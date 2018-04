Aktuálně: Sagem MY X-3 - nová éra začíná (první informace)

Sagem se snaží získat zpět ztracené pozice na trhu mobilních telefonů, a proto připravuje do prodeje úplně nové modely mobilních telefonů. Jako první přišel na řadu model X-5 s barevným displejem, který byl představen na jaře letošního roku a v těchto dnech se již začíná na vybraných trzích prodávat. Naopak Sagem X-3 je absolutní novinka, kterou výrobce neoficiálně představil v těchto dnech. Na pultech prodejen by se měl objevit v říjnu letošního roku.

Sagem MY X-3 bude patřit do low-endové kategorie, přesto nabídne vcelku slušnou výbavu. Podobně jako u modelu X-5 (model X-5d má integrovaný GPRS modem, základní verze nikoliv) budou existovat dvě verze telefonu, jedna s infračerveným portem, druhá bez něj. Obě dvě verze však budou podporovat GPRS, ovšem zatím není známo v jaké konfiguraci. Také se neví, jestli bude možné GPRS používat i pro datové přenosy, nebo jen pro WAP, jak je dnes u low-endových telefonů běžné. Stejně tak zatím výrobce neprozradil všechny detaily o výbavě telefonu. V té by nemělo chybět hlasové vytáčení, vibrační vyzvánění, podpora EMS zpráv a snad i schopnost příjmu MMS zpráv, ačkoliv má telefon jen monochromatický displej (podobně podporuje příjem MMS i Nokia 3510).

Design telefonu je úplně nový s integrovanou anténou a možností měnit kryty telefonu. Ovládací kříž je obemknut polokruhem kontextových kláves, vzdáleně připomínající telefony Samsung, ovšem rozvržení tlačítek je opačné. Stejně jako model X-5, ani tato novinka nepřipomíná aktuální modely výrobce a spolu s prvním véčkem (MY 3078) v nabídce této tradiční francouzské značky představují novou éru výrobce. Sami můžete posoudit, jestli se Sagem vydal správnou cestou, a tuzemským zájemcům nezbývá než doufat, že se tyto telefony opět vrátí na náš trh.