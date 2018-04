Aktuálně: Nokia 3200 - oblečená do papíru (první informace)

Jednou z očekávaných novinek Nokie je model 3200. Podle některých zdrojů měl být představen již před několika dny v Moskvě, tam se ale dostalo jen na dva velmi jednoduché modely 1100 a 2300. Novinka by tak mohla být oficiálně představena již tento pátek ve španělské Seville. Ať se tak stane, nebo bude premiéra později, již dnes máme první fotografie tohoto telefonu a základní technické údaje. Telefon bude existovat ve dvou verzích: evropské a americké. Obě budou třípásmové, evropská varianta bude podporovat GSM pásma 900/1800/1900 MHz, americká GSM pásma 850/1800/1900 MHz.

Vzhled podle papírků

Asi nejzajímavější na nové Nokii je design. Telefon má samozřejmě výměnné kryty, ale ty si ani majitelé pořizovat nebudou muset. Standardní kryt je totiž průhledný, a to z obou stran. Pod něj si pak může majitel vložit papírek s motivem dle své libosti. Myšlenka je to zajímavá, ale ne originální. Papírky pod kryt nabízí třeba Panasonic GD67 a i některé další telefony. Většinou ale jen pod zadní kryt, nebo v případě starších Siemensů A35/36 jen okolo funkčních tlačítek pod displejem. Nokia na to ale šla od lesa a papírkem bude možné vylepšit celý telefon - přední i zadní část a navíc, model 3200 rozhodně patří do vyšší kategorie než výše zmíněné příklady. Pokud nyní trnete, jak bude vystřihovat otvory pro tlačítka na přední straně, nebo kolečko pro objektiv fotoaparátu na straně zadní, můžete zůstat v klidu. Nokia bude k telefonu dodávat speciální řezačku, pomocí které si kryt uděláte z jakéhokoliv papírku, který splňuje určité podmínky: Podle doporučení výrobce musí mít papír maximální tloušťku 0,3 mm a gramáž papíru by měla být v rozmezí 60 - 135 gramů na metr čtvereční. Jednoduše řečeno, mělo by se jednat o běžný kancelářský papír do tiskárny. A pozor, nesmí obsahovat kovové části.

Jinak má nová Nokia vcelku konvenční tvar a poněkud netradičně spojená alfanumerická tlačítka. Rozměry telefonu jsou 107 x 45 x 21 mm a její hmotnost je 90 gramů, což jsou zhruba stejné parametry jako u dobře známého modelu 7250.

Evropská verze bude vyráběna mimo jiné v Maďarsku.

Foťák - klasika

Telefon má velmi bohatou výbavu. Začít můžeme fotoaparátem, který má tři režimy: běžný, portrét a noční. Nabízí i zoom, ale s největší pravděpodobností funkční až na pořízeném snímku. Ten může být ve třech stupních kvality a jeho maximální rozlišení by mělo být 640 x 480 obrazových bodů. Obrázky se budou ukládat do sdílené paměti, jejíž kapacitu ale v této chvíli neznáme. Fotografie by neměl být problém transportovat z telefonu přímo do počítače, popřípadě do světa pomocí MMS.

Rádio, multimédia a Java

Telefon má nové ikonové menu, podobně jako model 6220. Nastavovat budete moci ledacos, od obrázku na displej (opět asi jen 4 096 barev, STN, 128 x 128 obrazových bodů) po řazení položek a klávesových zkratek. Telefon má i multimediální prohlížeč, který se aktivuje vždy, když budete fotografovat, prohlížet obrázky, přehrávat audio nahrávky (diktafon pro nahrávky do jedné minuty) a využívat další multimediální funkce. Telefon má i vestavěné FM stereo rádio a chybět nebude ani podpora aplikací Java, a to konkrétně ve verzi MIDP 2.0. Při samotném hovoru nebudete muset držet telefon u ucha, neboť novinka Nokie disponuje hlasitým odposlechem. Vedle MMS umí telefon samozřejmě i SMS a také e-mail, ale ten jen do délky 160 znaků včetně adresy. Možná zajímavější bude zabudovaný Instant Messanger pro klasické chatování.

Vzorek americké varianty Nokie 3200 má naopak původ v Jižní Koreji.

GPRS, EGPRS, HSCSD a XHTML prohlížeč

Výčet velmi bohaté výbavy nové Nokie zdaleka nekončí. Telefon bude přímo předurčen pro spojení se světem. Vedle Wapu (verze 2.0) nabídne i prohlížeč xHTML, v kterém bude i funkce nahrávání obrázků a zvuků z telefonu přímo na webovou stránku. K tomu bude jistě potřeba nějaký rychlý způsob připojení k internetu. To zajistí buď klasické GPRS nebo HSCSD a u některých operátorů (u nás možná do konce roku u Eurotelu) i možnost připojení pomocí EGPRS, což je EDGE GSM s přenosovou rychlostí 118 kbps. U nás se zatím budete moci připojovat jen pomocí prvních dvou klasických způsobů. K počítači bude možné Nokii připojit buď přes kabel, nebo infraport. Telefon samozřejmě nabízí i další běžné funkce: kalkulačku, budík, organizér, kalendář a další. Standardní baterie by měla mít kapacitu 720 mAh a bude se jednat o Li-Ion článek. Výdrž na jedno nabití ale v této chvíli neznáme.

Nadupaná, ale s rozporuplným designem

Nová Nokia 3200 je výborně vybavený telefon, ovšem s rozpaky budícím designem. Ten by se asi více hodil k telefonu o jednu nebo raději dvě kategorie níže než k mobilu, který bude patřit k nejlépe vybaveným na trhu a asi nebude nejlevnější. Cenu zatím neznáme, ale těžko bude výrazně nižší než 10 000 Kč za nedotovaný přístroj. A to je segment trhu, kde zákazníci asi vyloženě netouží po výměnných papírcích pod kryt telefonu. Na druhou stranu, kryt bude možné vyměnit za neprůhledný. A nebo je také možné, že telefon bude levný a bude bojovat s konkurencí ve střední třídě, někde okolo 7 000 Kč. To se nám ale příliš nechce věřit. Na tyto detaily si ale budeme muset počkat až do oficiální premiéry.