Aktuálně: Nokia 3510i - low-end, který stojí za to (první informace)

Nokia přestavila dva nové telefony. Vedle nové multimediální Nokie 3650 také vylepšený telefon 3510. Nová Nokia 3510i je téměř stejně veliká jako její předchůdkyně (118 x 49,6 x 17,1 mm) a váží také podobných 106 gramů. Na první pohled jsou oba telefony k nerozeznání - jsou designovými pokračovatelkami řady 3x. Nová 3510i má ale jako první z těchto telefonů barevný displej, který umí zobrazit až 4096 barev při rozlišení 96 x 65 bodů.



Dalším velkým rozdílem mezi 3510 a 3510i je plná podpora multimediálních zpráv. Zatímco starší 3510 je uměla pouze přijímat a zobrazit na čenobílém displeji, takže byl telefon pro MMS prakticky nepoužitelný, 3510i umí multimediální zprávy přijímat i odesílat a celkem dobrý barevný displej je ideálním prostředím pro zobrazování fotografií. Dalším grafickým vylepšením telefonu je (podobně jako například u supermoderní Nokie 7650) možnost dát si barevný obrázek na pozadí displeje, takže se dá říct, že Nokia tímto dává sbohem všem tolik u uživatelů oblíbeným grafickým logům operátorů či jednoduchým obrázkům. Fotku si můžete také nastavit jako spořič displeje.

Nová Nokia nabízí také pestrou paletu polyfonických vyzvánění. Vybrat si můžete z celkem 34, z nichž je zhruba polovina polyfonních, zbytek klasických. Finská společnost nový telefon představila v různobarevném provedení. Již první nabídka typů krytů je opravdu bohatá. Kryty se liší nejen barvou, ale také různě tvarovanou klávesnicí, vybrat si podle svého vkusu bude moci opravdu každý. Milovníci mobilních her určitě ocení Gaming cover s čtyřsměrovým joystickem.



Největší novinkou, a u low-endového modelu nečekanou, je asi podpora mobilní Javy. Nokia 3510i umožňuje nahrávat javové programy, takže si budete moci stahovat nové hry i další aplikace. Telefon dále umí datové přenosy přes GPRS (v konfiguraci 4+1 timeslot), rychlá data HSCSD a Wap.

Nová 3510i je vyrobena pro Evropské a Asijské sítě GSM (900/1800 MHz) a podle prvních informací výrobce by jeho Li-Ion baterie měla vydržet 2,5 - 4,5 hodin hovoru a více než 13 dnů v pohotovostním režimu.

Velmi zajímavá bude cena nového modelu - ta bude pro jeho úspěch na trhu rozhodující. Jestli nepřekročí přijatelné hranice pro low-endový model, nemusíme mít o budoucnost této Nokie žádné obavy. Je to skutečně funkcemi nadupaný telefon. Podobný model zatím žádný jiný výrobce nepředvedl. Telefon se objeví na trhu ještě do konce letošního roku a mohl by být novým trhákem předplacených sad. Díky podobným mobilům by mohly mít MMS před sebou úspěšnou budoucnost.

Aktuálně: Podle posledních informací bude nová 3510i stát v rozmezí 200 až 300 Euro, u nás by se její cena měla pohybovat v cenovém rozpětí od 6000 do 9000 korun.