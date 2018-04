Aktuálně: Sony Ericsson dnes představil nové mobily

Ericsson dnes ohlásil nové modely T200; T300 a T600 kompletní portfolio produktů pro všechna tři pásma sítí GSM. Nově oznámené telefony tak doplňují multimediální přístroje vyšší kategorie, oznámené společností Sony Ericsson v březnu tohoto roku.

Sony Ericsson T200

Za dostupnou cenu nabízí nový mobilní telefon Sony Ericsson zábavu, podporu EMS (vylepšené SMS se zvuky a obrázky) a snadné ovládání. Telefon zaměřený na světový trh je třípásmový, je určen pro GSM/GPRS sítě. K mobilu je možné připojit fotoaparát CommuniCam MCA-10, fotografie prohlížet na displeji, ukládat do paměti telefonu a odesílat. Fotografie lze přiřazovat jednotlivým položkám v telefonním seznamu. Telefon je vybaven tlačítkem pro rychlý přístup na internet (wapový prohlížeč verze 1.2.1), z internetu lze stahovat vyzvánění i obrázky pro EMS. T200 obsahuje pět her (Ballpop, Q, Path, Pulldown a Tenis), bude nabízen ve dvou barvách (ebenově černá, modrá). Baterie dodá telefonu energii až na 13 hodin hovoru nebo 220 hodin pohotovostního režimu. Sony Ericsson T200 se začne prodávat ve třetím čtvrtletí 2002.

Sony Ericsson T600

Nový třípásmový telefon pro síť GSM má miniaturní rozměry a uživatelům nabízí podporu textových zpráv se zvuky a obrázky (EMS), kalendář, přístup k online službám pomocí WAPu a rozsáhlý telefonní seznam. Přístroj, který bude uveden na trh ve třetím čtvrtletí letošního roku, bude patřit mezi nejmenší a nejlehčí mobilní telefony na světě.

Mobilní telefon T600 byl představen v Singapuru a téměř třiceti dalších zemích světa v souvislosti s probíhajícím veletrhem CommunicAsia 2002. Telefon nabízí galerii tematicky řazených obrázků, které lze do zpráv snadno vkládat. Ke zprávě je možno připojovat i zvuky (jako tleskání či zvonění) nebo melodie, složené přímo v telefonu. T600 využívá systém EMS, který do svých zařízení implementují i další významní výrobci: Samsung, Motorola a Siemens. Model T600 umí zároveň přijímat zprávy Smart Message.

Některé ze zábavných her, které T600 nabízí, jsou obohaceny o vibrační signalizaci. T600 podporuje tři pásma sítě GSM a lze ho využít na území pěti světadílů.

Ačkoliv je hmotnost přístroje menší než 60 gramů, nabízí jeho baterie energii na 1,5 – 5 hodin hovoru nebo 80 – 180 hodin pohotovostního režimu. T600 bude nabízen ve třech barvách: stříbrné, námořnicky modré a pískově zlaté (k dispozici jen v některých oblastech). K telefonu lze připnout maskota nebo řemínek pro zavěšení na zápěstí.