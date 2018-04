Aktuálně: Nokia 7700 aneb tohle jsme vážně nečekali (první informace)

Je to tady - podle první zprávy společnosti Nokia by měl být nový komunikátor označen jako model 7700. Má podporovat EDGE, TFT barevný displej nabízí rozlišení 640 x 320 obrazových bodů, přístroj má mít integrovanou kameru i rádio.

Jak to všechno začalo?

Již minulý jsme vás aktuálně informovali, že Nokia na dnešní den připravuje uvedení nového zařízení s operačním systémem Series90, který má být zaměřen primárně na použití multimédií v mobilních zařízeních. Těchto kusých informací se však chytli někteří komentátoři, kteří naprosto mylně považovali připravované zařízení za nový komunikátor. Dočíst jsme se tak mohli například, že nové zařízení by mohlo mít otočný displej a podobné vymoženosti.

Náš tip: podrobné parametry tohoto mobilního telefonu najdete v naší databázi mobilů.

Jaký je?

Nová Nokia 7700 je vskutku zajímavé zařízení. Když si ji tak prohlížíme, nemůžeme se ubránit dojmu, že se Nokia inspirovala u společnosti Psion, která před časem nabízela - či snad stále ještě nabízí - průmyslový přenosný počítače bez klávesnice Psion NetPad.

Již při prvním pohledu na novou Nokii 7700 je všem jasné, že s přístrojem nepůjde dost dobře pracovat pouze jednou rukou. K základnímu ovládání totiž potřebujete jak čtyřsměrové navigační tlačítko na levém okraji displeje, zatímco na okraji pravém si můžete všimnout tří tlačítek softwarových. Na boku přístroje najdete ještě obligátní tlačítka pro přijmutí a ukončení hovoru i pro rychlé spuštění některých služeb.

Displej je pochopitelně dotykový a ovládá se stylusem skrytým ve štěrbině v boku přístroje. Displej nové Nokie 7700 je barevný aktivní TFT zobrazovač, jehož rozlišení je 640 x 320 obrazových bodů. Podle prvních informací se zdá, že displej bude poměrně slušně čitelný.

Zadní stěna přístroje se odklápí podobně jako stěna analogových fotoaparátů. Součástí zadního krytu je Lithium Iontová baterie o kapacitě 1300 mAh. Přímo pod krytem najdeme kromě slotu pro simkartu vašeho mobilního operátora také slot pro paměťovou MMC kartu. Podle našich informací by přímo součástí dodávky přístroje měla být paměťová karta o kapacitě čtyřiašedesáti megabajtů.

A co takhle technika?

Sama Nokia ve svých materiálech uvádí, že nový model 7700 je první přístrojem této značky zaměřeným především na oblast médií. Co si pod tímto téměř abstraktním a velmi nekonkrétním označení představit? V podstatě nejde o nic složitého - marketingové oddělení Nokie se jen snaží honosně říci, že tento model je prvním telefonem Nokia s novým operačním systémem Series 90.

Podobně jako systém Series 60 (který byl až doposud použit ve všech nových chytrých Nokiích) je Series 90 postaven na bázi operačního systému Symbian verze 7. Ovšem tento systém (stejně jako Series 60) není pouhou grafickou nadstavbou aktuální verze Symbianu, jedná se v podstatě spíše o jeho klon vystavěný nad jeho jádrem. Oba systémy tak mají téměř shodné jádro a liší se pouze použitými knihovnami, podporou různých technologií i uživatelským rozhraním.

Poznámka pro odborníky: téma operačního systému Series 90 je natolik obsáhlé, že přesahuje možnosti tohoto článku, který se snaží být prvním seznámením s konkrétním telefonem. Dovolili jsme si proto sáhnout k mírnému zjednodušení. Již nyní ale pracujeme na samostatném článku věnovaném právě a pouze tomuto operačnímu systému.

Fotím, fotíš, fotíme

Nad zadní stěnou je malé oko digitálního fotoaparátu. Podle dostupných informací však tento foťáček disponuje pouze VGA rozlišením (dokáže tedy pořizovat fotografie v maximálním rozlišení 640 x 480 obrazových bodů). Nedá nám to nepoložit si otázku, zda by si zařízení této třídy, které je na mobilní média primárně zaměřeno, nezasloužilo alespoň megapixelové rozlišení?

Použité rozlišení se totiž hodí pouze pro pořizování aktuálních momentek pro mobilní použití, pro alespoň trochu slušné fotografie budete muset mít po ruce ještě obyčejný digifoťák. Vždyť megapixelové foťáčky se již začínají objevovat i v mobilních přístrojích o třídu nižších, než je tato Nokia.

Pořízené fotografie můžete přímo v telefonu upravovat nebo archivovat, odesílat je můžete prostřednictvím multimediálních MMS zpráv nebo e-mailového klienta.

Data

O rychlé přenosy dat se stará plná podpora technolgie EDGE. V sítích, kde není EDGE implementována, můžete s úspěchem využít konvenčního paketového přenosu GPRS v konfiguraci 4 + 2 timesloty. Podle dostupných informací se zdá, že Nokia 7700 nebude schopna uskutečnit klasické CSD vytáčené spojení.

Kromě e-mailového klienta (ten podporuje až pět rozdílných poštovních účtů, umí komunikovat protokoly POP3 a IMAP včetně zabezpečení) najdete v internetové softwarové výbavě tohoto přístroje ještě webový prohlížeč. Přestože v prvních prototypech je k dispozici pouze poměrně chudý webový prohlížeč přímo od Symbianu, do zahájení dodávek tohoto zařízení na pulty prodejen by však již měl obsahovat webový prohlížeč norské společnosti Opera Software.

O podpoře technologie Bluetooth hovořily různé zdroje informací rozdílně. Podle oficiálních informací můžeme potvrdit, že Nokia 7700 bude modrozub obsahovat jako ostatně všechny nové mobilní telefony této značky. Infračervený port však nehledejte - nenajdete jej.

Nejen prací živi jsme

Podívejme se závěrem na multimediální a zábavné funkce nové Nokie 7700. V první řadě se sluší zmínit integrované rádio, které dokáže přijímat a reprodukovat stereofonní vysílání v pásmu velmi krátkých vln. Dále máte možnost použít tohoto telefonu jako hudebního přehrávače na cesty. Své songy můžete mít uloženy na paměťové kartě (vnitřní paměť využitelná uživatelem je pouze dvacet megabajtů), přičemž přehrávač si poradí jak se skladbami ve formátu MP3, tak i AAC.

Nevýhodou je, že paměťovou kartu nelze měnit za chodu přístroje a kvůli založení nových skladeb musíte otevřít zadní stěnu přístroje. Současně však tímto krokem vyjmete baterii a celé zařízení vypnete. Po vložení nové karty tak budete muset absolvovat poněkud zdlouhavé startování operačního systému nemluvě o tom, že přijdete o neuložená data v otevřených aplikacích. To Symbian nedokáže ve svém systému ošetřit vyměňování paměťových karet za chodu, notabene když stařičký EPOC na Psionech se stejným úkonem problémy neměl?

Již v základu najdete v této Nokii videopřehrávač. Ten si poradí pouze s videem uloženém nebo streamovaném ve formátu RealVideo. Samozřejmostí jsou také běžné PDA funkce v čele s kalendářem, upomínkovníkem a budíkem. Zařízení je plně synchronizovatelné se stolním či přenosným počítačem prostřednictvím rozhraní USB (poznámka pro šťouraly: verze rozhraní 1.1) nebo bezdrátově prostřednictvím SyncML technologie.

Na odreagování závěrem jen dodáme, že do Nokia 7700 se hovoří stejně, jako do Nokie N-Gage. Připravte se tedy na to, že vám u ucha vyroste pořádná placka.

Tak jak tedy?

Nová Nokia 7700 je bezesporu zajímavé zařízení, o kterém bude napsáno ještě mnoho. Jeho uvedení do prodeje se prozatím plánuje na druhé čtvrtletí příštího roku, pesimisté však hovoří až o čtvrtletí třetím. Cena ještě nebyla uveřejněna, podle kuloárních informací by se v přepočtu neměla pohybovat pod hranicí dvaceti tisíc korun, spíše by měla atakovat hranici ještě o deset tisícovek vyšší.

