SL45, Motorola T280). Naopak nové trendy, které si za své vzaly low-endové telefony současnosti, T200 chybějí. Novinka neumí Javu ani nepodporuje polyfonické vyzváněcí melodie.

A jaký je rozdíl mezi R600 a novým modelem T200? Oba telefony jsou téměř stejně velké a mají i velmi podobnou hmotnost. O málo menší a lehčí je starší model R600 (105 x 45 x 20 mm a 82 gramů), nový T200 však zaostává jen velmi těsně (105 x 48 x 22 mm a 85 gramů). Nám se více líbí novinka, která má modernější design, i když někomu se může zdát o poznání „low-endovější“ než u R600. Kvalita plastů je u obou přístrojů přibližně na stejné úrovni, testovaný vzorek T200 netrpěl žádnými nepřesnostmi u slícování jednotlivých dílů a ani se u něj nedaly vystopovat jakékoliv pazvuky. Jednalo se ale o nový telefon, takže kvalitu zpracování bude možné posoudit až po určité době v ostrém provozu. Výrazně lepší je u novinky klávesnice, která se u modelu R600 vyloženě nepovedla. Počet a rozvržení kláves je u obou telefonů téměř identické, T200 má navíc klávesu pro přímý vstup do WAPu (jako v případě T65). To samé platí i ovládání telefonu a struktuře menu, ani zde nedošlo k žádným významnějším změnám.

Musíme pochválit displej novinky, který má příjemné, světle modré podsvícení a dokáže zobrazit čtyři odstíny šedi. Stejně podsvícená je i klávesnice telefonu. Výdrž baterie jsme zatím neměli možnost vyzkoušet, výrobce se chlubí pohotovostní dobou až 220 hodin, v praxi však očekáváme výsledek pod touto hranicí. Ač jsme měli k dispozici již komerční vzorek telefonu, práce s ním nebylo možné popsat jako ideální, přístroj by potřeboval ještě trochu zrychlit. Na druhou stranu je ale T200 výrazně rychlejší, než R600, alespoň v porovnání s tím konkrétním telefonem, který jsme v redakci zkoušeli. Testovaný vzorek T200 neměl české menu, takže neměl ani českou verzi prediktivního vkládání textu T9. Výrobce tuto funkci avizuje, ale podle našich informací první telefony na českém trhu českou T9 nemají.

První dojmy z prodejní verze T200 jsou veskrze pozitivní, jedná se o levný telefon s nadprůměrnou výbavou, který by mohl pořádně zamotat hlavu svým konkurentům. Zůstává však otázkou, jaký telefon by měl T200 konkurovat. Ve stejné cenové hladině je obvyklá trochu jiná skladba funkcí, která se v případě Sony Ericssonu blíží spíše manažerským telefonům. Ty však využije jen malý počet cílových zákazníků. Naopak manažer toužící po datových přenosech, které zvládá T200 s přehledem, se asi poohlédne po trochu reprezentativnějším telefonu. Vzniká rovněž otázka, zdali si za několik týdnů nezačne konkurovat ve vlastních řadách s modelem T300. Ten by totiž měl být nabízen za velmi příznivou cenu. Recenzi telefonu Sony Ericsson T200 vám přineseme v nejbližších dnech.