Aktuálně: Siemens C55 - Zábava především (světová premiéra)

Další novinkou Siemensu, představenou dnes na veletrhu CommunicAsia v jihoasijském Singapuru, je telefon C55 cenově patřící do nižší střední třídy. Toto označení je ale při pohledu na výčet funkcí trochu zavádějící. Ačkoliv se tento telefon bude pohybovat v cenové relaci současného modelu M/MT50, tedy zhruba pod 7 000 Kč, bude nabízet množství funkcí, které by mu mohly závidět mnohé současné telefony minimálně o kategorii výše. Vedle velmi rozsáhlé výbavy přináší novinka i lehce pozměněný design, což platí především o klávesnici, která se od současných Siemensů stejné kategorie trochu odlišuje.

Siemens u všech nižších modelů vsadil na technologii výměnných krytů CLIPit a nejinak je tomu i u nového modelu C55. Celkově se vzhled telefonu příliš neodlišuje od současných modelů M/MT50, trochu jiná je však klávesnice. Pomineme-li jiný tvar tlačítek alfanumerické klávesnice, který je spíš změnou kosmetickou, výraznou změnou prošla funkční tlačítka. Místo dobře známých dvojitých kontextových kláves přichází Siemens s ovládacím křížem a vynechává tlačítko pro přímý vstup do telefonního seznamu. Výrobce slibuje širokou paletu výměnných krytů a jistě lze očekávat i množství krytů od externích výrobců. Přímo výrobce slibuje samosvítící kryty, které budou ve tmě zářit. Nechme se překvapit. Siemens C55 bude vážit jen 80 gramů, ale rozměry výrobce opět neuvádí.

Výbava Siemensu C55 je jasně zaměřena na zábavu. Telefonu nechybí šestnáctihlasé polyfonické vyzváněcí melodie, které je možné jak do telefonu nahrávat pomocí WAPu, tak by měl telefon umožnit i přímé nahrávání zvuků, podobně jako některé telefony Sony. K jednotlivým jménům v telefonním seznamu lze přiřadit jak konkrétní vyzváněcí tón, tak i obrázek, který si do telefonu opět nahrajete pomocí WAPového prohlížeče. Ten bude ve verzi 1.2.1 a úsporu nákladů za připojení by mohla přinést podpora GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. Tuto technologii jistě bohatě využijí i zájemci o textovou komunikaci. Siemens C55 nabízí tzv. „Instant Messaging“, tedy obdobu populárního ICQ. Zde ale bude záležet i na podpoře operátora, jestli tuto službu svým zákazníkům nabídne. Kdyby tomu tak u vašeho operátora nebylo, můžete s C55 textovat i konvenční metodou pomocí SMS či EMS zpráv. V prvním případě umožňuje novinka zasílání textovek o délce až 760 znaků.

Siemens C55 podporuje J2ME aplikace, tedy Javu, bohužel zatím nevíme, jak velkou paměť telefon má. To platí i o vnitřním telefonním seznamu či paměti na SMS zprávy. Naši redaktoři se pokusí všechny detaily získat přímo na veletrhu CommunicAsia, a jakmile je budeme znát, budeme vás o nich informovat. Již teď ale víme, že C55 bude standardně obsahovat dvě hry. Jednou z nich bude legendární Prince of Persia, který pro mobilní telefony upravila společnost Gameloft. Tato hra již dnes existuje pro dva pionýry Java aplikací, telefony Siemens SL45i a Motorola Accompli. Telefonu nebude chybět ani diář a další běžné funkce, jako je budík nebo kalkulačka. Siemens C55 by se měl začít prodávat v září letošního roku a to po celém světě současně. Cenu výrobce slibuje na úrovni modelu C35, což je dnes již trochu zavádějící informace, takže lze předpokládat, že by se mohla pohybovat okolo šesti sedmi tisíc korun. Lze očekávat, že se tento nový Siemens objeví i v předplacených sadách.

Siemens dnes představil i tyto další telefony:

Siemens A50 - Textovkový maniak