Aktuálně: Panasonic GD 88 – multimediální císař (preview)

5:45 , aktualizováno 5:45

Velký barevný displej, polyfonní vyzvánění, barevný WAP, digitální fotoaparát a samozřejmě současné telefonní funkce – to je Panasonic GD 88. Na CommunicAsia jsme si ho mohli vyzkoušet a rozhodně jsme neodcházeli zklamaní – spíše naopak. Jde opravdu o nádherný šperk, který by se měl stát doplňkem každého moderního mobilního telefonisty; neměl by vůbec být drahý.