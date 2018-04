Aktuálně: Nokia připravila levný hudební smartphone

Obě novinky patří do hudební řady Nokie, která nese označení Xpress Music. Podle vzhledu, ale i specifikace můžeme oba telefony považovat za blízké příbuzné či nástupce modelu 5310 Xpress Music, který byl představen loni koncem léta a od konce roku je v prodeji. Povedený model 5310 se ale neprodává tak, jak by si výrobce představoval, a proto tedy poměrně brzy přicházejí dnešní novinky. Nepřekvapí proto, že oba nové modely se mohou pochlubit nižší cenou.

Nokia 5320 XpressMusic - hudba se Symbianem a HSDPA

Model s označením 5320 XpressMusic bude v hierarchii značky stát nad současnou Nokií 5310. Podstatné rozdíly jsou dva. Novinka podporuje sítě třetí generace a používá operační systém Symbian Series 60. Původní Nokia 5310 je postavena na "obyčejné" platformě Series 40.

Poměrně malý a lehký telefon má střídmý a jednoduchý design odpovídající jiným přístrojům řady XpressMusic. Novinkou jsou snad jen výrazněji zaoblené hrany. Černé tělo doplňují buď červené, nebo modré doplňky. Jak se na hudební mobil sluší, nechybí na boku speciální tlačítka pro ovládání hudebního přehrávače a telefon disponuje i praktickým konektorem Jack standardní velikosti 3,5 mm, přes který lze připojit běžná sluchátka. Kdo ale dává přednost použití bezdrátových sluchátek, nebude zklamán, použít lze i je.

Nová Nokia 5320 XpressMusic disponuje dvoumegapixelovým fotoaparátem s přisvětlovací diodou, ovšem bez automatického ostření. Přeci jen je tento model určen především pro hudbu, a tak nepřekvapí integrované stereofonní rádio s RDS. Díky podpoře sítí třetí generace nabídne mobil i velmi rychlá data HSDPA, a to až s rychlostí 3,6 Mbps. S podporou 3G souvisí i druhý fotoaparát na přední straně přístroje, který má ale malé rozlišení a je určen především pro videohovory.

Z další výbavy stojí za zmínku podpora herní platformy N-Gage nebo podpora nejrůznějších internetových služeb. Nokia se chlubí, že novinka vydrží přehrávat hudbu nepřetržitě celý den, tedy 24 hodin.

Díky příznivé ceně pod 7 000 korun včetně daně by se z Nokie 5320 XpressMusic mohl stát populární model. Bude to jeden z nejlevnějších smartphonů s dobrou podporou hudby a lákadlem bude jistě i podpora her N-Gage. Telefon se začne prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Nokia 5320 XpressMusic technická specifikace:

Rozměry: 108 x 46 x 15 milimetrů

Hmotnost: 90 gramů

Operační systém: Symbian S60

UMTS 900/2 100 MHz

GSM 850/900/18 00/1 900 MHz

EDGE třídy 10

HSDPA 3,6 Mbps

Displej: TFT; QVGA; 16,7 milionu barev; úhlopříčka dva palce

Fotoaparát: dva megapixely; blesk

Druhý fotoaparát pro videohovory

Pořizování videa: rozlišení QVGA

Hudební přehrávač

FM rádio s RDS

N-Gage hry

Bluetooth 2.0 (A2DP)

Audio konektor 3,5 mm

microUSB

Vestavěná paměť: 140 MB

Paměťové karty microSD (až 8 GB)

Výdrž v pohotovostním stavu: až 12 dní

Hovorový čas: až 3,5 hodiny (GSM); až 2,5 hodiny (3G)

Nepřetržité přehrávání hudby: až 24 hodin

Hraní her: až 4,5 hodiny

Barevné varianty: červená, modrá

Nokia 5220 XpressMusic - asymetrický hudební klasik

Druhá dnešní novinka Nokie se jmenuje 5220 XpressMusic a můžeme ji považovat za levnější alternativu ke stávající Nokii 5310. Ta se totiž dnes prodává za zhruba 6 500 korun, nový model by měl být minimálně o 1 500 korun levnější, umí přitom téměř totéž. O něco výstřednější design než u první dnešní novinky zaujme především asymetrickým tělem. Levá strana je vyšší než pravá. Černý telefon doplňují červené nebo modré prvky na bocích a čelní straně. Opět tedy klasické barevné schéma pro přístroje řady XpressMusic.

Samotná klávesnice má tradiční podobu a telefon má speciální ovládací prvky hudebního přehrávače na boku přístroje. K dispozici je konektor Jack 3,5 mm pro připojení běžných sluchátek. Opět však nechybí možnost použití bluetooth bezdrátových sluchátek. Hudební přehrávač s podporou většiny formátů doplňuje stereofonní rádio s RDS.





Vnitřní paměť přístroje má nepříliš velkou kapacitu 30 MB, vše ale řeší slot na paměťové karty formátu microSD. Přímo s telefonem pak bude dodávána karta s kapacitou 512 MB. Integrovaný fotoaparát nabídne průměrné dvoumegapixelové rozlišení. Ve výbavě nic podstatného nechybí, telefon umí totéž, co dnes nabízená Nokia 5310. Novinka se od ní liší jen displejem, který má sice stejné rozlišení, ale zobrazí méně barev.

S cenou pod 5 000 korun má nová Nokia 5220 XpressMusic šanci na trhu uspět. Jenže se začne prodávat až ve třetím čtvrtletí letošního roku a je otázka, jaká situace tou dobou na trhu bude. Z dnešního pohledu je ale její poměr výkonu a ceny velmi zajímavý.

Nokia 5220 XpressMusic technická specifikace: