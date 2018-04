Aktuálně: Siemens A50 - Textovkový maniak (světová premiéra)

Siemens přichystal pro druhé pololetí letošního roku tři nové telefony. První z nich nese označení A50 a jedná se o nejjednodušší model výrobce, který by v jeho nabídce měl nahradit nepříliš atraktivní telefony A35/36, popřípadě o něco mladší variantu A40. Ten tam je nudný design těchto starších telefonů a i výbava novinky své předchůdce poráží jasně na body. Siemens A50 se začne celosvětově prodávat v průběhu října letošního roku a jeho cena by měla kopírovat výše uvedené předchůdce. Mělo by se tedy jednat o jeden z nejlevnějších telefonů na trhu, zřejmě podzimního favorita předplacených sad.

Siemens A50 opustil nudný a šedivý design svých předchůdců a po vzoru vyšších modelů výrobce přechází na koncepci výměnných krytů CLIPit. Na pultech prodejen budou k dispozici dvě základní varianty a hned na začátku prodeje slibuje Siemens celkem šest výměnných krytů jako originální příslušenství. Celkový design přístroje je velmi podobný modelu C45, nebo současné novinky M/MT50 a dodržuje koncepci dvojitých kontextových kláves pod displejem. Váha telefonu bude na danou kategorii telefonů velmi přijatelných 95 gramů, bohužel zatím neznáme přesné rozměry telefonu, zřejmě se nebude výrazněji odlišovat od modelu C45. Výrobce u novinky slibuje i výrazně zvýšenou výdrž telefonu na jedno nabití. V pohotovostním režimu by měl A50 vydržet až deset dní, v případě hovorového času výrobce udává hodnotu až 5 hodin.

Za designem telefonu v žádném případě nezaostává jeho funkční výbava. Začít můžeme asi u hlavní přednosti telefonu, kterou bude komunikace pomocí textových zpráv. Telefon bude zvládat jak dlouhé SMS zprávy (až o délce 760 znaků), tak bude podporovat i EMS zprávy. Ve výbavě nebude chybět ani WAPový prohlížeč, aktuálně ve verzi 1.2.1. Zajímavou funkcí, známou i z modelů C45 a M/MT50, jsou takzvané „calling faces“ - tedy obrázky, které lze přiřadit ke jménu v telefonním seznamu a které se při příchozím hovoru zobrazí na displeji telefonu. U modelu A50 bude možné uložit a přiřadit obrázky ke všem jménům v telefonním seznamu, který ale bude s největší pravděpodobností jen na SIM kartě.

Siemens A50 je oproti svým předchůdcům pořádným krokem do předu. Design telefonu již snese měřítka s telefony o kategorii výše a výbava by zákazníkům v tomto segmentu trhu měla bohatě stačit. Jistě správnou volbou výrobce je orientace na textové zprávy, které právě v tomto segmentu trhu zákazníci preferují. Velkou předností telefonu by měla být cena a široká nabídka příslušenství, zahrnující MP3 přehrávač, nejrůznější HF sady, včetně velké do auta. Další informace a fotografie vám přineseme přímo z veletrhu CommunicAsia, kde právě dnes probíhá světová premiéra všech tří nových telefonů Siemens. Nezapomeňte sledovat Mobil.cz.

