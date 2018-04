Aktuálně: Sony Ericsson představil tři mobily a nová příslušenství

Společnost Sony Ericsson včera dopoledne představila tři nové mobilní telefony. Prvním z nich je již dlouho očekávaný model Z600, což je v podstatě model T610, jen v podobě véčka. Véčko Z200 funkčně odpovídá přibližně současnému modelu T310. Zástupcem nižší třídy je T230. Oproti předpokladům zatím nebyly zveřejněny informace o nástupci chytrého mobilu P800. Všechny mobily by se měly začít prodávat ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.

Sony Ericsson Z600

Sony Ericsson tento mobil charakterizuje jako mobil s kompletními schopnostmi pro messaging a imaging. V praxi to znamená, že jde o véčko s výměnným předním a zadním krytem, vestavěným digitálním fotoaparátem, vnitřním aktivním barevným displejem (65 tisíc barev, 128 x 160 bodů), polyfonním vyzváněním, podporou Javy i Morphunu a především maximální konektivitou – Z600 má bluetooth, infračervený port a podporuje i připojení k počítači přes USB. Měli byste také mít velkou možnost si personalizovat menu.

Více informací o Sony Ericsson Z600 najdete v naší databázi mobilů. Článek o tomto mobilu přineseme poté, co se s ním více seznámíme na dnešní (4. 9.) tiskové konferenci Sony Ericsson.

Sony Ericsson Z200

Sony Ericsson Z200 je levné véčko, určené méně náročným a především mladším zákazníkům. Odpovídá tomu podpora výměnných krytů a her, které je možné stahovat z internetu. Jenže je to něco za něco – nižší cena je vykoupena podporou jen platformy Morphun, nikoliv Java (takže za hry se bude platit…) a i přes barevný displej (4096 barev) nepodporuje podle dostupných informací Z200 multimediální zprávy. Polyfonní zvuky jsou nejlepší ze všech včera představených Sony Ericssonů, 40 hlasů současně totiž umí jen Z200 (ostatní podporují 32 hlasů).

Více informací o Sony Ericsson Z200 najdete v naší databázi mobilů. Článek o tomto mobilu je zde.

Sony Ericsson T230

Sony Ericsson T230 je mobil určený pro méně náročné a začínající uživatele. Nejde ale o bezfunkční přístroj, který umí jenom telefonovat a posílat zprávy. Podporuje EMS a MMS, má e-mailový klient, barevný displej (128 x 128 bodů, 4096 barev), zvládá polyfonní vyzvánění. Do mobilu můžete nahrávat hry a aplikace pro prostředí Java, podporuje HSCSD a GPRS. V mobilu jsou hry pro platformu Morphun, což je Java se správou práv, takže hry není možné libovolně kopírovat. K počítači ho můžete připojit kabelem. T230 vychází z modelu T310, některé funkce mu ale chybí.

Více informací o Sony Ericsson T230 najdete v naší databázi mobilů. Článek o tomto mobilu přineseme poté, co se s ním více seznámíme na dnešní (4. 9.) tiskové konferenci Sony Ericsson.

Příslušenství Sony Ericsson

Kromě těchto mobilů má Sony Ericsson i nová příslušenství. Hráčům mobilní her je určený gamepad pro mobily Sony Ericsson, bondovka s Bluetooth, která nemá podobu sluchátka s mikrofonem, ale je to spíš klasická drátová pecka do ucha s mikrofonem. To celé vede do modulu se samotným čipem pro bluetooth a malým displejem, na kterém je vidět číslo volajícího. Sony Ericsson má i autíčko na dálkové ovládání přes bluetooth…

Sony Ericsson má dnes (ve čtvrtek 4. 9.) tiskovou konferenci, kde budou novinářům k dispozici na vyzkoušení nové mobily. Podle našich informací přiveze Sony Ericsson určitě Z600 a zřejmě i T230. Z200 zřejmě v Praze zatím neuvidíme. V pátečním vydání pak přineseme fotografie a první zkušenosti se všemi mobily, které budeme mít na tiskové konferenci k dispozici.