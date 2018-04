Aktuálně: Sony Ericsson dnes představil tři nové mobily

Společnost Sony Ericsson dnes v Londýně představila nové produkty - mobilní telefony i příslušenství. Zřejmě nejočekávanější novinkou byl vylepšený mobil T68 - nová verze se jmenuje T68i a vedle přidaných softwarových funkcí se lehce od svého předchůdce odlišuje i designem. Na mobilu byste totiž už marně hledali tři typické proužky Ericssonu - najdete pouze logo nové společnosti Sony Ericsson. Více o tomto telefonu jsme psali v tomto článku, kde najdete i fotografie. Pro Ericsson T68i je navržena i speciální digitální fotoaparát MCA-20, který se připojuje prostřednictvím systémového konektoru ve spodní části mobilu. Kamera je následovníkem MCA-10.





Jedním z klíčových předpokladů pro úspěch v prodeji mobilů je nabídnout uživatelům funkčně velmi vyspělé telefony, se kterými se ale nebudou nudit a budou si moci hrát. O tom je Sony Ericsson přesvědčen a proto na podzim začne prodávat mobil Sony Ericsson Z700. Ten vychází ze Sony CMD-Z5 a CMD-Z7. Předností mobilu by měly být polyfonické melodie a několik vestavěných her na motivy filmů Men in black a Čarlieho andílci. Hry využívají prostředí Java pro mobilní telefony (J2ME); další si můžete stáhnout prostřednictvím GPRS či bluetooth. Pro větší zábavu má mobil samozřejmě barevný displej.

Skutečně náročné uživatele by měl uspokojit chytrý telefon Sony Ericsson P800. Podobně jako Z700 bude k dispozici ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Má velký barevný displej, zabudovaný digitální fotoaparát a používá operační systém Symbian 7. Ovládá se prostřednictvím přídavné klávesnice nebo pera na dotykové obrazovce. Díky operačnímu systému je možné doinstalovávat další aplikace nebo hry, napsané v jazycích Java nebo i C++. Samozřejmostí je synchronizace se stolním počítačem a kancelářskými aplikacemi. Mobil podporuje rychlé datové přenosy (GPRS, HSCSD) a bluetooth.

Sony Ericsson můžeme zřejmě považovat za největšího propagátora technologie bluetooth. Ostatně jeden z majitelů, švédský Ericsson, patří k zakládajícím členům vývojové skupiny bluetooth a nikdy se přízní k této technologii netajil. Mobily Sony Ericsson s podporou bluetooth tak budou mít další příslušenství - headset HBH-30 a hands-free sadu do automobilu HCB-30.

Vývojáři Sony Ericsson myslí i na majitele notebooků (a zřejmě i výrobku konkurenční Nokie) - připravili pro ně PC kartu (PCMCIA II) s podporou HSCSD, GPRS) nazvanou GC75. Ta by se měla stát protiváhou CardPhonů od Nokie. Karta podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900) a měla by tak být použitelná i v USA.

Článek budeme dále doplňovat.