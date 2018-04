AKTUÁLNĚ: Ředitelem Eurotelu se stává Heřman

Jednatelé Eurotelu Praha, spol. s r.o., na základě výběrového řízení a po dohodě s dozorčí radou společnosti a vlastníkem jmenovali pana Michala Heřmana generálním ředitelem (CEO) společnosti.

V současné době je Michal Heřman zastupujícím generálním ředitelem společnosti Eurotel Praha a současně výkonným ředitelem pro transformaci Českého Telecomu. Heřman, který je zároveň výkonným ředitelem Telecomu pro transformaci a členem představenstva, ve funkci

nahradil Terrence Valeskiho, který odešel před půl rokem kvůli sporům s vedením Telecomu. Své funkce v Telecomu bude Heřman zřejmě muset opustit. Heřmana do funkce prosazoval generální ředitel a předseda představenstva Telecomu Gabriel Berdár. Šéf dozorčí rady Eurotelu a zároveň i stejného orgánu v Telecomu Jiří Hurych dával přednost řediteli TV Prima Martinu Dvořákovi.

Nový generální ředitel největšího tuzemského mobilního operátora ve firmě pracoval již v první polovině 90. let. Od roku 1996 byl pět let hlavním finančním ředitelem Eurotelu. Před loňským příchodem do Telecomu působil jako finanční ředitel Alfa Bank v Moskvě a předtím byl výkonným ředitelem pro finance v Komerční bance. Od přelomu dubna a května je rovněž jedním ze tří jednatelů Eurotelu. V uplynulých čtyřech měsících bylo Heřmanovým hlavním úkolem zlepšit vzájemnou komunikaci mezi Českým Telecomem a Eurotelem a dohlédnout na finanční toky mobilního operátora.

Michal Heřman se narodil 14. ledna 1964. Po absolvování Obchodní fakulty na Vysoké škole ekonomické v Praze strávil tamtéž pět let jako odborný asistent a do společnosti Eurotel nastoupil po stáži v kanadské společnosti SaskTel. Je ženatý a má devítiletou dceru. Hovoří anglicky, rusky a německy. Ve volném čase se věnuje rodině, štěněti zlatého retrívra, cestování, lyžování a golfu.

Budeme vás dále informovat.